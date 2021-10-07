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Политика

«Разваливается не Россия, а Украина»

В Крыму ответили на слова первого главы Литвы о неизбежности распада России

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Витаутас Ландсбергис

Витаутас Ландсбергис

Mindaugas Kulbis/AP
Бывший глава Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Украина сможет вернуть себе Крым только в случае распада России. По его словам, все империи имеют конец и Россию «ждет третий распад». В Совфеде считают, что слова Ландсбергиса продиктованы его злобой по отношению к России, а не реальным политическим анализом.

Первый председатель Верховного совета Литвы, глава республики после ее выхода из СССР Витаутас Ландсбергис назвал главное условие «возвращения» Крыма в состав Украины. Его слова передает украинское издание «День».

«Это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», — сказал литовский политик, экс-народный депутат СССР.

По мнению Ландсбергиса, Российскую «империю» ждет третий развал – после переворотов 1917 и 1991 годов.

«Россия развалится, потому что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз. Тем более, когда империя кровавая, насильственная, которую не любят народы, и не хотят ее. Поэтому это лишь вопрос времени», – добавил Витаутас Ландсбергис.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ заявил, что слова Ландсбергиса продиктованы «патологической русофобией».

«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают все, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть», — передает слова крымского главы РИА «Новости».

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в свою очередь заявил, что полуостров останется в составе России «навсегда», а перспективы распада гораздо более реальными являются для Украины.

«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Они… все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Ландсбергис в своих рассуждениях исходит из озлобленности по отношению к России. Это же чувство характерно для всего политического класса Литвы, считает Цеков.

«Что касается Украины, она может стать цивилизованным государством только при условии нормальных, дружественных отношений с Россией. <…> Вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики – это очень вероятно», — добавил сенатор.

Президенты не общаются из-за Крыма

Вопрос принадлежности Крыма так беспокоит Киев, что именно статус полуострова не дает украинскому главе встретиться с российским президентом. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров — по его словам, Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным «только после прекращения оккупации» (в Киеве считают Крым временно оккупированной территорией).

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан», — сказал он.

Сенатор Сергей Цеков заявил после этого «Газете.Ru», что переговоры Путина и Зеленского в «украинском» ключе совершенно неуместны.

«Он хочет говорить о Крыме, о Донбассе. Но какое отношение к нам имеет конфликт в Донбассе? А Крым мы, понятное дело, ни с кем обсуждать не собираемся. А Зеленский ставит вопрос чуть ли не о возвращении его в состав Украины. Если бы он заявил, что готов говорить о Крыме в контексте его признания составной частью России, тогда это имело бы смысл», — сказал член Совфеда.

Крым-2030

3 октября депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» анонсировали возвращение Крыма к 2030 году.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опубликовала на своей странице в Facebook слайд с изображением девочки, в руках у которой развевается украинский флаг. Подпись к нему такова: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в ответ на это заявил, что обещание украинских властей вернуть контроль над Крымом – чушь и обман.

«Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей — это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут «перемоги» там, где априори их быть не может», — сказал он.

Чегринец также добавил, что к 2030 году Украины как государства уже не будет – ее ждет развал «по югославскому сценарию».

Чтобы вернуть Крым, Киев обращается и к международному сообществу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что «Украина выведет Россию из Крыма», а поможет в этом международная площадка по деоккупации полуострова — «Крымская платформа». 24 августа в МИД России заявили, что участие стран и международных организаций в саммите «Крымской платформы» является «посягательством на территориальную целостность России».

В марте 2018 года российский президент Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. «Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин в ответ на вопрос журналиста об «обстоятельствах возможного возвращения» полуострова.

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