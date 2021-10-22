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Переговоры России и Молдавии по газу закончились безрезультатно

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу, которые проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Он заявил, что российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной скидки в размере 25%, но молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.

По словам источника, в этих условиях подписание нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдавию после этой даты.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Полеску сообщил о том, что Кишинев намерен создать совместно с Украиной рабочую группу, чтобы перенять опыт Киева в вопросе закупок газа.

В Молдавии объявили чрезвычайное положение из-за нехватки газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.

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