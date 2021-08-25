«Оставайтесь в Мексике»: суд заставил Байдена вернуть программу Трампа

Президента США Джо Байдена обязали вернуть спорную иммиграционную программу его предшественника Дональда Трампа, запрещающую искателям убежища оставаться в США на время ожидания слушаний по их запросу. Это решение принял Верховный суд, указав на незаконность действий Белого дома по устранению инициативы экс-главы Белого дома. Эксперты не исключают, что действия ВС могут говорить как о его противодействии Байдену, так и о следовании букве закона. При этом правозащитники в США уже требуют от Белого дома избежать восстановления программы Трампа.

Верховный суд (ВС) США обязал американского президента Джо Байдена восстановить действие иммиграционной программы под неофициальны названием «Оставайтесь в Мексике» его предшественника Дональда Трампа, которая вынудила тысячи просителей убежища в США ждать слушаний по их делу в Мексике.

Возродить эту часть иммиграционной политики прошлой администрации от Белого дома изначально потребовали республиканцы в штатах Техас и Миссури. Их просьбу счел законной окружной судья Техаса Мэтью Каксмарик, он обязал администрацию президента вернуть программу до 18 августа.

Администрация Байдена попыталась оспорить это решение в Верховном суде, но потерпела поражение.

Из решения ВС следует, что Белый дом не выполнил юридические требования по рассмотрению всех соответствующих факторов при отмене программы прошлой администрации. Свои выводы судьи подкрепили тем, что в июне 2020 года ВС вынес схожее решение по обращению Трампа, который попытался добиться отмены иммиграционной программы экс-президента США Барака Обамы под названием «мечтатели» (DREAMers) — она защищает от депортации нелегалов, попавших в США без документов в детстве.

Протокол о защите мигрантов (MPP) или программа «Оставайтесь в Мексике» вступила в силу еще в январе 2019 года. Согласно инициативе, просителям убежища в пограничных пунктах выдавали уведомление, в котором говорилось, когда именно они должны явиться в суд в США для получения ответа по их запросу на убежище. До этой даты им нельзя было находиться на территории США, а в случае пересечения границы их отправляли обратно в Мексику. Читать дальше

Верховный суд против Байдена

Как пишет Politico, восстановление политики Трампа в отношении искателей убежища в США поддержала консервативная часть судей Верховного суда, а либеральные члены ВС выступили на стороне Байдена. Шансов на победу у сторонников действующего президента США тут было немного, поскольку на данный момент баланс консерваторов и либералов в суде стоит на отметке шесть против трех.

Подобная разбалансировка Верховного суда — во многом заслуга Трампа, за время своего президентства ему удалось назначить сразу трех консерваторов в ВС, в том числе вместо двух либеральных судей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают решение ВС. Так, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что вполне можно говорить о противодействии Верховного суда администрации Байдена.

«Консерваторы — сторонники республиканцев и консервативной политики, в том числе жесткой иммиграционной политики. Формирование такого укрепления, расширения консервативного большинства в Верховном суде было одним из главных внутриполитических достижений и побед Трампа. Он рассчитывал, что ВС будет поддерживать его политику, особенно на втором президентском сроке. Но вышло немножко иначе, и сейчас Верховный суд де-факто противодействует определенным элементам политики администрации Байдена», — добавил эксперт.

По мнению Суслова, в подобных условиях нельзя исключать, что Верховный суд и по каким-то другим вопросам внутренней политики, в том числе в сфере экономики, может противодействовать либеральным инициативам действующей администрации — такая ситуация будет сохранятся до тех пор, пока у консерваторов будет перевес в составе Верховного суда.

В то же время, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов уверен, что финальное решение по возвращению программы Трампа еще будет, а пока Верховный суд просто отказал администрации Байдена в принятии обеспечительных мер.

«Вряд ли это можно назвать противодействием ВС администрации Байдена. Это во многом вопросы законодательства и вопросы соблюдения права. Власти Техаса заявляли, что отмена программы «Оставайтесь в Мексике» создает излишние расходы и проблемы для местного бюджета. И вопрос тут в том, что, отменив эту политику, администрация Байдена нарушила закон и поступила не правомочно», — пояснил эксперт.

С точки зрения Наумова, у Верховного суда, действительно, есть некий консервативный крен, но судебная власть, особенно на уровне ВС, в США независима. Поэтому, по мнению эксперта, решение суда связано только с соблюдением законодательства — «не стоит здесь видеть какой-то значительный раскол».

Что ответит Белый дом

Решение Верховного суда уже вызвало негативную реакцию среди американских правозащитников, которые изначально критиковали инициативу Трампа «Оставайтесь в Мексике». К примеру, Омар Джадват из Американского союза гражданских свобод призвал администрацию Байдена принять все меры, чтобы помешать восстановлению этой программы.

«Власти могут предоставить более подробное объяснение для прекращения действия этой незаконной программы. Чего им делать не стоит, так это использовать решение Верховного суда, чтобы отказаться от своих обязательств по восстановлению справедливой системы предоставления убежища в США», — отметил правозащитник.

Заставить Верховный суд поменять свое решение — задача достаточно сложная по своей сути. По словам Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, у администрации Байдена есть всего несколько способов для изменения решения.

«Верховный суд может отменить собственное решение, если администрация Байдена под давлением общественности сможет убедить ВС в том, что принятое им решение неправильное. Все-таки в ВС работают вменяемые люди, они далеко не всегда принимают решения исходя из своей идеологической убежденности. К примеру, тот же самый консервативный состав ВС отказался поддерживать Трампа по вопросу о пересмотре итогов президентских выборов», — указал эксперт.

Однако если администрация Байдена не сможет убедить суд, то фактически останется одна возможность заставить ВС думать и поступать иначе, продолжил Суслов, а именно — внесение поправок в конституцию США.

«По сути, это единственный способ не переубедить, а именно — заставить Верховный суд изменить свою позицию, поскольку суд обязан действовать в соответствии с конституцией. Но для того, чтобы внести поправки, Байдену необходима поддержка трех четвертей штатов. Очевидно республиканские регионы такого делать не будут, и де-факто этот путь для администрации исключен», — добавил эксперт.

Тут можно назвать и третий вариант, о котором достаточно часто говорят в Демпартии с приходом Байдена к власти. Демократов крайне беспокоит большинство консерваторов в ВС, поэтому они предлагают провести реформу суда, в частности, увеличить количество судей до 13 и поставить на новые места либералов — в таком случае баланс суда измениться на семь либералов против шести консерваторов.

По мнению Суслова, эта инициатива, скорее всего, обречена на провал, да и реформировать Верховный суд пытались практически все демократические президенты США начиная с Франклина Рузвельта, но их попытки оказались безуспешными.

«Каждый раз принцип верховенства и необходимости обеспечения независимости Верховного суда оказывается важнее, чем обеспечение колебаний ВС в соответствии с политической конъюнктурой. Поэтому даже если Байден и предложит реформу, вероятно, это приведет лишь к усилению раскола и поляризации американской политической системы. Республиканцы будут насмерть стоять, чтобы не допустить расширения Верховного суда», — резюмировал эксперт.