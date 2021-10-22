Рейтинг президента Турции опустился до рекордно низких значений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремительно теряет поддержку населения — опросы фиксируют, что рейтинг главы государства достиг низшей точки за все время его правления. По версии экспертов, проблемы Эрдогана с рейтингом вызваны экономическим кризисом и ростом коррупции в правящей партии. При этом специалисты не исключают, что возвращать поддержку населения турецкий лидер будет за счет внешней политики, в том числе — возможной операции в Сирии.

Серия октябрьских исследований центра Metropoll зафиксировала рекордное снижение рейтинга как у президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, так и у его Партии справедливости и развития (ПСР), которая удерживает большинство в парламенте в тандеме с Партией националистического движения.

Согласно опросам, уровень поддержки главы государства составляет 40,8%, при этом негативно относятся к Эрдогану 51,1% респондентов. Для турецкого лидера это фактически самый низкий показатель за 19 лет его правления Турцией. Более того, 49,8% турок уверены, что нынешний президент проиграет на следующих выборах, назначенных на 2023 год. Верят в его победу только 44,1% опрошенных.

При этом наблюдается рост числа сторонников оппозиции, считающих, что оппоненты правящего блока вполне смогут решить стоящие перед Турцией задачи. Так, в силах противников Эрдогана уверены 45,7% турок, а сомневаются в них 45,1%. Для сравнения: в феврале 2021 года в оппозицию верили только 42,5% респондентов, а 48,6% не были уверены в их способности управлять государством.

С усилением позиции оппозиционных партий падает и поддержка правящего блока.

Так, лишь 40,5% опрошенных считают, что Партия справедливости и развития вместе с Партией националистического движения смогут решить экономические проблемы государства. 54,8% граждан страны не ожидают от правящего блока по этому направлению никаких успехов.

Парламентские выборы в Турции должны пройти в 2023 году. Согласно исследованию, 53,7% респондентов не верят в победу партии Эрдогана в результате голосования. Обратной точки зрения придерживаются только 37,8% турок. То есть большинство ожидает прекращения 19-летнего правления ПСР.

Что обрушило рейтинг Эрдогана

Падение рейтинга власти наблюдается на фоне серьезного экономического кризиса, который преследует страну с начала пандемии коронавируса. Так, в октябре уровень инфляции в стране приблизился к 20%, а курс лиры резко обвалился к доллару на фоне снижения ключевой процентной ставки ЦБ Турции до 16% — по версии турецких СМИ, это решение активно продвигалось непосредственно Эрдоганом.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что именно экономические проблемы стали ключевой причиной падения рейтинга как президента, так и правящей партии.

По словам профессора НИУ ВШЭ и главного научного сотрудника МГИМО Андрея Казанцева, экономический кризис спровоцировала пандемия и не очень хорошее управление экономикой в последние годы.

«Кроме того, против Эрдогана активно играет фактор коррупции в правящей партии. В частности, разоблачения со стороны лидера турецкой мафии Седата Пекера, сбежавшего из Турции и серьезно критикующего окружение президента. К этому также можно добавить то, что президента Турции в принципе никогда не принимали жители важных частей страны, в частности — Стамбула. У Эрдогана большая поддержка в отдельных районах Турции, но в крупных городах ситуация совершенно другая», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. При этом, по его мнению, помимо экономических проблем снижению популярности Эрдогана способствует также ухудшение отношений с Западом.

«Давление со стороны США и ЕС, а также формирование антитурецкого формата в Восточном Средиземноморье из Греции, Кипра, Египта и Израиля — все это не добавляет рейтинга популярности правящей коалиции, и соответственно Эрдогану», — указал эксперт.

Что будет делать президент Турции

Стремительное падение уровня поддержки — тревожный знак для турецких властей, особенно с учетом того, что менее чем через два года в стране пройдут как парламентские, так и президентские выборы. Как пишет Cumhuriyet, ключевые оппозиционные партии Турции уже объявили об объединении в преддверии начала избирательной кампании. По прикидкам издания, их суммарный уровень поддержки уже выше показателей правящего блока на 1-2%.

В таких условиях вопрос с возвращением народной поддержки становится достаточно актуальным для партии власти и президента. С точки зрения экспертов, для этого Эрдоган, скорее всего, будет использовать внешнюю политику. Так, Андрей Казанцев из МГИМО уверен, что турецкий лидер уже пытается наверстать упущенное с помощью внешнеполитических ходов.

«Так, после вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе, он стал очень много внимания обращать на регион Центральной Азии и Афганистан. Там вполне возможны какие-то активные действия Эрдогана, надо понимать, что это связано с идентичностью Турции, которая со времен Мустафы Кемаля Ататюрка считает себя частью Центральной Азии.

Турецкий лидер усиливает контакты как с талибами (организация запрещена в России), так и с афганскими оппозиционными группировками. Кроме того, Эрдоган активизировал взаимодействие с тюркскими государствами Центральной Азии», — пояснил эксперт.

Помимо этого, Эрдоган активизировал усилия по запуску Транскаспийского газопровода, который предусматривает поставки газа в ЕС из Туркмении и Казахстана в обход России и Ирана. Он также ведет работу на Ближнем Востоке, в частности в Ливии, тем самым реализуя претензии Анкары на нефтегазовые запасы в Восточном Средиземноморье, отмечает Казанцев.

«Главное, что президент Турции никогда не делает ничего на одном направлении. То есть Центральная Азия с Афганистаном, ШОС, Транскаспийский проект и Ближний Восток с Сирией — все это для него взаимодополнительные моменты. Он предпринимает усилия сразу на многих направлениях и неважно, что они друг другу противоречат. Для турок главное, что много направлений зарядили, народу такая активность нравится», — подчеркнул эксперт.

В октябре Эрдоган не исключал запуска новой военной операции Турции на территории Сирии. По мнению Амура Гаджиева из Института востоковедения РАН, военные действия в этой стране могут стать ответом Эрдогана на падение его рейтинга.

«Прошлогодние события в Нагорном Карабахе не дали желаемого результата, и сейчас мы видим, что Анкара продолжает наращивать свое военное присутствие в сирийском Идлибе, рассчитывая на то, что Дамаск изменит свою политику в отношении региона и закроет глаза на присутствие экстремистских элементов на территории Сирии.

В принципе можно ожидать, что Турция совершит новую военную операцию в Сирии, но здесь большое значение будут иметь переговоры между Эрдоганом и президентом США Джо Байденом.

Вероятно, американский лидер не сильно заинтересован в очередной турецкой операции, учитывая, что США поддерживают прокурдские формирования в Сирии — в том числе и те, которые Турция признает в качестве террористических, исходя из того, что они сотрудничают с Рабочей партией Курдистана, которая совершает теракты на турецкой территории», — указал эксперт.

Стоит отметить, что помимо обозначенных экспертами направлений внешней политики Эрдогана, в последнее время президент Турции в целом усилил риторику в поддержку национальных интересов государства, что так или иначе оказывает влияние на его электорат. К примеру, в октябре турецкий лидер очередной раз обрушился с критикой на Совбез ООН, объявив, что пять постоянных членов СБ — Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, — не могут решать судьбу всего остального мира.

С точки зрения Амура Гаджиева, правящему блоку, скорее всего, все же удастся победить на будущих выборах, несмотря на проблемы с поддержкой.

«Существует определенный костяк избирателей, который с одной стороны поддерживает Партию справедливости и развития, а с другой — Партию националистическое движение. Вероятно, в целом по стране они одержат победу и получат необходимые 40%. Пока не стоит ожидать значительной потери электората у правящего блока в процентном соотношении», — резюмировал эксперт.