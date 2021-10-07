Жители Белоруссии рассказали о расколе в гражданском обществе страны на два лагеря

В Белоруссии 136 человек взяты под стражу из-за подозрений в оскорблении погибшего сотрудника КГБ. Жители сообщают, что в стране существует негласный запрет высказываться на «опасные» темы. «Газета.Ru» собрала комментарии о том, что думают граждане об обстановке в стране.

Дело об оскорблении погибшего сотрудника Комитета госбезопасности Белоруссии расследуется по статьям «Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности» и «Оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет» уголовного кодекса. Как сообщает в своем Telegram-канале белорусский Следственный комитет, в рамках этого дела под стражу заключили уже 136 человек.

Офицер КГБ погиб 28 сентября в ходе спецоперации в одной из квартир жилого дома в Минске. Во время оперативных мероприятий по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья. Стрелявший был убит ответными выстрелами. Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебных обязанностей.

Возбуждение уголовного дела в отношении более ста человек — очередной эпизод противостояния в белорусском гражданском обществе, которое началось после протестов августа 2020 года.

Некоторые граждане Белоруссии считают, что после тех президентских выборов и последовавших за ними событий страна буквально раскололась на два лагеря: тех, кто поддерживает действующую власть, и сторонников оппозиции.

«Среди моих знакомых тоже есть те, кто поддерживает экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и афиширует это. Я стараюсь с ними не общаться, поскольку у меня брат военный и в первую очередь это коснется его», — рассказал «Газете.Ru» Михаил Никифоров (имя изменено по его просьбе).

По его словам, после того, как по стране прокатилась первая волна демонстраций, когда многих сторонников Тихановской задерживали, в городе, где он живет, — Лиде — начали отлавливать одетых в форму военных, и избивать.

«У меня есть в семье и среди знакомых люди, которые работают в органах и в воинских частях, так что это информация не из головы. У моего брата, например, был приказ не выходить в военной форме на улицу. То есть он брал с собой форму, выходил из дома в гражданской одежде, а на работе уже переодевался. Возвращался домой тоже в гражданском. Потому что были случаи, что и черепа проламывали, и головы разбивали, просто потому что люди носили военную форму, хотя они вообще никак не были связаны с демонстрациями и разгоном», — рассказал он.

По словам Никифорова, сейчас в Белоруссии лишь иногда всплывает информация, что задержали кого-то, кто занимается «подрывной деятельностью» и считает выборы нелегитимными. Он отметил, что в сети появилось много слухов, в том числе о случае с убитым сотрудником КГБ, и некоторые утверждают, что это была постановка и монтаж для запугивания людей.

Он выразил мнение, что с момента выборов президента ничего особенно не поменялось, разве что тех, кто активно участвовал в таких демонстрациях, сократили на работе.

«Как говорят некоторые: если не лезть в это, то ничего и не поменяется. Я в это не вмешивался и старался держаться в стороне. И за себя страшно, и за близких», — сказал он.

Совершенно противоположное мнение в комментарии «Газете.Ru» высказала председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» по Минскому району Наталья Басалыга. По ее словам, за последние полтора года власть в стране действительно усилилась, но не президента Александра Лукашенко, а народа.

«Сейчас мы собираем подписи для ЕС и лидеров всех стран о непризнании Лукашенко и его назначенцев, которых он назвал правительством. Это последний сантиметр пространства, который скоро будет закрыт для диктатуры в Белоруссии. Тем более, ЕС сейчас разрабатывает проект международного трибунала над Лукашенко. Власть народа и желание освободить Беларусь от диктатора значительно усилились», — сказала она.

Сама Наталья Басалыга, по ее словам, была вынуждена покинуть страну и получить политическое убежище в Европе. Но в Белоруссии осталась ее дочь — правозащитница Юлия Горячко, которая 14 июня попала в тюрьму. Басалыга назвала дочь политической заключенной.

«Суда до сих пор не было. Видимо, никак не придумают, за что ее можно посадить в тюрьму», — рассказала она.

Политик отметила, что в местах заключения по политическим мотивам находится часть элиты Белоруссии, и политические силы делают все, чтобы как можно скорее освободить своих родных и близких из тюрем.

«Сейчас мы наблюдаем агонию диктатуры в Белоруссии. Я предполагаю, она продлится до 2023 года. А в 2025 году мы сможем вернуться на Родину, чтобы выстроить нашу новую свободную Белоруссию», — говорит Басалыга.

Белорус Виталий Калинин (имя изменено по его просьбе) в комментарии «Газете.Ru» также отметил, что жизнь в стране изменилась кардинальным образом.

Он напомнил, что за последние полтора года многие уехали в связи с политическими событиями, появилось очень много политзаключенных, журналистика «потухла», а некоторых адвокатов, кто занимался политическими делами, лишили лицензии.

«Многие журналистские порталы закрыли, некоторые признали экстремистскими. За полтора года журналистику очень сильно прибили, ее просто на корню вырезали», — обратил внимание он.

Калинин также отметил, что в стране существенно выросли цены на необходимые продукты питания, импортные вещи, на стройматериалы, налоговая взялась за ИП, которые могут начать упразднять с 2022 года.

«Естественно, нигде ничего нельзя в сети говорить, ни о чем нельзя высказываться, многие платформы закрыты. Только в телеграмме все существует. Это все поменялось вот буквально за полтора года», — заключил он.