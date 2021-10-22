Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за проблем с поставками газа

Чрезвычайное положение на 30 дней введено в Молдавии из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. Правительство обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.

Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения до 20 ноября из-за ситуации с поставками газа.

«Проект введения режима ЧП на 30 дней, инициативу поддержали 55 депутатов», — заявил он во время заседания.

За введение режима проголосовали члены правящей партии «Действие и солидарность». Оппозиционный блок «Коммунисты и социалисты», а также партия «Шор» отказались голосовать по данному вопросу.

Данный режим, в частности, нужен, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, которые будут поддерживать давление в газопроводе.

В свою очередь, Комиссия по чрезвычайным ситуациям получила право принимать любые экстренные меры для обеспечения республики газом без согласования с парламентом. Также она будет координировать информирование населения о ситуации с газом и мерах по ликвидации кризиса.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица уточнила, что в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов и давление в газотранспортной сети упало до критических значений. Молдавская делегация сейчас находится в Москве, но прогресса при обсуждении нового контракта пока нет.

Также министерство обороны страны сообщило, что в связи со сложившимся кризисом было принято решение о временном отключении газоснабжения Вечного огня в мемориальном комплексе «Вечность».

Отмечается, что помимо низкого давления в газовой трубе, причиной переноса стал сильный ветер, вызывающий затухание Вечного огня. Огонь был временно перенесен в Музей боевой славы членами одного из элитных подразделений молдавской армии.

Напомним, что 13 октября в стране был объявлен «режим тревоги». Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну тогда заявлял, что надо быть готовыми к любым ситуациям в контексте газового кризиса.

«Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», — отмечал он.

Ранее стало известно, что «Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Также продолжаются переговоры о новом долгосрочном соглашении, которое пока не подписано.

«Мы хотим заключить контракт с «Газпромом» на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии»,

— отмечал он.

После введения «режима тревоги» в стране, правительство приняло решение о выделении мазута из резервного фонда для снижения потребления газа, используемого для отопления. Однако конкретные параметры компенсаций станут ясны после того, как определится цена газа, поставляемого в Молдавию.

Также Спыну напомнил, что между «Молдовагазом» и «Газпромом» сложились многолетние отношения, которые предусматривали и специальные формулы расчета цен. Власти республики надеются продлить договор, переговоры по которому начались еще летом 2020 года. Сообщалось, что Молдавия планирует заключить с российской компанией трехлетний договор.

Напомним, что 6 октября цены на газовые фьючерсы в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с этим группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

Ранее министр иностранных дел и интеграции Молдавии Нику Полеску заявлял, что его страна может создать совместно с Украиной рабочую группу, чтобы перенять опыт Киева в вопросе закупок газа. Он заявил об этом после встречи с главой «Нафтогаза» Юрием Витренко.

«Мы обсудили технические решения, которые мы можем реализовать в сотрудничестве с украинскими властями, чтобы обеспечить бесперебойную поставку природного газа в нашу страну», — отметил политик на своей странице в Facebook.

Нынешний рост стоимости газа для Молдавии, вызван нефтяной привязкой. Дело в том, что Кишинев сейчас получает российское топливо, исходя из биржевых котировок 2008 года, когда стоимость природного ресурса была рекордно высокой и составляла в пиковые отрезки $148 за баррель. Молдавии будет сложно найти для себя более выгодную цену на газ у европейских поставщиков. Был возможен вариант с использованием транзита топлива из Румынии, однако в условиях нехватки топлива Бухарест не сможет обеспечить дополнительные поставки за рубеж.

Однако, даже если бы Молдавия договорилась с Румынией, то этот вариант был бы менее выгодным, чем покупка газа у России.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что при нынешних спотовых ценах на ключевых европейских площадках Кишиневу имеет смысл заключать соглашение только с компаниями-производителями.

«Основными поставщиками газа на европейском рынке помимо «Газпрома» являются норвежский Equinor, оператор нидерландской газотранспортной системы Gasunie и алжирская Sonatrach. Однако ни у одной из этих компаний в условиях мирового энергетического кризиса нет запасных мощностей для обеспечения потребностей Молдавии. Румыны же сейчас разворачивают российский транзит исключительно для своих нужд, все объемы у них расписаны на месяц вперед», — объяснил Пикин.

Схожую позицию высказал директор Института национальной энергетики Александр Правосудов, который отметил, что если Кишинев рассчитывает в дальнейшем получить от российского монополиста ценовые льготы, ему необходимо предоставить определенные преференции российской компании. Одной из таковых может стать прямой доступ «Газпрома» ко внутреннему энергетическому рынку Молдавии.

«Газпром» ранее предоставлял льготы контрагентам в одном единственном случае — за счет приобретения доли в компании-операторе ГТС. На такие уступки могла бы пойти и Молдавия. Однако проблема заключается в том, что уже сейчас «Молдовагаз» на 50% принадлежит «Газпрому». Теоретически эта доля может быть увеличена, однако, скорее всего, на этот шаг по политическим причинам в Кишиневе не пойдут», — объяснил эксперт.

В свою очередь президент России отмечал, что рост цена на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.

«Нужны большие резервные мощности <...> Именно это и произошло в нынешнем году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены на нее подскочили, что стало спусковым крючком для роста газовых котировок», — объяснил Путин, также добавив, что европейские страны не стали запасаться газом летом, понадеявшись на спотовые поставки и «на невидимую руку рынка», что еще сильнее подстегнуло цены.