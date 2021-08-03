Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Федерации спортивной борьбы России раскритиковали армянского борца 19:37
Лидера «Яблока» в Пскове сняли с выборов в областное собрание 19:36
В Германии начался суд по делу о неудавшейся краже древнеримских монет 19:34
Эстонский консул пытался получить секретную информацию о планах России в Арктике 19:31
Посетители «Музея Титаника» в США пострадали в результате обрушения... 19:31
Расписание финалов Олимпиады в Токио на 4 августа 19:24
МИД назвал действия США в вопросе продления виз российских дипломатов «вне... 19:24
Экс-президент «Спартака» назвал правительство Украины «бабуинским» 19:10
Грузовик рухнул с эстакады ЦКАД и загорелся 19:10
Министр спорта обсудил со школьниками достижения России на лекции общества «Знание» 19:06
Политика

«Благоприятный фон для Сербии»: почему страны отзывают признание Косова

Несколько стран Африки и Азии могут отозвать признание Косова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Косово может лишиться поддержки десяти стран — они, по сообщениям СМИ, готовы отозвать свое признание независимости этого государства. По мнению экспертов, это африканские и азиатские страны, решение которых, тем не менее, вряд ли сильно изменит ситуацию в регионе, зато создаст для Сербии благоприятный фон.

Десять стран выражают готовность отозвать признание независимости Косова, если Приштина запустит процесс повторного признания, сообщила сербская газета «Политика» со ссылкой на источники. О каких именно странах идет речь, в материале не раскрывается — это объясняют угрозой давления на эти государства со стороны США. Но, как утверждает издание, речь идет о странах Африки и Азии.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что речь идет о небольших странах, которые либо полвека назад были колониями бывших европейских империй, либо когда-то признали независимость Косова под давлением США и стран ЕС.

Отказ этих десяти стран от признания Косова эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт объясняет тупиком, возникшим в переговорах между Белградом и Приштиной о нормализации отношений. Он допустил, что таким образом Белград пытается побудить Запад оказать давление на власти самопровозглашенного Косова.

«Вся эта кампания нацелена на развивающиеся малые африканские страны и на страны Азии, на островные государства. Цель кампании — снизить число государств, признающих независимость Косова, до уровня менее половины членов Генассамблеи ООН. Сама кампания не имеет прямого влияния на политику крупных держав, но может создать более благоприятный для Сербии фон на этих переговорах», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Геополитический аналитик Центра социальной стабильности Предраг Раджич, слова которого приводит «Политика», тоже придерживается мнения, что отозвать признание независимости могут страны Африки и Ближнего Востока.

Важным моментом в этой ситуации могло стать открытие Приштиной посольства Косова в Иерусалиме, которое заработало в середине марта. Раджич назвал этот шаг неверным.

От признания Косова отказывались и другие страны

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Ее парламент объявил о независимости от Сербии в феврале 2008 года. Белград считает Автономный край Косово и Метохия (это название региона, закрепленное в сербской конституции) частью своей территории. Основное население Косова составляют албанцы, при этом его северную часть населяют преимущественно сербы — она не подчиняется властям в Приштине.

Независимость Косова признали более 90 стран-членов ООН, но позже некоторые отозвали свои признания. По большей части такое решение приняли африканские страны — ЦАР, Гана, Бурунди, Лесото, Того, Коморы и другие. Отказались от признания независимости Косова также Папуа — Новая Гвинея, Доминика, Гренада, Соломоновы острова.

Помимо Сербии, отказываются признавать независимость республики Россия, Китай, Индия, Бразилия, Кипр, Греция, Румыния и Испания.

В 2013 году Белград запустил процесс нормализации отношений с правительством Косова согласно Брюссельскому соглашению, но он застопорился в ноябре 2018 года.

В сентябре прошлого года Сербия и Косово подписали в Вашингтоне соглашение о нормализации экономических отношений. Посредником в сделке выступили США. Косово согласилось в течение года не добиваться членства в международных организациях, а Сербия на аналогичный период отказалась от действий, направленных на то, чтобы убедить другие страны не признавать Косово либо отозвать уже имеющееся признание.

Могут ли отвернуться от Косова и другие страны

Пока отзывы признания Косова ни в какой качественный результат не вылились, этот сюжет не самоценен, но он вписывается в генеральные изменения в мире, обратила внимание профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Как она объяснила «Газете.Ru», такой шаг со стороны десяти стран не несет существенных тактических изменений.

Эксперт признает усиление позиций Белграда на фоне изменения в целом структуры международных отношений, начиная с середины 2000-х.

Она отметила, что сербам за последние пять лет, с учетом этих десяти стран, удалось развернуть в сторону от признания более двух десятков государств.

«Это явно свидетельствует об изменении генеральных традиций в культуре международных отношений в мире в целом, об усилении до этого «дремавших» быстро растущих стран, в основном, Азии и частично Африки. Белграду многое удается в работе с бывшими колониальными странами этих регионов, которые были важным направлением в «движении неприсоединения» и пространством, где Белграду в социалистические времена удавалось эффективно работать», — сказала она.

По ее словам, такие глобальные преобразования все в большей степени ставят под вопрос статус тех территорий, которые в мире находятся примерно в таком же положении, как Косово.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Триумф Евлоева и трагедия Шубенкова: итоги 11-го дня Олимпиады
Муса Евлоев принес 13-е золото сборной России на Играх в Токио
Вслед за «Цирконом»: зачем нужна новая гиперзвуковая ракета
В России создают гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности типа Х-95
«Щелчок, резкая боль». Почему Шубенков не вышел на старт в Токио
В ВФЛА объяснили, зачем скрывали информацию о травме Шубенкова до Олимпиады
Напавший на сотрудников охраны Пентагона убит
В «Векторе» рассказали, сколько человек заболели COVID-19 после вакцинации
Расписание финалов Олимпиады в Токио на 4 августа
Эстонский консул пытался получить секретную информацию о планах России в Арктике
Новости и материалы
В Федерации спортивной борьбы России раскритиковали армянского борца
Лидера «Яблока» в Пскове сняли с выборов в областное собрание
В Германии начался суд по делу о неудавшейся краже древнеримских монет
Посетители «Музея Титаника» в США пострадали в результате обрушения стены-айсберга
МИД назвал действия США в вопросе продления виз российских дипломатов «вне правого поля»
Экс-президент «Спартака» назвал правительство Украины «бабуинским»
Грузовик рухнул с эстакады ЦКАД и загорелся
Министр спорта обсудил со школьниками достижения России на лекции общества «Знание»
Путин обсудил с президентом Боливии сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Губернатор Нью-Йорка домогался до нескольких женщин
Захарова заявила о наличии в Совете Европы стран, пытающиеся маргинализировать Россию
Крыховяк заявил, что руководство «Локомотива» повело себя не по-мужски
Район Пентагона в Вашингтоне перекрыли после сообщений о стрельбе
В МИД Украины рассказали, что оказывают необходимую помощь мужу легкоатлетки Тимановской
Россиян предупредили о мошеннической схеме со счетами в зарубежных банках
Смородская считает, что у «Спартака» нет шансов в матче с «Бенфикой»
Сменивший пол петербуржец не может официально стать матерью для своих детей
Доктор Комаровский назвал унижением тотальную украинизацию
Все новости
В Ростовской области ужесточают коронавирусные ограничения
Ростовчан обяжут предъявлять «ковидные» документы при посещении учреждений
«Угроза христианскому миру»: в Литве требуют остановить поток нелегалов из Белоруссии
В Европарламенте рассказали об опасностях литовско-белорусского миграционного кризиса
Праздник лицемерия: Обаме не простят вечеринку на 500 гостей
В США возмутились празднованием юбилея Барака Обамы во время пандемии
«Очень нужно устроиться в Барселоне»
ЛГБТ семья из рекламы «Вкусвилл» иммигрировала в Испанию
«Просила, чтобы хотя бы напоили». Что происходит в новокузнецком ковидарии
Родственники пациентов рассказали о тяжелых условиях в больнице Новокузнецка
Псковский избирком снял с выборов лидера регионального отделения «Яблока»
Лев Шлосберг признан причастным к деятельности экстремистской организации
Аспирин не поможет: врач рассказал, как избежать опасных последствий COVID-19
Медик предупредил россиян о риске тромбозов после коронавируса
У банка «Открытие» могут появиться акционеры с Ближнего Востока
Эксперт рассказал, кто, скорее всего, купит банк «Открытие»
«Прекратите спекуляции на добровольности»: техосмотрщики выдвинули свои требования
Минтранс собирается запретить редактировать фото для техосмотра
Мурашко призвал вакцинировать всех пожилых россиян
Министр здравоохранения РФ назвал обязательной вакцинацию пожилых россиян
«Он со странностями»: что известно о мужчине, похитившем школьницу на Алтае
Похититель 12-летней девочки в Бийске следил за ней месяц
«Самое страшное позади»: МакSим вышла из комы
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после отключения от ИВЛ
Фонтаны и арбузы: как в России отметили День ВДВ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях