В Европарламенте оценили польский закон о верховенстве конституции над законами ЕС

В Евросоюзе разогрелись споры вокруг решения польского Конституционного суда о примате национальных законов над европейскими. В Брюсселе осуждают Варшаву за такое своеволие, но это осуждение не единогласно. Часть европейских политиков поддерживает поляков и даже отмечает, что Польша создала прецедент и может стать примером для других стран. Чем такое решение грозит республике и Евросоюзу, «Газете.Ru» объяснили евродепутаты и эксперты.

Принятое в Польше решение Конституционного суда о признании верховенства национальной конституции над законами Евросоюза спровоцировало новую волну споров внутри ЕС. Теперь польская конституция стоит выше любых других правовых норм, она должна лежать в основе деятельности всех госорганов Польши, а президент получил право выдвигать кандидатов на должности в Верховном суде.

Споры, возникшие вокруг этого решения, связаны с тем, что примат европейских законов над национальными считается ключевым принципом в процессе евроинтеграции. Польские политики, тем не менее, не раз отмечали, что подобные правила ставят под угрозу благосостояние страны.

Позиция Варшавы

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что Польша высоко ценит вступление в ЕС и хотела бы остаться в его составе, но все равно ставит свою конституцию выше законов союза. Как утверждает Моравецкий, за Варшавой всегда будет место «в европейской семье народов».

«Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз — одно из самых важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все победили... [Но] у нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти права соблюдались», — сказал он.

Эту точку зрения разделяют большинство польских граждан: они поддерживают решение Конституционного суда и при этом считают важной принадлежность Польши к ЕС, рассказал «Газете.Ru» польский публицист Мариуш Швидер.

«Поляки всегда боролись за независимость. ЕС очень обижает нас, когда пытается говорить, что бельгийские или немецкие законы важнее польских. Польша входила в ЕС как в экономическую группировку, и мы хотим быть там членом экономического содружества. А не содружества, в котором союз гомосексуалистов считается браком, и мы должны адаптировать это у себя», — сказал Швидер.

По его словам, республика только поддерживает экономическое сотрудничество внутри ЕС, но выступает категорически против того, чтобы ей навязывали чьи-то «моральные законы».

«Сейчас нам уже говорят, что мы не имеем права дисциплинировать судей. То есть судьи могут говорить, что хотят. ЕС и США снова пытаются накинуть нам свои моральные позиции — поддержка ЛГБТ и так далее, а в Польше это не приветствуется», — отметил он.

Главный редактор польского портала strajk.eu Мачей Вишневски выразил мнение, что правящая партия «Право и справедливость» хочет идти в своем нарративе: Польша выше всех и никто не будет ей приказывать, что делать. По его словам, эта политическая сила ожидает, что вызовет всплеск патриотизма, который даст ей дополнительную поддержку на выборах, которые пройдут через два года.

«Это решение пойти на лобовое столкновение с Евросоюзом. Тут другого выхода нет и нужно просто ждать, как отреагирует Брюссель. Он может отреагировать жестоко, чтобы поставить Польшу на место, или будет искать какой-то компромисс, что тоже может быть, потому что в текущей ситуации ЕС не очень выгодно открывать новые фронты против своих государств», — сказал он «Газете.Ru».

Польский журналист отметил, что очень скептически относится к Евросоюзу. Содружество, по его мнению, остро нуждается в реформах, однако его полный распад никому не нужен.

Реакция Европы

Решение польского КС вызвало опасения Еврокомиссии в отношении верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского союза, о чем ЕК написала на своем сайте.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон и вовсе назвал это решение атакой против Евросоюза.

«Это очень серьезно. Это вовсе не технический или юридический вопрос. Это вопрос политический, который входит в длинный список провокаций против Европейского союза», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.

По словам Бона, сегодня существует риск выхода Польши из ЕС. Впрочем, он уточнил, что сам не хотел бы реализации такого сценария.

Далеко не все в ЕС выступили с критикой в адрес Польши в связи с таким решением. Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский в комментарии «Газете.Ru» назвал польский демарш лишь подтверждением факта верховенства национальной конституции над европейским правом.

«Нигде в европейском праве не написано, что европейские законы выше конституции. Решение Польши — это лишь подтверждение факта. Похожее мнение и у нас в Литве, это мнение не только граждан, это и правовое мнение. Никто, вступая в ЕС, не отдавал своего полного суверенитета, это злоупотребление сегодняшних леволиберальных чиновников Евросоюза», — отметил он.

По словам евродепутата, речь в данном случае идет не столько о правовом споре, сколько о политическом, который имеет место в ЕС.

«Я придерживаюсь совершенно четкой позиции: Евросоюз — это союз государств, а не федерация. Мы вступали в такой ЕС и такой точки зрения будем придерживаться. А леволиберальные круги хотят протолкнуть именно федерацию. По моему мнению, большинство граждан ЕС не поддерживают это злоупотребление со стороны европейских чиновников», — сказал Томашевский.

О развитии такой дискуссии в Евросоюзе заявил «Газете.Ru» и депутат Сейма Латвии Янис Урбанович. По его словам, к решению польского КС он относится с большим интересом и даже надеждой.

«Дискуссия о том, какой дорогой идти ЕС: федерация или конфедерация, центробежный эгоизм или центростремительный эгоизм — уже давно назрела. Можно только сказать «спасибо» полякам за то, что они своими действиями спровоцировали откровенный разговор в Евросоюзе», — отметил латвийский депутат.

Решение польского суда создает важный прецедент для других европейских государств, которые могут последовать этому примеру,

считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Он объяснил «Газете.Ru», что в Евросоюзе сегодня наблюдается так называемый демократический дефицит, о котором говорят уже очень давно. По его словам, выборный орган — Европарламент — по сути не имеет особой силы, а Еврокомиссию, которая фактически обладает гигантскими полномочиями, никто не выбирал.

«В данном случае польский подход можно рассматривать не только с суверенной стороны, но и с демократической. Если другие страны последуют примеру Польши, это, безусловно, может стать угрозой для Евросоюза. Это не значит, что ЕС прекратит свое существование, но это значит, что ослабнут механизмы контроля европейских бюрократических структур над национальными правительствами», — сказал эксперт.