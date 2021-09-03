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Армия

«Военный бюджет США больше, чем в разгар холодной войны»

Как уход из Афганистана помог Байдену нарастить расходы на оборону

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AP
Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США практически единогласно утвердил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год на сумму $778 млрд. Это больше, чем планировалось. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с подробностями голосования.

Как Афганистан помог республиканцам

Председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит изначально подготовил вариант военного бюджета на сумму в $744 млрд, который был чуть ниже, но примерно соответствовал запросу президента Джо Байдена на $753 млрд. Однако позже демократы поддержали республиканскую поправку о добавлении еще $25 млрд, доведя сумму до $778 млрд.

Инициативу об увеличении расходов на оборону поддержали 57 членов комитета. Только два голоса «против» поступили от представителей Демократической партии – Ро Ханны и Сары Джейкобс.

«Я не понимаю, почему военный бюджет США сегодня выше, чем в разгар холодной войны!» – эмоционально заявил Ро Ханна.

Начальный военный бюджет Байдена в $753 млрд был немного больше, чем последний оборонный бюджет администрации Дональда Трампа, который составлял $740 млрд. При этом республиканцы утверждали, что с учетом инфляции военные расходы фактически будут меньше, чем в прошлом году.

По мнению источника в аппарате Капитолия, на который ссылается телеканал CNN, внезапный успех республиканской поправки был связан с уходом США из Афганистана.

«Стремительный уход сыграл на руку республиканцам. Нужно было доказать, что американская армия по-прежнему лучшая. Увеличение военного бюджета – самый лучший способ это сделать. Республиканцы уже несколько месяцев жаловались на то, что запрос Джо Байдена на оборонный бюджет неадекватен перед лицом угроз со стороны Китая и России. Сейчас эту якобы неадекватность исправили», – рассказал собеседник СNN.

О необходимости «показать силу» после ухода из Афганистана стали говорить не только республиканцы, но и некоторые демократы.

«Сегодня мы должны сформировать такое содержание закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год, которое демонстрирует нашу силу и дальновидность. Мы должны относится к нашим военнослужащим с уважением», – заявила в ходе слушаний член Палаты представителей от демократов Элейн Лурия.

Впрочем, далеко не все эксперты считают, что американский военный бюджет сильно вырос.

«Обычно у нас характеризуют военный бюджет США как беспрецедентно высокий, рекордный, как стремление Белого дома заручиться поддержкой военно-промышленного комплекса страны и Вооруженных сил США. Однако бюджет 2022 года отличается от предыдущего менее чем на пять процентов, – рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Валерий Запаренко. – Поэтому говорить о том, что в США произошел резкий рост военных расходов, наверное, преждевременно. Детальный и постатейный анализ этого документа нам еще только предстоит сделать».

Санкции против России – на прежнем месте

Что абсолютно точно ясно из текста документа уже сегодня, так это то, что американские законодатели намерены продлить действующее несколько лет ограничение на военно-промышленное сотрудничество Вашингтона и Москвы.

Проект в его нынешнем виде предлагает продление на 12 месяцев «ограничения на использование средств для двустороннего военного сотрудничества между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в координации с госсекретарем не представит отчет соответствующим комитетам Конгресса по поводу определенных действий России».

По сути речь идет об ограничении любого взаимодействия между Вашингтоном и Москвой в оборонной сфере до тех пор, пока главы Пентагона и Госдепартамента не убедят конгресс в том, что «Российская Федерация прекратила оккупацию части территории Украины», а также перестала предпринимать действия, которые якобы «угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Одновременно с этим предлагается продлить ограничение на использование бюджетных средств для «выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом».

Вместе с тем проект бюджета предусматривает, что министр обороны США вместе с госсекретарем могут получить разрешение на несоблюдение этих требований при определенных условиях, когда глава Пентагона придет к выводу, что это «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов» и подаст уведомление соответствующим комитетам Палаты представителей и Сената Конгресса.

«Американцы очень прагматичны. Если они поймут, что та и иная сделка им критически нужна, то они отменят все ограничения.

Вот, скажем, ракетные двигатели РД-180. Они были нужны США, и они их покупали вплоть до весны этого года. Будут нужны еще – снова купят. И соответствующие правовые нормы они заранее закладывают в бюджетные документы»,

– рассказал «Газете.Ru» военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

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