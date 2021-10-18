Почему демократ Джо Манчин не дает принять бюджет

Правительство США не может утвердить бюджет. На этот раз карты Джо Байдену может спутать его однопартиец, сенатор-демократ Джо Манчин: он требует снизить планку семейного дохода для желающих претендовать на льготы. Основной частью тех, кто пользуется такими налоговыми льготами, являются семьи с детьми. Манчина обвиняют в том, что он сознательно тормозит принятие бюджета, чтобы выторговать для своего штата лучшие условия. Однако эксперты считают, что проблема гораздо глубже.

Сенатор-демократ от Западной Виргинии Джо Манчин предложил администрации Джо Байдена ужесточить критерии для формирования налогового вычета на детей в новом бюджете, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

Политик считает, что только семьи с доходом в пределах $60 тыс. в год должны рассчитывать на льготные условия налогообложения.

В противном случае Манчин отказывается поддерживать бюджетный законопроект президента Байдена на сумму $3,5 трлн.

На данный момент налоговый вычет на детей предоставляется физическим лицам с доходом до $75 тыс. или супружеским парам с доходом меньше $150 тыс. Благодаря мартовскому пакету помощи демократов на $1,9 трлн американские семьи получают налоговые льготы в размере $3,6 тыс. на ребенка в возрасте до 6 лет и $3 тыс. на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Примечательно, что в марте Манчин также выступил против повышенных налоговых льгот.

Сейчас демократы хотят продлить эту программу до 2025 года с помощью социального пакета Байдена стоимостью $3,5 трлн, но им нужна поддержка всех 50 сенаторов от партии, чтобы одобрить законопроект через процедуру согласования бюджета.

Сенатор Манчин последовательно выступает против этого пакета и грозится проголосовать против масштабных бюджетных трат, когда дело дойдет до слушаний в Сенате.

И если ранее сенатора от Западной Вирджинии не устраивали общий «ценник» бюджетного законопроекта и намерение демократов покрыть расходы за счет повышенного налогообложения крупных компаний, то сейчас Манчин предъявил еще одно требование — на этот раз сенатор-демократ попытается снизить стоимость законопроекта через налоговый вычет для семей с детьми.

Сенатор-демократ спутал амбициозные планы Джо Байдена. Однако упорство Манчина обусловлено не только политическим торгом. Важную роль играют идеологические разногласия в стане самих демократов.

Тонкий идеологический лед

Демарш Манчина объясняется желанием создать идеологический противовес прогрессивным демократам, считает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Манчин представляет один из самых консервативных демократических штатов, поэтому для него важно стать своеобразным символом центристской фракции партии.

«Манчину это нужно, чтобы укрепить идеологические позиции несогласия с текущей и набирающей ход левой повесткой, — отметил Васильев в беседе с «Газетой.Ru». — Ему важно продемонстрировать, что он самостоятельный политик, который не является шестеркой в демократической партии».

Слабые рейтинги президента представляют серьезную угрозу для демократов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году, поэтому однопартийцы президента начинают вести свою игру.

После вывода американских войск из Афганистана американцы стали меньше доверять президенту Байдену. Начиная с июня рейтинг одобрения его политики снизился с 52,7% до 44,5% по данным сайта FiveThirtyEight.

Если раньше Байден контролировал Демократическую партию, то на сегодняшний день фракция раскололась, и левое крыло начало активно продвигать свою повестку, считает Васильев.

«Этот раскол привел к тому, что о принципиальной позиции заявило прогрессивное (или левое) крыло демократической партии. Их блок в Палате представителей составляет около 100 человек, и они окончательно отвязались от остальных демократов», — сказал эксперт.

В США отчетливо намечается партийное и общественно-политическое противостояние и поляризация, и президент Байден находится в сложной ситуации, согласился научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

Радикальные силы усиливаются и в среде демократов, и в Республиканской партии.

«Сама демократическая партия является глубоко расколотой. Те центристские силы, которые представляет Байден, ослабевают», — отметил эксперт.

Решающим моментом является популярность президента Байдена, а точнее — его падающий рейтинг. В Палате представителей демократы могут потерять от 20 до 30 голосов, считает Васильев. Поскольку левый блок хочет сохранить свои позиции в Конгрессе, они бросают все силы на социальный пакет в $3,5 трлн.

И хотя Джо Манчину не надо переизбираться во время промежуточных выборов, ему предстоит вести кампанию в 2024 году. По словам Васильева, он понимает, что левые силы начали задавать серьезный тон в политике Демократической партии. Поэтому сенатор-демократ пытается заявить о себе уже сейчас.

Бунтарь не без причины

Пакет социальных трат Байдена включает в себя не только выплаты семьям и субсидирование медицинских программ типа Medicare. Около $150 млрд планируется потратить на технологии, которые смогут обеспечить выработку электричества из возобновляемых источников энергии. Также планируется увеличить налогообложение высокоуглеродных производств, тем самым побуждая отказываться от использования угля и газа в качестве источников электроэнергии.

Манчин представляет один из самых консервативных демократических штатов — Западную Виргинию — где угольная и газовая промышленность традиционно выступают драйверами экономического роста. Более того, Манчин основал в 1988 году частную угольную брокерскую компанию Enersystems, которой сейчас управляет его сын.

Только в 2020 году Манчин получил от Enersystems почти $500 тыс. дохода, и, согласно его последнему финансовому отчету, он владеет акциями компании на сумму до $5 млн. Публично Манчин критикует социальный пакет из-за высокой стоимости программ, заявляя, что проголосовал бы за пакет, если бы его стоимость была снижена до $1,5 трлн.

Критики сенатора полагают, что Манчин ведет свою игру и попросту добивается уступок для индустрии. Будучи председателем комитета сената по энергетике, демократ хочет, чтобы его комиссия имела исключительную юрисдикцию в отношении любых стандартов чистой энергии, и требует «инновации, а не устранения» высокоуглеродных источников энергии.