«Благоприятный фон для Сербии»: почему страны отзывают признание Косова

Косово может лишиться поддержки десяти стран — они, по сообщениям СМИ, готовы отозвать свое признание независимости этого государства. По мнению экспертов, это африканские и азиатские страны, решение которых, тем не менее, вряд ли сильно изменит ситуацию в регионе, зато создаст для Сербии благоприятный фон.

Десять стран выражают готовность отозвать признание независимости Косова, если Приштина запустит процесс повторного признания, сообщила сербская газета «Политика» со ссылкой на источники. О каких именно странах идет речь, в материале не раскрывается — это объясняют угрозой давления на эти государства со стороны США. Но, как утверждает издание, речь идет о странах Африки и Азии.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что речь идет о небольших странах, которые либо полвека назад были колониями бывших европейских империй, либо когда-то признали независимость Косова под давлением США и стран ЕС.

Отказ этих десяти стран от признания Косова эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт объясняет тупиком, возникшим в переговорах между Белградом и Приштиной о нормализации отношений. Он допустил, что таким образом Белград пытается побудить Запад оказать давление на власти самопровозглашенного Косова.

«Вся эта кампания нацелена на развивающиеся малые африканские страны и на страны Азии, на островные государства. Цель кампании — снизить число государств, признающих независимость Косова, до уровня менее половины членов Генассамблеи ООН. Сама кампания не имеет прямого влияния на политику крупных держав, но может создать более благоприятный для Сербии фон на этих переговорах», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Геополитический аналитик Центра социальной стабильности Предраг Раджич, слова которого приводит «Политика», тоже придерживается мнения, что отозвать признание независимости могут страны Африки и Ближнего Востока.

Важным моментом в этой ситуации могло стать открытие Приштиной посольства Косова в Иерусалиме, которое заработало в середине марта. Раджич назвал этот шаг неверным.

От признания Косова отказывались и другие страны

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Ее парламент объявил о независимости от Сербии в феврале 2008 года. Белград считает Автономный край Косово и Метохия (это название региона, закрепленное в сербской конституции) частью своей территории. Основное население Косова составляют албанцы, при этом его северную часть населяют преимущественно сербы — она не подчиняется властям в Приштине.

Независимость Косова признали более 90 стран-членов ООН, но позже некоторые отозвали свои признания. По большей части такое решение приняли африканские страны — ЦАР, Гана, Бурунди, Лесото, Того, Коморы и другие. Отказались от признания независимости Косова также Папуа — Новая Гвинея, Доминика, Гренада, Соломоновы острова.

Помимо Сербии, отказываются признавать независимость республики Россия, Китай, Индия, Бразилия, Кипр, Греция, Румыния и Испания.

В 2013 году Белград запустил процесс нормализации отношений с правительством Косова согласно Брюссельскому соглашению, но он застопорился в ноябре 2018 года.

В сентябре прошлого года Сербия и Косово подписали в Вашингтоне соглашение о нормализации экономических отношений. Посредником в сделке выступили США. Косово согласилось в течение года не добиваться членства в международных организациях, а Сербия на аналогичный период отказалась от действий, направленных на то, чтобы убедить другие страны не признавать Косово либо отозвать уже имеющееся признание.

Могут ли отвернуться от Косова и другие страны

Пока отзывы признания Косова ни в какой качественный результат не вылились, этот сюжет не самоценен, но он вписывается в генеральные изменения в мире, обратила внимание профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Как она объяснила «Газете.Ru», такой шаг со стороны десяти стран не несет существенных тактических изменений.

Эксперт признает усиление позиций Белграда на фоне изменения в целом структуры международных отношений, начиная с середины 2000-х.

Она отметила, что сербам за последние пять лет, с учетом этих десяти стран, удалось развернуть в сторону от признания более двух десятков государств.

«Это явно свидетельствует об изменении генеральных традиций в культуре международных отношений в мире в целом, об усилении до этого «дремавших» быстро растущих стран, в основном, Азии и частично Африки. Белграду многое удается в работе с бывшими колониальными странами этих регионов, которые были важным направлением в «движении неприсоединения» и пространством, где Белграду в социалистические времена удавалось эффективно работать», — сказала она.

По ее словам, такие глобальные преобразования все в большей степени ставят под вопрос статус тех территорий, которые в мире находятся примерно в таком же положении, как Косово.