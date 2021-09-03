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Армия

«Мы не сдадимся, мы стоим за Афганистан»

Талибы* объявили о захвате провинции Панджшер, в сопротивлении это опровергают

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Представитель «Талибана»* заявил, что боевики движения взяли под контроль провинцию Панджшер. В свою очередь один из лидеров сопротивления Амрулла Салех опроверг эту информацию. Как складывается ситуация в последней неподконтрольной талибам провинции — в материале «Газеты.Ru».

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Билал Карими в своем аккаунте в Twitter написал, что талибы взяли под контроль крупнейший район мятежной провинции Панджшер.

«Согласно последним новостям, крупнейший район Панджшера — Париан полностью перешел в руки муджахидов. Это второй район, после Шаттала, перешедший в руки муджахидов», — написал он.

Карими и Забиулла Муджахид, еще один представитель террористического движения, попросили талибов не стрелять в воздух, празднуя объявленную победу.

«Муджахиды в Кабуле и по всей стране! Избегайте стрельбы в воздух — вместо этого благодарите Аллаха. Никто не имеет право таким образом тратить оружие и боеприпасы. Это может причинять вред мирным жителям, так что просим вас не стрелять без надобности», — говорится в распространенном сообщении боевиков.

При этом у сопротивления «Талибану» есть иная версия событий. Бвший первый вице-президент Афганистана и один из лидеров сопротивления Амрулла Салех поделился видео, чтобы доказать, что он все еще находится в Панджшерской долине. Он сказал, что сообщения СМИ о его бегстве «безосновательны».

«Нет сомнений в том, что мы находимся в сложной ситуации. Мы находимся под вторжением талибов. У них были жертвы, несомненно, но и у нас они были. Вчера я присутствовал на похоронах моих павших братьев, погибших ради защиты Афганистана», — сказал он в ролике, который опубликовала в своем Twitter-аккаунте корреспондентка «Би-би-си» Ялда Хаким.

Он заявил, что поделился видео, дабы убедить людей, что сообщения о его бегстве из Афганистана — ложь.

«Мы не сдадимся, мы стоим за Афганистан», — сказал он, также отметив, что талибов поддерживают со стороны Пакистана.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Кабуле рассказал, что Салех покинул провинцию Панджшер и направился в Таджикистан.

«Ситуация в Панджшере довольно непростая. Талибы держат осаду региона с четырех сторон, блокируют доступ провинции к интернету, электричеству и телефонной связи. Салех минувшей ночью покинул Панджшер и направился в Таджикистан. Скорее всего, он уже там», — сказал собеседник агентства.

Захватившие власть в Афганистане боевики начали военную операцию в Панджшерской долине, это произошло на фоне неудачных переговоров с занявшими северную провинцию силами Фронта национального сопротивления (NRF). В ночь на 3 сентября стороны вели интенсивные бои — боевики «Талибана» (по сведениям сопротивления, к ним также присоединились члены Аль-Каиды (организация запрещена в России) ), предприняв попытку прорвать оборону ополченцев, в итоге потерпели поражение.

Одновременно с этим представитель NRF заявил, что со стороны талибов исходит дезинформация об успехах в Панджшере. В сопротивлении также опровергли данные о смерти своего лидера Ахмада Масуда-младшего.

«Ахмад Масуд абсолютно здоров и твердо стоит против террористов «Талибана», не обращайте внимания на слухи», — говорилось в сообщении Фронта.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на еще одного члена оппозиционного фронта Фахима Дашти рассказали, что за прошедшую ночь сопротивление уничтожило 450 талибов, еще 130 человек были захвачены в плен. По его словам, они отразили атаку 8 тыс. талибов с 350 внедорожниками, которые после четырехчасовых боев понесли серьезные потери и, отступая, попали в засаду. Кроме того, силы NRF уже приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан, которые официально подчиняются боевикам.

«Талибан» же настаивает на обратном. Представитель движения Билал Карими заявил, что талибы в ходе боев заняли «множество» районов Панджшера и в общей сложности контролируют порядка 20% территории провинции.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления. Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

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