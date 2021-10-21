Пушков назвал «фиаско» уход делегаций Польши и Прибалтики во время речи Матвиенко

Делегации Польши и стран Балтии покинули зал заседаний Европейской конференции глав парламентов во время выступления спикера Совета Федерации РФ. По словам Валентины Матвиенко, она даже не заметила этого демарша. Конференция проходит 21-22 октября в Афинах. Подробнее о том, что говорила Матвиенко на мероприятии, — в материале «Газеты.Ru».

21 октября в Афинах стартовала двухдневная Европейская конференция глав парламентов. На открывающем заседании в четверг основным было выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, темой мероприятия стала «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».

На время речи Матвиенко зал заседания покинули члены делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии – около пяти человек, сообщил один из представителей РФ.

«Присутствовавшие в зале, где проходит конференция, члены делегации Польши и всех трех Балтийских стран покинули его, когда начала выступать Валентина Матвиенко», — приводит его слова ТАСС. Он добавил, что после ее выступления все ушедшие члены делегаций, кроме представителей Эстонии, вернулись на свои места.

«Помыть руки»

Сама спикер Совфеда рассказала, что не заметила ухода делегаций.

«Я, честно говоря, этого не заметила, возможно, руки кому-то надо было помыть.

Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура. Даже когда речь идет о пандемии, о такой трагедии во всем мире, они все равно пытаются кому-то что-то продемонстрировать», — цитирует ее РИА «Новости».

Она добавила, что подобный эпизод может указывать на отсутствие желания конструктивно общаться.

В то же время Матвиенко призвала не масштабировать эту историю, которую, по ее словам, заметили только журналисты.

«Явное фиаско»

Комментируя ситуацию, сенатор Алексей Пушков назвал уход делегаций явным фиаско.

«Выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско», — написал он в Twitter.

Демарш не удался. Делегаты от Польши и стран Балтии покинули зал перед выступлением В.И.Матвиенко на Европейской конференции спикеров парламентов в Афинах. Но выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 21, 2021

«Хамье невоспитанное»

Ничего нового или удивительного в поведении делегаций Польши и стран Балтии нет, отметил, в свою очередь, политолог Алексей Мартынов. «А это разве что-то новое в девиантном поведении представителей этих стран? Мне кажется, что это обычное проходное мероприятие с участием этих, так сказать, клоунов. Хамье невоспитанное. Это идеологически мотивированное действие», — указал он.

Мартынов добавил, что лучшая реакция на подобные действия – это игнорирование. «Надо игнорировать это. Серьезные люди себя так вести не будут, а этих клоунов вряд ли возможно воспитать. А надо ли? Пусть их свои граждане воспитывают», — заключил Мартынов.

О чем говорила Матвиенко

Выступая на конференции, спикер Совфеда заявила о необходимости вырабатывать общие подходы к вакцинации. «Если мы действительно хотим обезвредить коронавирус, пора прекратить использовать пандемию для разных политических игр, прекратить нечистоплотные приемы коммерческой конкуренции в этой сфере и поставить во главу угла главное право человека — право на жизнь и здоровье. Безусловно, вакцины должны быть доступны для всех людей нашей общей планеты», — сказала она, призвав страны к взаимному признанию вакцин от COVID-19 и сертификатов.

Матвиенко считает крайне важным объединиться под эгидой ВОЗ, сосредоточиться на создании крепкой научной базы для профилактики, лечения и разработки вакцин. «Ведь на кону не только право граждан на свободное передвижение по миру или прибыли туристических компаний. Глобальная безопасность в области здравоохранения во многом определяется уровнем иммунизации во всем мире. Не только в каждой отдельной стране,

мы ведь все с вами сейчас оказались в одной лодке», — указала она.

«Россия, как известно, одна из ведущих биотехнологических держав. Каждая из пяти российских вакцин, применяемых для профилактики COVID-19, надежна и эффективна. «Спутник V» зарегистрирован уже в 70 государствах с общим населением более 4 млрд человек, спрос на эту вакцину огромный», — добавила спикер Совфеда.

Затрагивая другие темы, Матвиенко отметила, что Россия, как и все мировое сообщество, призывает Афганистан

«встраиваться в ряд цивилизованных государств, обеспечивать и защищать права людей, в первую очередь женщин и детей».

РФ может признать правительство талибов в Афганистане при условии его инклюзивности и соблюдения прав граждан, указала она. «Сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну, и с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по-настоящему инклюзивное правительство, которое не только включало бы представителей тех племен и народностей, народов, проживающих на территории Афганистана, но и все политические силы», — сказала она, добавив, что только такая конструкция будет устойчивой и сможет обеспечить мирное становление Афганистана как государства.

«Вопрос признания или непризнания на сегодня не является первоочередным шагом. Я думаю, если в результате этого диалога талибами будут приняты те условия, о которых я говорила, не просто приняты на бумаге, а будут реализовываться в действии, я думаю, что это будет, конечно, признание их, потому что они сегодня реальная власть там», — констатировала Матвиенко.

Она добавила, что это непростой и небыстрый путь, все будет зависеть в первую очередь от талибов. По ее оценкам, состоявшийся накануне диалог в рамках встречи в московском формате по Афганистану был полезным.

«Конечно, важным, я считаю, результатом встречи делегации талибов в Москве стал призыв к ООН, к международному сообществу об объявлении гуманитарной акции поддержки народа Афганистана.

Действительно, там состояние надвигающейся гуманитарной катастрофы.

Мы не должны этого допустить в наше время. Страдают женщины, дети и больные люди», — указала спикер Совфеда. Матвиенко полагает, что этот призыв будет услышан, поддержан ООН и «поставлен на правовую основу», а к участию в этой гуманитарной миссии подключатся и другие государства.

«Все, кто заинтересован в конструктивном диалоге, все, кто стоит на такой же платформе, как Россия, мы будем только рады, если и другие государства будут подключаться к диалогу, к переговорам, вносить свою лепту, свою долю в мирное урегулирование дальнейшей ситуации в Афганистане. Но хотелось бы не на словах, а на деле, самое главное», — добавила она.

Матвиенко назвала правильным решение МИД РФ приостановить работу постпредства России при НАТО.

В то же время Россия готова вести переговоры с НАТО, если альянс проявит реальную заинтересованность во взаимодействии, заявила она.

«Сколько можно создавать иллюзию, имитацию сотрудничества России с НАТО? На самом деле, уже много-много лет такого сотрудничества не было, стремления к этому сотрудничеству не было. Мы приняли ответные меры, поставили точки над «i». При этом, если НАТО проявит реальную заинтересованность, будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, это будет искреннее желание к взаимодействию, мы готовы», — указала Матвиенко.

«Надо говорить правду: нет сотрудничества, нет стремления. НАТО не консультируется с нами даже в тех ситуациях, когда это должно было быть», — заключила она.