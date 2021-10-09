США вдвое увеличили лимит на прием беженцев, но не успевают их распределять

Президент США Джо Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев на следующий год — с 62,5 тыс. до 125 тыс. При этом только на военных базах в Америке находятся более 50 тыс. эвакуированных афганцев, принятых в августе-сентябре после прихода к власти талибов * , еще тысячи ждут распределения на объектах в Европе и на Ближнем Востоке. В каких условиях они содержатся и что их ждет дальше — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден подписал меморандум, вдвое увеличивающий лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году, начавшемся в стране 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее Соединенные Штаты разрешали принимать у себя 62,5 тыс. беженцев, теперь на въезд в страну могут рассчитывать 125 тыс. человек. Согласно меморандуму, для каждого региона мира существуют свои пределы по приему беженцев. Больше всего Вашингтон готов принять людей из Африки — 40 тыс. человек. Убежище смогут получить 35 тыс. человек с Ближнего Востока и из Южной Азии. По 15 тыс. США готовы принять из Восточной Азии, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, по 10 тыс. — из Европы и Центральной Азии, еще 10 тыс. значится как нераспределенный резерв.

Несмотря на то, что из Центральной Азии Америка готова принять не более 10 тыс. человек, этот вопрос становится особенно актуальным в связи с ситуацией, сложившейся с беженцами из Афганистана, эвакуированными США в течение августа-сентября в ходе вывода своих войск.

По официальным данным, США вывезли из Афганистана около 124 тыс. человек, 6 тыс. из которых являются американскими гражданами. 53 тыс. афганцев разместили на восьми военных базах на территории самой Америки, еще какое-то количество остаются на их объектах в Европе и на Ближнем Востоке (в частности, в Германии, Катаре и Косово). Однако точное количество еще не распределенных беженцев неизвестно.

Неделю назад Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что афганские беженцы начали массово уходить с военных баз США, где они ожидают решения эмиграционных вопросов. На тот момент было известно как минимум о 700 человек, покинувших базы, и их число продолжало расти.

Представитель Министерства внутренней безопасности США (DHS) на условиях анонимности рассказал агентству, что уходящие афганцы чаще всего имеют родственников или знакомых в стране, которые могут помочь им с жильем, поиском работы и школ для детей.

Эксперты в вопросах иммиграции отмечали, что эвакуированные из Афганистана люди формально не нарушают американские законы, уходя «в свободное плавание», а руководство военных баз не имеет юридических оснований, чтобы препятствовать им.

Чиновники отмечали, что все бегущие с баз афганцы прошли тщательную проверку службами безопасности перед прибытием в США. Почти все вывезенные из Афганистана — люди, помогавшие американцам во время их пребывания в центральноазиатской стране, а также члены их семей. То есть лояльные США граждане. Эксперты заявляли, что многие афганцы опасаются сложной и бюрократизированной американской миграционной системы, из-за которой подтверждение их официального статуса в Соединенных Штатах может затянуться на многие месяцы.

В то же время представители миграционной службы США отметили, что самостоятельно покидающие базы афганцы лишаются преимуществ, которые им может дать государство. В частности, они не могут рассчитывать на ускоренное получение вида на жительства и «подъемные деньги», на которые они могли переехать к месту проживания, снять жилье на первое время и устроить детей в школы. Еще в сентябре Вашингтон определился с единовременной выплатой всем эвакуированным в размере $2275. Кроме того, Конгресс и Госдепартамент до сих пор ведут переговоры о дополнительных денежных пособиях ввезенным афганцам, предоставлении им льгот, в том числе по медицинской страховке. Всего американские власти запросили у законодателей около $6,4 млрд на размещение беженцев из Афганистана.

Критики вывода американских войск из Афганистана и размещения в США беженцев уже выразили опасения по поводу бегущих из армейских казарм афганцев. Они отмечают, что жители населенных пунктов поблизости от военных рискуют столкнуться с людьми, не имеющими средств к существованию, не знакомыми с американскими законами и традициями.

Многие из эвакуированных граждан Афганистана прошли военную подготовку. Рядовые американцы боятся, что среди них могут оказаться и сторонники радикальных исламистских взглядов.

Американские СМИ с конца августа сообщают, что из-за афганцев возросло число преступлений, совершаемых на территории военных городков. Речь идет, в первую очередь, о базах Форт Блисс в Техасе и Форт Маккой в Висконсине. Однако глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявлял, что преступность среди афганцев на американских базах значительно ниже, чем по стране в целом — за шесть недель было выявлено только восемь случаев краж и грабежей.

Ванхерк также отметил, что сейчас наиболее частым фактором, препятствующим дальнейшему перераспределению афганцев, является отсутствие у них прививок от кори и коронавируса.

В конце августа и начале сентября в нескольких центрах временного размещения беженцев в Европе произошли вспышки кори среди граждан Афганистана. Из-за этого операция по их эвакуации в США приостанавливалась. Речь шла о 10-15 тыс. человек.

7 октября директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил США генерал-майор Кори Мартин заявил, что всем им сделали профилактические прививки от кори, свинки и краснухи, и теперь перевозка беженцев возобновилась.

Многие афганские беженцы, которые еще не попали в США и ждут распределения в перевалочных пунктах на военных объектах в Европе и на Ближнем Востоке, неоднократно выражали опасения из-за своего будущего. Десятки тысяч человек, которые еще не перевезены в Соединенные Штаты, боятся затяжных миграционных процессов, а также жалуются на невыносимые условия временного пребывания. Например, беженцы, размещенные в Катаре, рассказывали, что их содержат в гигантских некондиционируемых ангарах при 45-градусной жаре, а на сотни человек приходится всего один душ и туалет.