Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США обеспокоены возможностью атаки ИГ* в аэропорту Кабула 17:08
Минпросвещения планирует ликвидировать третью смену в школах 17:07
Эксперт рассказал, каким будет спрос на программу льготной семейной ипотеки 17:05
Самолет Минобороны доставил в Таджикистан жителей страны, эвакуированных... 16:54
СМИ узнали, как Ивлеева и Элджей могут поделить имущество 16:53
Программу Губерниева на «Матч ТВ» сняли с эфира из-за повтора... 16:52
Польша завершила эвакуацию граждан из Кабула 16:47
Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных... 16:46
В Гонконге начнут цензурировать старые фильмы 16:46
Россия согласовала контракты на $2 млрд на форуме «Армия-2021» 16:43
Политика

«Оставайтесь в Мексике»: суд заставил Байдена вернуть программу Трампа

Верховный суд США обязал Байдена вернуть законы Трампа по мигрантам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден

Reuters
Президента США Джо Байдена обязали вернуть спорную иммиграционную программу его предшественника Дональда Трампа, запрещающую искателям убежища оставаться в США на время ожидания слушаний по их запросу. Это решение принял Верховный суд, указав на незаконность действий Белого дома по устранению инициативы экс-главы Белого дома. Эксперты не исключают, что действия ВС могут говорить как о его противодействии Байдену, так и о следовании букве закона. При этом правозащитники в США уже требуют от Белого дома избежать восстановления программы Трампа.

Верховный суд (ВС) США обязал американского президента Джо Байдена восстановить действие иммиграционной программы под неофициальны названием «Оставайтесь в Мексике» его предшественника Дональда Трампа, которая вынудила тысячи просителей убежища в США ждать слушаний по их делу в Мексике.

Возродить эту часть иммиграционной политики прошлой администрации от Белого дома изначально потребовали республиканцы в штатах Техас и Миссури. Их просьбу счел законной окружной судья Техаса Мэтью Каксмарик, он обязал администрацию президента вернуть программу до 18 августа.

Администрация Байдена попыталась оспорить это решение в Верховном суде, но потерпела поражение.

Из решения ВС следует, что Белый дом не выполнил юридические требования по рассмотрению всех соответствующих факторов при отмене программы прошлой администрации. Свои выводы судьи подкрепили тем, что в июне 2020 года ВС вынес схожее решение по обращению Трампа, который попытался добиться отмены иммиграционной программы экс-президента США Барака Обамы под названием «мечтатели» (DREAMers) — она защищает от депортации нелегалов, попавших в США без документов в детстве.

Протокол о защите мигрантов (MPP) или программа «Оставайтесь в Мексике» вступила в силу еще в январе 2019 года. Согласно инициативе, просителям убежища в пограничных пунктах выдавали уведомление, в котором говорилось, когда именно они должны явиться в суд в США для получения ответа по их запросу на убежище. До этой даты им нельзя было находиться на территории США, а в случае пересечения границы их отправляли обратно в Мексику.
Читать дальше


Протокол о защите мигрантов (MPP) или программа «Оставайтесь в Мексике» вступила в силу еще в январе 2019 года. Согласно инициативе, просителям убежища в пограничных пунктах выдавали уведомление, в котором говорилось, когда именно они должны явиться в суд в США для получения ответа по их запросу на убежище. До этой даты им нельзя было находиться на территории США, а в случае пересечения границы их отправляли обратно в Мексику.




С января 2019 года около 70 тыс. просителей убежища отправили обратно в Мексику. По информации правозащитных организаций, вернувшиеся на родину соискатели убежища нередко подвергаются нападениям. Действие программы было приостановлено с начала президентства Байдена в конце января 2021 года. А меморандум министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса полностью отменил эту норму 2 июня.


Верховный суд против Байдена

Как пишет Politico, восстановление политики Трампа в отношении искателей убежища в США поддержала консервативная часть судей Верховного суда, а либеральные члены ВС выступили на стороне Байдена. Шансов на победу у сторонников действующего президента США тут было немного, поскольку на данный момент баланс консерваторов и либералов в суде стоит на отметке шесть против трех.

Подобная разбалансировка Верховного суда — во многом заслуга Трампа, за время своего президентства ему удалось назначить сразу трех консерваторов в ВС, в том числе вместо двух либеральных судей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают решение ВС. Так, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что вполне можно говорить о противодействии Верховного суда администрации Байдена.

«Консерваторы — сторонники республиканцев и консервативной политики, в том числе жесткой иммиграционной политики. Формирование такого укрепления, расширения консервативного большинства в Верховном суде было одним из главных внутриполитических достижений и побед Трампа. Он рассчитывал, что ВС будет поддерживать его политику, особенно на втором президентском сроке. Но вышло немножко иначе, и сейчас Верховный суд де-факто противодействует определенным элементам политики администрации Байдена», — добавил эксперт.

По мнению Суслова, в подобных условиях нельзя исключать, что Верховный суд и по каким-то другим вопросам внутренней политики, в том числе в сфере экономики, может противодействовать либеральным инициативам действующей администрации — такая ситуация будет сохранятся до тех пор, пока у консерваторов будет перевес в составе Верховного суда.

В то же время, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов уверен, что финальное решение по возвращению программы Трампа еще будет, а пока Верховный суд просто отказал администрации Байдена в принятии обеспечительных мер.

«Вряд ли это можно назвать противодействием ВС администрации Байдена. Это во многом вопросы законодательства и вопросы соблюдения права. Власти Техаса заявляли, что отмена программы «Оставайтесь в Мексике» создает излишние расходы и проблемы для местного бюджета. И вопрос тут в том, что, отменив эту политику, администрация Байдена нарушила закон и поступила не правомочно», — пояснил эксперт.

С точки зрения Наумова, у Верховного суда, действительно, есть некий консервативный крен, но судебная власть, особенно на уровне ВС, в США независима. Поэтому, по мнению эксперта, решение суда связано только с соблюдением законодательства — «не стоит здесь видеть какой-то значительный раскол».

Что ответит Белый дом

Решение Верховного суда уже вызвало негативную реакцию среди американских правозащитников, которые изначально критиковали инициативу Трампа «Оставайтесь в Мексике». К примеру, Омар Джадват из Американского союза гражданских свобод призвал администрацию Байдена принять все меры, чтобы помешать восстановлению этой программы.

«Власти могут предоставить более подробное объяснение для прекращения действия этой незаконной программы. Чего им делать не стоит, так это использовать решение Верховного суда, чтобы отказаться от своих обязательств по восстановлению справедливой системы предоставления убежища в США», — отметил правозащитник.

Заставить Верховный суд поменять свое решение — задача достаточно сложная по своей сути. По словам Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, у администрации Байдена есть всего несколько способов для изменения решения.

«Верховный суд может отменить собственное решение, если администрация Байдена под давлением общественности сможет убедить ВС в том, что принятое им решение неправильное. Все-таки в ВС работают вменяемые люди, они далеко не всегда принимают решения исходя из своей идеологической убежденности. К примеру, тот же самый консервативный состав ВС отказался поддерживать Трампа по вопросу о пересмотре итогов президентских выборов», — указал эксперт.

Однако если администрация Байдена не сможет убедить суд, то фактически останется одна возможность заставить ВС думать и поступать иначе, продолжил Суслов, а именно — внесение поправок в конституцию США.

«По сути, это единственный способ не переубедить, а именно — заставить Верховный суд изменить свою позицию, поскольку суд обязан действовать в соответствии с конституцией. Но для того, чтобы внести поправки, Байдену необходима поддержка трех четвертей штатов. Очевидно республиканские регионы такого делать не будут, и де-факто этот путь для администрации исключен», — добавил эксперт.

Тут можно назвать и третий вариант, о котором достаточно часто говорят в Демпартии с приходом Байдена к власти. Демократов крайне беспокоит большинство консерваторов в ВС, поэтому они предлагают провести реформу суда, в частности, увеличить количество судей до 13 и поставить на новые места либералов — в таком случае баланс суда измениться на семь либералов против шести консерваторов.

По мнению Суслова, эта инициатива, скорее всего, обречена на провал, да и реформировать Верховный суд пытались практически все демократические президенты США начиная с Франклина Рузвельта, но их попытки оказались безуспешными.

«Каждый раз принцип верховенства и необходимости обеспечения независимости Верховного суда оказывается важнее, чем обеспечение колебаний ВС в соответствии с политической конъюнктурой. Поэтому даже если Байден и предложит реформу, вероятно, это приведет лишь к усилению раскола и поляризации американской политической системы. Республиканцы будут насмерть стоять, чтобы не допустить расширения Верховного суда», — резюмировал эксперт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Бывший правоохранитель. Что известно о подозреваемом в убийстве школьницы
В Тюмени задержан подозреваемый в расправе над восьмилетней девочкой
Проблемы окупаемости: зачем «Северный поток — 2» судится с Германией
Немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету
Кальюлайд: «Вам потребуется 20 лет, чтобы быть готовыми»
Президент Эстонии назвала условия для вступления Украины в НАТО и ЕС
Путин поддержал идею ежедневно поднимать российский флаг в школах
Экс-глава Белоруссии предрек стране много крови и страданий
Четыре российских военных самолета забрали из Кабула россиян и граждан стран ОДКБ
Китайские олимпийцы раскритиковали качество золотых медалей
Новости и материалы
В США обеспокоены возможностью атаки ИГ* в аэропорту Кабула
Минпросвещения планирует ликвидировать третью смену в школах
Эксперт рассказал, каким будет спрос на программу льготной семейной ипотеки
Самолет Минобороны доставил в Таджикистан жителей страны, эвакуированных из Кабула
СМИ узнали, как Ивлеева и Элджей могут поделить имущество
Программу Губерниева на «Матч ТВ» сняли с эфира из-за повтора интервью Мамаева
Польша завершила эвакуацию граждан из Кабула
Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях
В Гонконге начнут цензурировать старые фильмы
Россия согласовала контракты на $2 млрд на форуме «Армия-2021»
Три замбийца заживо похоронили человека, надеясь, что он воскреснет
Спортивный директор «ПСЖ»: мы не будем препятствовать уходу Мбаппе
Театр «Современник» не снял скандальный спектакль «Первый хлеб» с показа
Колумбиец семь раз привился от коронавируса
В ПФР пояснили порядок единовременной выплаты 10 тыс. рублей
Кравцов: День знаний в российских школах пройдет очно
В одном из районов Бруклина домохозяйки охотятся за Ченнингом Татумом
Ринг-герл ответила Хабибу на слова о том, что девушки с табличками — самое ненужное в ММА
Все новости
«Я просто не знаю, как так получилось»: специалист по правде попался на лжи
Журналисты уличили известного исследователя честности в подделке данных
Открой рот, подуй на экран и помаши рукой. Как управлять смартфоном без касаний
Apple запатентовала функцию взаимодействия с iPhone при помощи дыхания
«Коса»: очередной слабый триллер Цекало про убийства в глубинке — на этот раз с песнями Muse
Рецензия на детективный сериал «Коса»
Вербовали россиян. ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов
ФСБ задержала 31 участника «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех регионах
Путается и разрывает клетки: какой фермент делает COVID-19 смертельным
Ученые выяснили, как организм убивает себя при коронавирусе
111 млрд рублей на 3,9 млн заболевших COVID-19
Власти подсчитали, во сколько обойдется лечение больных COVID-19 до конца года
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Улик не нашли: главное из отчета спецслужб США о происхождении COVID-19
Байдену представили доклад об источниках возникновения коронавируса
Что известно об иске Крыма к Киеву из-за водной блокады
СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
У американской ПРО в Польше нет тепла и электричества
Почему США не могут достроить противоракетный комплекс Aegis Ashore в Польше
Россия подключилась к вывозу людей из Афганистана
Минобороны эвакуирует из Кабула более 500 человек
Только 20% россиян готовы пойти на курсы ради смены работы
Треть россиян не хотят сами платить за курсы повышения квалификации
«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»
Стали известны подробности нападения санитаров на жительницу Ярославля
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях