Энергетический кризис в Европе, странный демарш НАТО и утверждение российским правительством стратегических инициатив развития на ближайшие 10 лет — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем с самой горячей темы прошлой недели — энергетического кризиса в ЕС.

«Мейстер» отмечает, что заявление Владимира Путина о готовности увеличить поставки газа, сбившее рост биржевых цен на газ в Европе, замечательно тем, что появилось очень вовремя.

«Проблема – а приближение цены на газ к рубежу 2000 долларов за 1000 кубов – это действительно проблема – обрела достаточную остроту чтобы привлечь к себе внимание. Путина услышали все.

Внимание в том числе привлекли и пути поиска решения. Один из этих путей, и, наверное, самый надежный – компромисс с Россией по схемам поставки газа и долгосрочным контрактам, в том числе по условиям функционирования «потоков», а также допуск России на европейский рынок ядерной энергетики.

В этих условиях продемонстрированная Путиным готовность идти навстречу Европе заметно укрепит позиции сторонников компромисса (а их немало) и ослабит оппонентов. Успех сторонников не гарантирован, но их поражение означает неизбежное повторение энергетического кризиса, так как с отказом от самого надежного пути проблема решена, скорее всего, не будет. И в случае ее рецидива и последствия могут быть тяжелее и желание (со стороны) России идти навстречу — меньше», — отмечает канал.

Однако, в то же самое время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российскому МИДу придется разговаривать с ЕС относительно закупок газа, хочет он того или нет.

По его словам, Сергей Лавров «довольно четко сказал, что он хочет говорить со странами один на один, но не хочет говорить с нами, с институтом».

«Но если мы создадим большой пул по закупкам газа и будем вести переговоры о закупках газа, как по закупкам вакцины, нравится ему или нет, он должен будет говорить с ЕС. Дай бог, чтобы мы это сделали», - заявил Боррель.

«Какие все же удивительные люди… - констатирует «Доктор прописал». — Так вы сделайте сначала, а там видно будет, кому, с кем и о чем говорить».

Впрочем, как и следовало ожидать, цены на газ — не единственная проблема в отношениях России и Запада. «Адекват» описывает еще один казус партнеров.

«Понедельник: выдающийся деятель современности (генсек Североатлантического альянса Йенс) Столтенберг заявляет, что НАТО нужен диалог с Россией и не нужна холодная война.

Вчера: НАТО объявляет о высылке восьмерых наших дипломатов из российской миссии при этих прекрасных людях.

Сегодня: Столтенберг тем же самым ртом болбочет, что высылка не связана ни с чем конкретным, просто мы нутром чуем, что это шпионы.

Эта совершенно ничем не примечательная история представляет некоторый отличный от нуля интерес с единственной стороны: вот так у наших неповторимых зарубпартнеров сейчас практически абсолютно все. И если бы только в отношениях с нами», — сетует канал.

Возвращаясь к теме цен на газ и нефть, обратим внимание на пост ИА «Стекломой», который заметил, как Париж хочет воспользоваться особенно острой фазой энергетического кризиса в Великобритании.

«Госсекретарь по делам ЕС в МИД Франции Клемент Бон заявил, что Евросоюз может ограничить поставки электроэнергии в Великобританию, чтобы заставить правительство Джонсона выдать разрешения европейским компаниям на рыбный промысел в британских территориальных водах.

Англо-европейская (все-таки приятно отделять англичан от Европы) «Битва рыбаков» разгорелась в результате Брексита, и лишь недавно противоборствующие стороны пришли к хрупкому компромиссу: Лондон разрешает рыбачить европейцам в своих водах, но будет самолично выдавать ограниченное количество разрешений на промысел.

Увы, создание военно-политического альянса AUKUS за спиной Франции быстро нивелировало все дипломатические договоренности. При этом «агрессором» вновь выступили англичане, которые отказались выдавать разрешения части рыбацких судов, потому что те «ранее не вели промысел в британских водах».

Чтобы ощутить настроение французской стороны, достаточно процитировать всё того же Бона из его интервью радио Europe1: «Они [Великобритания] думают, что могут жить сами по себе и поливать грязью Европу. Но это не работает, из-за этого они пытаются агрессивно навязать своё превосходство».

В Париже неожиданно вспомнили, что Великобритания является нетто-импортером французской электроэнергии, причем «дернуть рубильник» относительно легко: Франция поставляет британцам вырабатываемую на своих АЭС энергию по двум массивных кабелям, пролегающим по дну Ла-Манша.

На фоне разворачивающегося глобального энергетического кризиса (в 17 из 23 провинций КНР уже ввели нормирование электропотребления, и это только начало), а также топливного кризиса в самой Великобритании, у французов есть все шансы додавить островную гадину», — иронизирует канал.

Еще одно событие прошлой недели, которое едва ли не потрясло основы мироздания — неожиданный блэкаут в работе крупнейших американских диджитал-корпораций.

Между тем в России к американскому бигтеху свои претензии.

Тему развивает РИАN. «Антон Горелкин в своём посте про сбой Facebook затрагивает интересную тему: недавно бывший менеджер компании Френсис Хоген заявила, что рекомендательные алгоритмы соцсети настраиваются так, чтобы в ленте пользователя всегда присутствовали конфликтные посты — фейки и провокации. Нужно это, чтобы задерживать людей на сайте и тем самым не терять рекламные доходы.

«Может быть, именно поэтому Facebook не удалял противоправный контент и в своем российском сегменте? Делал вид, что не замечает требования Роскомнадзора — до тех пор, пока не возникла угроза применения оборотного штрафа (и после удаления она никуда не делась). Совершенно ясно теперь, что мы имеем дело с расчетливыми лицемерами, которые ради денег занимаются стравливанием людей между собой».

В этом контексте, конечно, в очередной раз становится очевидно, что против западных IT-гигантов отлично работают именно штрафы, удар по кошельку. Только так их можно призвать к ответственности», — полагает канал.

В свою очередь, Никита Кричевский обратил внимание, что на прошлой неделе правительство утвердило стратегические инициативы развития на ближайшие 10 лет.

«Основные направления: социальная сфера и здравоохранение, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан. Нас в наибольшей степени заинтересовала «социальная сфера», коннектящаяся с клиентоцентричным «государством для граждан». <... > Здесь вся надежда на «Социальное казначейство», уполномоченный орган – Минтруд.

<...> Не менее важны инициативы, закрепленные за Минздравом: «Первичное звено для каждого», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» и «Медицинская наука для человека».

На примере инициатив мы имеем дело с возрождением государственного планирования. Но не советского, когда подсчитывалось количество гвоздей, и не индикативного, при котором закладывался объем произведенных мотороллеров, а стратегического, где определяются важнейшие социально-экономические приоритеты.

Дело за малым – реализовать принятые решения», — резюмирует профессор в своей «Антискрепе».

На этом все!

До следующей недели.