Песков отказался уважать решение Европарламента о награждении Навального премией им. Сахарова

Кремль не намерен проявлять уважение к решению Европарламента о присуждении Алексею Навальному премии имени академика Сахарова, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что подобные шаги со стороны евродепутатов «девальвируют» само название премии — «За свободу мысли». С Кремлем согласны в Госдуме и Совфеде — недовольство вручением премии Навальному там выразили практически теми же словами, что и Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал присуждение Алексею Навальному премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Его слова передает ТАСС.

«Мы знаем Европарламент, мы уважаем этот орган, безусловно. Но никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, подобное решение Европарламента «наверное, девальвирует значение этих слов» (название премии «За свободу мысли»). Он также выразил мнение, что подобные решения «принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с этим осужденным просто не располагают достоверной информацией».

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где лечился после отравления. В начале февраля суд решил заменить его условный срок на реальный – из-за неоднократных нарушений отбывания наказания по делу «Ив Роше». Сейчас Навальный находится в колонии в городе Покров. Европарламент признал его политзаключенным.

«Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, юрист и борец против коррупции. Он признан политзаключенным и в данный момент находится в исправительной колонии», — приводит заявление Европарламента о присуждении Навальному премии им. Сахарова «Новая газета».

Реакция российского парламента

Вручение премии Навальному осудили в Госдуме и Совете Федерации – причем в обоих случаях парламентарии заявили о «девальвации» награды, как и Песков. Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что он испытывает стыд за европейских парламентариев.

«Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество.

Они таким решением девальвируют эту премию. Никто всерьез на эту премию больше обращать внимание не будет», — сказал сенатор.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что премия имени Сахарова «стала еще одним политическим инструментом западных стран», который используется для вмешательства в дела суверенных государств.

«Такая тактика ничего общего не имеет с правозащитными целями или борьбой за мир, символом которой был наш великий соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров. По сути, все это девальвирует премию его имени», — сказал Слуцкий.

Премия была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ее назвали в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова, одного из создателей водородной бомбы. В 1975 году Сахарову за правозащитную деятельность была присуждена Нобелевская премия мира. Лауреат премии объявляется каждый год, ему вручают диплом и чек на €50 тыс.

Награда присуждается за «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».

В 2020 году премию имени Сахарова Европарламент присудил белорусским оппозиционерам. Лауреатами стали Светлана и Сергей Тихановские, члены президиума Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Вероника Цепкало, глава правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, экс-кандидат в президенты Белоруссии в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило.

В 2018 году «сахаровскую» премию получил украинский режиссер Олег Сенцов, находившийся тогда в российской тюрьме за террористическую деятельность. Ему премию вручили «за свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации его родного Крыма». Крым в состав РФ вошел по итогам общенародного референдума.