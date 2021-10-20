Какую роль в принятии решения о сертификации «СП — 2» играют его противники

Лидер немецких «Зеленых» Анналена Бербок заявила, что российский газопровод «Северный поток — 2» не должен заработать, пока не будет приведен в соответствие с нормами европейского законодательства. Но если раньше «Зеленые» были лишь одними из многих, кто выступает против газопровода, то теперь партия вполне может войти в состав правительства Германии. Правда, и этого при всем желании будет недостаточно, чтобы остановить «Северный поток — 2».

Немецкая партия «Союз-90» / «Зеленые» снова обвинила Россию в кризисе на газовом рынке Европы. Сопредседатель партии Анналена Бербок объяснила «относительно пустые хранилища» в стране манипуляциями и шантажом со стороны «Газпрома».

«Российская сторона может делать это сознательно, чтобы вынудить поскорее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», хотя не все правовые условия выполнены», — приводит слова Бербок РИА «Новости».

И если раньше «Зеленые» были озабочены судьбой редкого семейства ящериц, обитающих рядом с трубопроводом, то теперь партия обратила внимание на нормы европейского права.

Бербок считает, что запуск газопровода необходимо отложить до тех пор, пока проект не будет отвечать законодательству Европейского союза.

Однако реальных инструментов для заморозки проекта у «зеленых» нет, считает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. А создание негативного дискурса вокруг «Северного потока — 2» просто является частью политической программы Бербок.

«Зеленые» будут действовать в рамках коалиционного договора, который пока еще даже не согласован. В коалиционном договоре запрета на «Северный поток — 2» не будет. Коль скоро не будет запрета, они не смогут противодействовать проекту. Будут действовать так, как это зафиксируют в коалиционном договоре», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Белов.

Зеленый сигнал светофора

«Зеленые» апеллируют к Третьему энергетическому пакету — части принятого в 2009 году европейского антимонопольного законодательства. Директива признает «Газпром» монополистом и в связи с этим не дает компании использовать свою газотранспортную систему больше чем на 50% мощности.

Фактически «Газпром» может наполнить трубопровод только наполовину. Оставшиеся 50% должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков газа. Российская компания неоднократно обращалась в европейские суды, чтобы выйти из-под требований этой директивы, однако безрезультатно.

И хотя правительство ФРГ ранее подтвердило, что «Газпром» ответственно исполняет обязательства по поставкам газа в рамках действующих контрактов, «Зеленые» все равно с недоверием относятся к российской компании и намерены заблокировать «Северный поток — 2».

В скором времени партия «Союз-90» / «Зеленые» может войти в правящую коалицию совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП). В немецкой прессе потенциальный союз окрестили «светофором», где роль «красных» отведена СДПГ, а «желтых» — СвДП.

Одно из главных противоречий внутри потенциальной коалиции как раз разворачивается вокруг сертификации «Северного потока — 2». Эксперты считают, что «Зеленые» и СвДП могут надавить на СДПГ, которая выступает за стабильные отношения с Россией, чтобы проект был заморожен.

В противном случае социал-демократы рискуют остаться без поддержки либерального крыла и уступить право формировать правящую коалицию оппонентам из ХДС/ХСС.

Тем временем первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а пусконаладочные работы на второй нитке идут полным ходом. Вдобавок противники проекта пытаются заблокировать сертификацию «Северного потока — 2», когда Европа больше всего нуждается в российском газе.

Кто принимает решение

В конце сентября польская государственная нефтегазовая компании Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) получила разрешение участвовать в сертификации «Северного потока — 2». Немецкий регулятор в области энергетики Bundesnetzagentur (BNetzA) также одобрил участие в сертификации немецкой «дочки» компании PGNiG Supply & Trading (PST).

Несмотря на негативное отношение поляков к проекту, они не смогут наложить вето на сертификацию. Польская компания сможет учавствовать в дебатах, но не более того, заявили в BNetzA в сентябре.

Украинский «Нафтогаз» также подал немецкому регулятору заявку на участие в процессе сертификации, однако и украинская сторона теоретически сможет лишь высказать свою точку зрения без права блокировки проекта.

Помимо энергетических компаний, в сертификации также участвует Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти ЕС), которая дает заключение на проект на основе предварительного решения BNetzA.

Однако именно федеральное агентство BNetzA играет ключевую роль в сертификации «Северного потока — 2». Немецкий регулятор может прислушаться ко мнению государств-членов ЕС, но учитывать его при принятии решения не обязан. Проект можно затормозить, только если Европейская комиссия применит официальные санкции к оператору, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Проект будет заморожен, если Европейская комиссия примет закон, запрещающий Nord Stream 2 AG быть оператором и эксплуатировать «Северный поток — 2». Европейская комиссия также может подать в суд на решение немецкого регулятора. И это может затормозить решение. Европейская комиссия выдает заключение на решение немецкого регулятора, но BNetzA не обязан следовать пунктам, указанным в заключении. Федеральное агентство не обязано корректировать свое решение и полностью слушаться Европейской комиссии», — заключил Юшков.

По словам Владислава Белова, проблема вокруг «Северного потока — 2» заключается не столько в сертификации, сколько в доверии.

Фактически «Газпром» заявил, что оператор Nord Stream 2 AG является независимым оператором и способен вести деятельность в соответствии с европейским законодательством. Однако в эти заявления никто не верит, объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Когда сбудутся мечты

Федеральное агентство BNetzA получило документы на сертификацию предприятия «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора 8 сентября. В агентстве тогда заявили, что рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

В течение этого времени любое государство — член ЕС может подать запрос в Европейскую комиссию для получения ее мнения о сертификации оператора Nord Stream 2 AG. Немецкий регулятор обязан выслушать страны, но на финальное решение это никак не повлияет. Вопрос в том, насколько быстро регулятор сможет выдать заключение.

Сама процедура сертификации предполагает следующие шаги для «Газпрома». Сначала оператор проекта Nord Stream 2 AG должен представить в горнодобывающее управление Штральзунда, которое будет принимать российский газ, сертификаты о соответствии техническим нормам.

Оператор должен подтвердить герметичность, прочность и наличие необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода. Эти документы необходимо предоставить регулятору перед первым заполнением газопровода.

Затем Nord Stream 2 AG необходимо получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. В процессе сертификации оператор также должен получить удостоверение о безопасности эксплуатации трубопровода из РФ в ФРГ через Балтийское море.

При соблюдении этих условий BNetzA может сертифицировать проект к 8 января 2022 года.

Агентство в любом случае не сможет запретить поставку газа, но, если Россия инициирует поставки до завершения регистрации, оператор будет оштрафован. Эта процедура обязательна для соблюдения норм Третьего энергетического пакета.

После того как BNetzA опубликует свой проект решения, документ будет переден на рассмотрение Европейской комиссии. Затем высший орган исполнительной власти ЕС вынесет свое заключение на проект и вернет документы немецкому регулирующему органу для принятия окончательного решения. Еврокомиссия может потратить на рассмотрение документа не более четырех месяцев.