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Матвиенко оценила уход делегации Польши и стран Балтии во время ее выступления

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя уход представителей делегаций Польши и стран Балтии из зала Конференции европейских спикеров в Афинах во время ее выступления, заявила, что не обратила на это внимания, передает РИА «Новости».

«Возможно, руки кому-то надо было помыть. Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура и они не настроены на (конструктивное общение. — прим. ред.)», — заявила она.

Матвиенко отметила, что никто, кроме журналистов, и не заметил произошедшего. При этом она внимательно следила за выступлением председателя сената Польши, добавила спикер Совфеда.

Об инциденте сообщалось ранее. Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21–22 октября.

В ходе своего выступления на мероприятии Матвиенко заявила, что введение общефедерального локдауна в России из-за ситуации с COVID-19 не требуется. По ее словам, это нецелесообразно.

Также на конференции российский спикер допустила признание Россией правительства «Талибана (организация запрещена в России)», но при условии его инклюзивности и защиты граждан. Она обратила внимание на то, что в руках талибов сосредоточена реальная власть в Афганистане.

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