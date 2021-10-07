Песков заявил, что в Кремле нет традиции «проставляться» в день рождения Путина

Владимиру Путину 7 октября исполняется 69 лет. Сегодняшний день президент проведет за рабочими мероприятиями и не будет «проставляться», сообщили в Кремле. «Газета.Ru» вспоминает, как глава государства отмечал свой личный праздник в предыдущие годы.

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения — ему исполняется 69 лет. Сегодняшний день глава государства, как обычно и происходит, не стал освобождать от рабочих мероприятий, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, традиции «проставляться» у президента нет.

«И в администрации это тем более рабочий день», — сообщил представитель Кремля.

С праздником российского президента уже поздравили представители ряда стран. У Путина, в частности, состоялись телефонные разговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главой киргизского государства Садыром Жапаровым, президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым соответственно. Поздравительные послания Путину также направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Израиля Нафтали Беннетглава, председатель КНР Си Цзиньпин, ДНР Денис Пушилин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие.

Говоря о подарках, Песков пояснил, что обычно их дарят президенту при личных встречах, иностранные коллеги присылают презенты «когда как». Сегодня у Путина запланирована видеоконференция с Советом безопасности РФ. Пресс-секретарь Кремля предположил, что постоянные члены Совбеза воспользуются этим, чтобы поздравить президента с датой.

Как праздновал Путин раньше

Для Владимира Путина этот день рождения — 18-й, который он празднует в качестве президента России.

В первые годы своего правления глава государства чаще всего 7 октября посещал с рабочими поездками родной Санкт-Петербург или его пригород, это происходило шесть раз. Например, в 2000-м Путин, помимо государственных дел, присутствовал на премьере оперы Петра Чайковского «Мазепа» в Мариинском театре, в 2003-м давал праздничный банкет на теплоходе у набережной Невы, а на следующий год по случаю дня рождения президента состоялся торжественный ужин в Константиновском дворце. Там же в 2005-м прошел торжественный завтрак, после чего Путин принял участие в саммите Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество». В 2006-м президент также наносил визит в Санкт-Петербург, а в 2012-м отказался от рабочих встреч и в кругу родных и друзей отметил 60-летие в родном городе.

Широкой географией поездок дни рождения президента не отличаются — 7 октября Путин праздновал за границей лишь дважды.

В день своего 50-летия в 2002 году он участвовал в саммите Содружества Независимых Государств, проходившем в Кишиневе. Там он отобедал в российском посольстве с членами СНГ, а вечером, по возвращении в Москву, состоялся праздничный ужин с представителями российского правительства.

В 2013-м Путин в рабочем формате летал на Бали на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там в честь дня рождения российского президента сольно исполнил песню Happy Birthday to You президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно, а позднее Путин получил в подарок сакэ и торт от японского и китайского коллег соответственно. В конце празднования Путин с представителями КНР подняли по рюмке водки.

Два раза день рождения президент также проводил в Сочи. В 2015-м он сыграл в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2017-м там состоялась частная встреча Путина с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Единственный раз, когда Путин брал выходной на день рождения, был 7 октября 2014-го. Это, как объяснили в Кремле, связано с тем, что тот год выдался чрезвычайно напряженным. Поэтому, использовав запланированную поездку в Сибирский федеральный округ, накануне дня рождения президент отправился отдыхать в тайгу, в 300-400 километрах от ближайшего населенного пункта.

После этого тайга стала излюбленным место президента для отдыха. Накануне своего дня рождения в 2019-м он посетил Туву, побывал в сибирской тайге и поднимался в горы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Праздновал 67-летие Путин в кругу родных и близких на природе. В остальные годы, если у президента не было запланировано выездных мероприятий, он либо проводил рабочие встречи в Москве, либо, если оставалось время, встречался с семьей и друзьями.