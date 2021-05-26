«Он раскрывает их преступные схемы»: мафиози разоблачает окружение Эрдогана

«Если хоть что-то из того, что я говорю, ложь, я отрежу себе палец. Я обещаю вам», — без таких отсылок к чести не обходится ни одно видео на YouTube турецкого криминального авторитета Седата Пекера. Он уверенно обвиняет в преступлениях министров, окружение президента Реджепа Тайипа Эрдогана и членов правящей в стране «Партии справедливости и развития» (ПСР). Его личный сериал захватил турецкое общество и злит власти страны.

Пекер обвинил бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма в том, что именно тот отвечает за наркобизнес в Турции. В своих речах по этому делу криминальный авторитет максимально конкретен: называет маршруты, порты, страны.

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Другая порция обвинений досталось министру внутренних дел Сулейману Соглу по целому ряду преступлений, от заказных убийств до наркотиков. Возможно, рассказать все это Пекера заставила личная обида, так как, по его словам, Соглу лично давал ему гарантии, что через какое-то время он сможет вернуться в Турцию, но этого не произошло.

Некоторые обвинения касаются семьи самого президента, например, его зятя и бывшего министра финансов Берата Албайрака. При этом самого Эрдогана мафиози не критикует, поскольку, как он утверждает, хочет лишь помочь ему, называя главу государства старшим братом. Пекер предупреждает: Эрдогана хотят сместить представители «глубинного государства», о делах которых он так много рассказывает.

The Guardian называет Пекера «боссом мафии» и пишет, что он обвиняет правительственных чиновников и в других преступлениях — вплоть до убийств и изнасилований. Впрочем, конкретных доказательств этому не приводится.

«Пруфы» будут

49-летний Пекер был хорошо известен в Турции и до блогерства, так как ранее уже неоднократно подвергался суду за криминальную деятельность в составе ОПГ. Несмотря на это, харизма позволила приобрести ему ряд поклонников, но большинство турок до недавнего времени относились к нему просто как к крупному бандиту.

Пекер скрывается за границей с начала 2020 года, по последним данным, — в Северной Македонии. По сути, он бежал, так как в Турции против него завели новое уголовное дело, а в большинстве СМИ называют не иначе как «лидером ОПГ».

В мае 2021 года мафиози начал выкладывать один за другими видеоролики (всего анонсировано 12, пока опубликовано 7), в которых раскрываются преступные схемы турецкой элиты. Они приобрели широкую популярность, самый просматриваемый на данный момент имеет почти 13 миллионов, — цифры, невиданные для турецкого сегмента интернета. И в ряде СМИ, например, газете Akit, его деятельность уже называли турецким Wikileaks.

Турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу в разговоре с «Газетой.Ru» говорит, что, хотя турки и раньше догадывались о связях политического истеблишмента и криминального мира, но только разоблачения Пекера дали представление о реальных масштабах.

«Он довольно убедительно раскрывает все карты. О некоторых подозрениях турки слышали и раньше краем уха, но в его видео все изложено четко и ясно. Пекер всегда говорит, что, если кто-то попытается опровергнуть его слова, то он их опозорит доказательствами, и такой прецедент был. Например, он говорил, что министр внутренних дел Сулейман Соглу через журналистов пытался выйти на него, те это опровергли. После этого Пекер выложил записанный в FaceTime разговор, из-за чего журналистам пришлось покинуть страну. Ситуация очень напряженная», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

По словам Камбуроглу, видео Пекера имеют беспрецедентный резонанс в Турции, так как их обсуждают везде.

«Заходишь, например, в медпункт — и там кто-то обязательно смотрит его видео. Он бьет все рекорды в турецком YouTube, появились и мемы, некоторые шутят, что это интереснее сериалов на Netflix», — говорит турок.

В государственных СМИ Пекера представляют исключительно как преступника, обозначая, что все это клевета. Кроме того, был арестован его брат Атилла. Да и в самом преступном мире Пекер имеет ряд врагов, например, лояльного партнерам Реджепа Тайипа Эрдогана в парламенте Алааттина Чакыджи, о котором ранее писала «Газета.Ru».

Эрдоган все заблокирует

О резонансе, который приобрели видео Пекера, говорит и тот факт, что хотя бы косвенно на них не мог не отреагировать и сам Эрдоган. Правда, он предсказуемо сделал акцент на прошлом Пекера, а не на сути обвинений. По словам лидера государства, в Турции «есть жалкие и недостойные люди, принимающие помощь от мафиозных группировок, а криминальные группировки — такое же зло, как и террористические организации». Наблюдатели считают, что Эрдоган пока не выработал явную стратегию действий.

Камбуроглу говорит, что есть предположения, что обвинения Пекера в итоге заставят министра Сойлу уйти в отставку или даже заставят президента Реджепа Тайипа Эрдогана снять его с должности.

«Безусловно, слова Пекера дискредитируют Сойлу. Возможно, он уйдет сам и будет изображать готовность к разбирательству. Это может помочь отвести удар. Но при этом Сойлу сейчас прямо не отвечает на вопросы о его причастности к возможным преступлениям и пока подчеркнул, что не думает об отставке. В правительстве идет внутренняя борьба, так как тот, кто сделает первый шаг, тот примет удар на себя», — говорит журналист.

Он также напоминает, что в Турции примерно с 2016 года СМИ находятся в подавленном состоянии. Это ярко демонстрирует недавняя ситуация, когда журналиста из государственного агентства Anandolu, задавшего по собственной инициативе прямой вопрос Сойлу об обвинениях, уволили.

При этом, по словам журналиста, хотя у населения становится все больше, сторонников власти вне зависимости от скандалов очень сложно переубедить отказаться от нее. Однако поддержка партии власти уже сократилась. Согласно результатам опроса турецкого института изучения общественного мнения Metropoll, рейтинг ПСР в данный момент снизился до 27 %, хотя еще в феврале составлял более 40%. Но и до выборов ещё достаточно долго: президентские и парламентские выборы в Турции пройти в 2023 году.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН тюрколог Виктор Надеин-Раевский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что многие в Турции действительно верят обвинениям.

«Для Эрдогана нынешняя ситуация крайне неудобная. Подобное с ним происходит не впервой, ведь вся его ссора с нынешним главным врагом, проповедником Фетхуллахом Гюленом в 2013 году, по сути, началась из-за обвинений «Партии справедливости и развития» в преступлениях, в частности, в коррупции, например, при строительстве тоннеля Мармарай под Босфором. Тогда это просто не дали никому доказать, как и сейчас постараются все замять», — говорит эксперт.

По словам Надеин-Раевского, Эрдоган вполне может заблокировать YouTube на территории Турции — он уже поступал так в 2014 году с Twitter.