В Еврокомиссии предупредили о риске закрытия бизнеса из-за роста цен на газ и энергию

В Европе могут начать закрываться предприятия из-за роста цен на энергию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, одна из причин скачка цен – восстановление мировой экономики, однако дорожает электричество и из-за роста газовых цен. Фон дер Ляйен также призвала разнообразить состав поставщиков газа в Европу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК видит риски закрытия европейских предприятий из-за подорожания электроэнергии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также видим компании, которые рискуют закрыться», — сказала она на пленарной сессии Европарламента.

Одна из причин скачка цен – восстановление мировой экономики после падения в пандемию. Однако, добавила фон дер Ляйен, влияет на рост цен на энергию и повышение стоимости природного газа.

Глава Еврокомиссии заявила, что российский «Газпром» выполнял долгосрочные контракты с европартнерами, но «не ответил на более высокий спрос, как это было раньше».

Поэтому, чтобы снизить зависимость Евросоюза от импорта газа из России, фон дер Ляйен призвала диверсифицировать источники поставки топлива. По ее словам, важно сохранить газ в качестве переходного топлива, ускорив при этом процесс «очищения» энергетики ЕС.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.

15 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цены на газ в Европе стали высокими не из-за дефицита предложения, а на фоне низкого уровня заполненности хранилищ.

«Мы исходим из того, что на сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка», — объяснил он.

По словам Новака, даже частично газ закачивается в подземные хранилища, что говорит об отсутствии дефицита газа.

Вице-премьер обратил внимание, что есть проблема с заполненностью газовых хранилищ на минимальном уровне за последние пять лет. Однако речь о 74%, в то время как обычно данный процент достигал 90%, добавил он.

Планируется, что «Газпром» сможет нарастить производственные мощности, если европейские партнеры увеличат объем долгосрочных контрактов, заключил вице-премьер.

Посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что обвинения в использовании Россией газа в качестве инструмента политического давления на другие страны не имеют ничего общего с действительностью.

«Это, разумеется, чепуха. Люди, которые допускают такие высказывания, на самом деле просто хотят обратить на себя внимание», — так он ответил на вопрос телеведущего «Шоу Эндрю Марра» о том, преследует ли проект «Северный поток — 2», в частности, политические цели.

Он также подчеркнул, что из-за газового кризиса в Европе «Газпром» увеличил поставки топлива на 15%. Для предотвращения таких кризисных ситуаций европейским потребителям российского газа придется уйти от закупок по спотовым ценам и подписывать долгосрочные контракты с «Газпромом», так как они «стабильнее» и выгоднее с финансовой точки зрения, добавил дипломат.

За минувшее десятилетие Евросоюз усилил зависимость от газа из России, сообщила газета Financial Times. При этом Соединенные Штаты «предупреждали» ЕС о возможных последствиях подобной зависимости. Запасы СПГ, которые США готовы предоставить Европе, не смогут компенсировать нехватку топлива.

«ЕС получает 41% потребляемого газа из России», — говорится в материале.

ЕС и Великобритания проигнорировали роль природного газа в процессе декарбонизации экономики. Решить эту проблему позволила бы разработка эффективных планов перехода на экологически чистые источники энергии с использованием газа в качестве переходного и резервного топлива, подчеркивает автор. «Резкий скачок цен на газ стал заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость», — говорится в статье. Стоит добавить, что США заинтересованы в европейском газовом рынке, но американский газ стоит существенно дороже российского.