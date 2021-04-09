«Распыление сил»: белорусская оппозиция разделилась на партии

Формированием партий лидеры белорусской оппозиции пытаются мобилизовать сторонников и усилить структуры на местах, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской. Этот процесс там назвали структурированием гражданского общества и работой на будущее.

«При этом сейчас все инициативы и партии — часть единого движения, чтобы добиться проведения свободных справедливых выборов, чтобы в том числе создать условия для нормальной политической жизни. Сегодня у политических партий в Беларуси нет возможности регистрироваться, развиваться и работать. Нужно вернуть политику и плюрализм»,

— подчеркнули в пресс-службе Тихановской.

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По мнению команды экс-кандидата в президенты, в таком случае лидеры, которые создают партии, смогут представить белорусским гражданам свое видение будущего страны и побороться за голоса избирателей. «А пока все мы должны бороться за то, чтобы предоставить им — и другим — эту возможность», — заключили в пресс-службе политика.

Напомним, о планах создать партию сообщил в своем Telegram-канале экс-министр культуры и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко.

Он отметил, что оппозиции нужно построить новое движение до смены власти в стране, поскольку после этого неизбежно образуется «политический вакуум», который потребует своевременной реакции. «Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся», — пояснил Латушко.

По словам политика, вскоре он представит платформу для объединения своих единомышленников, которую в дальнейшем планирует преобразовать в партию. Как добавил бывший министр, нужно готовиться к сценарию, при котором «диктатор», под которым он подразумевает действующего президента Александра Лукашенко, под влиянием внешних сил создаст свою партию и карманные партии для демонстрации «псевдодемократии». Как подчеркнул Латушко, демократические партии при поддержке белорусов заблокируют его инициативу.

Павел Латушко выразил надежду, что по окончании политического кризиса Белоруссия преобразуется в парламентско-президентскую республику, благодаря чему удастся избежать повторения «диктатуры и концентрации власти в одних руках».

«Партия же займется строительством Новой Беларуси в рамках многопартийной системы», — пообещал оппозиционер.

Латушко руководит Народным антикризисным управлением Белоруссии (НАУ) — негосударственным представительным органом оппозиции, который называет своей целью обеспечение мирного завершения исполнения функций «нелегитимными органами власти» и стабилизацию системы управления страной после перехода власти к народу.

Как уточнил политик, создание партии не будет означать ликвидацию НАУ, которое «продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий белорусского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период». При этом партия будет строить «Новую Белоруссию» в рамках многопартийной системы. По его словам, работа НАУ будет прекращена, как только страна «получит нового, законно избранного президента».

И хотя Латушко ставит весьма амбициозные цели, доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш полагает, что его партия заведомо обречена на провал. И ее создание, по мнению специалиста, не будет иметь никакого значения для белорусской оппозиции.

«Эта партия вряд ли имеет шансы быть зарегистрированной, вряд ли имеет шансы собрать вокруг себя большое количество сторонников. Это еще один проект, который заведомо обречен на провал. К тому же непонятно, чем эта партия идеологически будет отличаться от любого другого проекта подобного рода», — говорит эксперт «Газете.Ru».

На фоне заявлений Латушко издание Politico со ссылкой на двух источников, близких к президиуму КС белорусской оппозиции, отметило, что его контакты с Тихановской пошли на убыль.

В материале пишут о расколе белорусской оппозиции, напоминая, что Латушко не первый оппозиционный политик, заявивший о намерении создать собственную политическую партию.

29 марта об аналогичных планах сообщил штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. «Мы создаем партию «Вместе»», — писала пресс-служба его штаба в Telegram.

Находящийся в следственном изоляторе Бабарико обратил внимание, что ранее никогда не состоял ни в какой партии и «не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке». «Но белорусы показывают, что я был неправ, нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — подчеркнул он. В пресс-службе сообщили о планах провести учредительный съезд к концу весны.

Точку зрения о расколе белорусской оппозиции разделяет Кирилл Коктыш из МГИМО, по его мнению, она уже давно находится в состоянии внутренней конкуренции.

«Тут идет конкуренция, скорее, за западные гранты, чем за власть. Поэтому все делают свои партии, которые называют главными. Идеологически ситуация всегда была проблематичной, и она так и осталась проблематичной», — отмечает эксперт.

При это белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии «Газете.Ru» выражает уверенность в том, что

раскола в белорусской оппозиции, несмотря на создаваемые партии, нет, но есть разное видение путей достижения главной цели — ухода Лукашенко с поста президента.

«В последние месяцы власть имитирует диалог и партийное строительство. Последняя партия была зарегистрирована в 2000 году, и никакой роли они не играют. Значение партий важно, если они представлены в парламенте. Пока Лукашенко будет у власти, никаких реальных партий создать не получится», — добавляет политолог.

В то же время эксперт не поддерживает идею создания новых оппозиционных партий, указывая на недальновидность попыток «играть в политику с шулером по его правилам». Нужно думать о создании партий после смены режима, «а не распылять силы и ресурсы», заключает эксперт.