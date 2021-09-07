Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Карпин назвал победу сборной России над Мальтой слишком нервной 00:42
В Чечне проведут конкурс на лучшее изображение Кадыровых 00:41
Арестович назвал свои слова о переименовании Украины шуткой 00:40
Хорватия опередила Россию и вышла в лидеры группы в отборе ЧМ-2022 00:33
Крупнейшая партия Европарламента предложила создать единое военное подразделение Евросоюза 00:28
Ученые объяснили, почему зараженные кишечными паразитами люди легче переносят коронавирус 00:25
Власти Канады отказали фашисту в закрытом судебном процессе 00:14
Хабиб оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022 00:09
В Москву приедет спецпосланник США по Ирану 00:03
Верховный суд Мексики признал наказание за аборт неконституционным 07.09.2021, 23:56
Армия

«Буря на Кавказе». Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе

Эксперты оценили действия армянской и азербайджанской армий в войне в Карабахе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха во время установки миномета в окопе, 2020 год

Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха во время установки миномета в окопе, 2020 год

Сергей Бобылев/ТАСС
Армянская армия во время конфликта с Азербайджаном сбила четыре своих самолета, ее силы ПВО не могли противостоять беспилотникам неприятеля, а линия обороны не обновлялась с 90-х. При этом война дорого обошлась Азербайджану. Об этом сообщается в исследовании Центра анализа и стратегий и технологий, с которым «Газета.Ru» ознакомилась до его публикации.

Книга и исследование Центра анализа и стратегий и технологий (ЦАСТ) «Буря на Кавказе» под редакцией директора центра, военного аналитика Руслана Пухова затрагивает предысторию, широкий международный контекст и собственно военную составляющую крупномасштабного вооруженного конфликта в сентябре-ноябре 2020 года между Азербайджаном с одной стороны и формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Армении с другой.

В ходе конфликта Азербайджан быстро сумел получить господство в воздухе и активно использовал ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА), в том числе ставшие известными после этой войны турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В этой связи особый интерес вызывает та часть исследования ЦАСТ, где говорится о проблемах армянской системы противовоздушной обороны (ПВО), которая не смогла противостоять беспилотникам.

Чужие «Буки» на параде в Ереване

В исследовании ЦАСТ отмечается, что на момент конфликта «подавляющее большинство средств ПВО Армении были недостаточно современными».

«Из систем ПВО Армении только ПЗРК «Верба», ЗРК «Бук-М1-2» и «Тор-М2КМ» были разработаны после середины 1990-х годов. По меркам 2020 года даже «Бук-М1-2» был не особенно современной системой, поскольку поступил на вооружение в 1998 году в качестве промежуточной системы в линейке модернизации семейства «Буков». По своим возможностям система значительно уступает поступившим на вооружение в 2008 году «Бук-М2» и в 2016 году «Бук-М3», получившим более современные радары и усовершенствованные ракеты», – отмечают эксперты ЦАСТ.

При этом в исследовании констатируются «определенные сомнения» относительно сроков закупки этих систем Арменией. Так, факт обладания Ереваном системами «Бук-М1-2» до начала конфликта 2020 года основывался на их участии в параде в 2017 году в Ереване.

«Однако действительность может оказаться несколько запутаннее: по словам местного источника, до начала второй карабахской войны Армения фактически не обладала этими системами. Продемонстрированные ЗРК были позаимствованы с российской военной базы в Гюмри и перекрашены в камуфляжную расцветку ВС Армении, а после парада были возвращены.

По словам источника, после начала войны Россия предложила эти системы Армении, но они требовали ремонта и не могли быть немедленно использованы», – говорится в исследовании ЦАСТ.

Косвенно эту версию подтвердил в интервью Armenia Today 13 декабря 2020 года бывший секретарь Совета безопасности Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян, который заявил, что момент начала войны только одна из шести армянских пусковых установок «Бук-М1-2» находилась в рабочем состоянии, а остальные пять ожидали прибытия ремонтной команды из России.

В результате эта система ПВО не смогла внести вклад в оборону Карабаха.

«Вербу» не купили, а «Тора» мало

«Есть также сомнения относительно эксплуатации ПЗРК «Верба» вооруженными силами Армении. Сообщалось, что после апрельского четырехдневного конфликта в Карабахе 2016 года Армения заказала в России большую партию этих ПЗРК, а также ПЗРК «Игла-С», однако местный источник заявил, что на момент начала войны 2020 года поставки систем «Верба» еще не осуществлялись», – пишут эксперты ЦАСТ.

Из всех систем ПВО, имевшихся у Армении, только «Тор-М2КМ» был относительно пригоден для борьбы с современными беспилотными летательными аппаратами.

«Местный источник указывает общее число «Тор-М2КМ» – шесть пусковых установок (полторы батареи), и в начале войны все они были развернуты в Нагорном Карабахе. В итоге армянская сторона в начале войны имела шесть установок «Тор-М2КМ» для прикрытия линии фронта в 280 км, быстро увеличивавшейся и после прорыва линии Оганяна растянувшейся в конце октября до 470 км. Учитывая, что ракеты 9M331 ЗРК «Тор-М2КМ» имеют максимальную дальность 15 км, прикрытие всей территории с таким количеством установок ни в какой из периодов времени не было возможно», – заключают эксперты ЦАСТ.

Таким образом, отмечается в исследовании, с каждой потерянной единицей современного вооружения возрастает кумулятивный эффект уязвимости вооруженных сил в целом, потому что готовой альтернативы для замены потерянной техники нет.

«Дружественный огонь» Нагорного Карабаха

«Во время конфликта между армянскими ВВС и ПВО было мало координации. По данным местного источника,

огнем своей стороны было сбито до пяти летательных аппаратов – четыре штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8 (из которых два Су-25 были якобы сбиты ЗРК С-125 над Варденисским районом в Армении при возвращении с боевого задания и один – из ПЗРК над Карабахом). Эти потери составляют примерно 25% общего числа Су-25 и 10% Ми-8 ВВС Армении», – говорится в исследовании ЦАСТ

Вызывает вопросы и оснащенность армянских ВВС.

«Номинально самыми мощными боевыми самолетами в арсенале Армении являются Су-30СМ. Однако с декабря 2019 года ВВС получили лишь четыре таких самолета. Основным типом в парке малой боевой авиации остается штурмовик Су-25», – говорится в исследовании.

Интерес Армении к Су-30СМ можно проследить с 2012 года, когда, как сообщалось, Ереван вел переговоры с Москвой о приобретении 12 самолетов.

«Сделка сорвалась якобы из-за неспособности Армении расплатиться. Интерес к Су-30СМ возродился не раньше 2018 года, а контракт был подписан примерно к концу того же года. Тогда министр обороны Давид Тоноян заявил, что целью было возможно скорейшее получение самолетов. В августе 2020 года он сообщил, что последующий заказ минимум на четыре Су-30СМ находился на стадии обсуждения. Однако в ноябре 2020 года, после поражения Армении, Тоноян подал в отставку», – отмечается в исследовании ЦАСТ.

В ЦАСТ также ставят под сомнение уровень подготовки летного состава ВВС Армении.

«Хотя на момент начала военных действий между Арменией и Азербайджаном первые четыре Су-30СМ номинально находились в строю, остается вопрос о наличии у ВВС достаточного числа удовлетворительно подготовленного летного состава.

Даже если бы некоторые из летчиков Су-25 прошли курс перевода на управление боевым самолетом совершенно иного класса, а другие переквалифицировались в операторов систем вооружения, недостаток летных часов и опыта оставался бы красноречивым», – пишут авторы работы.

Су-30СМ, по-видимому, так и не были развернуты во время боевых действий.

Цели с давно известными координатами

План обороны Нагорно-Карабахской республики строился вокруг основной линии, известной как линия Оганяна, – серии укреплений, построенных в 1990-х годах после первой нагорно-карабахской войны. Они состояли из заграждений, мин и колючей проволоки, бетонных огневых точек, других долговременных укреплений, которые с тех пор не были заметно усовершенствованы. Почти без изменений с момента их создания функционировали опорные пункты на подступах к Степанакерту и Шуше, а также ряд других укреплений и командных пунктов.

«Это значительно упростило азербайджанским планировщикам определение основных целей и использование точечных ударов для поражения ключевых оборонительных позиций. Кроме того, сообщалось, что в течение первых недель боевых действий армяне не предпринимали серьезных усилий по маскировке своей техники от воздушных ударов», — отмечается в исследовании ЦАСТ.

Отсутствие модернизации, как считают эксперты, стало одной из причин поражения.

«Самоуспокоенность карабахских сил дорого им обошлась: по некоторым данным, в течение 27 сентября, первого дня интенсивных действий, Азербайджану удалось уничтожить 60% средств ПВО Нагорно-Карабахской Республики и 40% ее артиллерии. Этот молниеносный удар фактически подорвал большую часть оборонительных возможностей Армении на самой ранней стадии войны и создал условия, в которых разворачивались остальные боевые действия», – заключают эксперты ЦАСТ.

Потери Азербайджана

Что касается оценки работы ПВО Азербайджана, сделать это достаточно сложно, учитывая малое количество доступной информации, а также очень низкую интенсивность полетов армянской авиации, отмечают эксперты. Вместе с тем в исследовании ЦАСТ сообщается, что работа азербайджанской ПВО также не всегда была эффективна на занятых в ходе боев территориях.

Эксперты ЦАСТ также отмечают, что Азербайджан не потребовал полной и окончательной капитуляции с установкой контроля над всей территорией НКР. Это было связано не только с политическими соображениями, но и с высокой ценой победы. Частично истощены были запасы беспилотников и боеприпасов.

«Данные о потерях военнослужащих Азербайджана были объявлены лишь через месяц после окончания войны и оказались неожиданно серьезными. На июнь 2021 г. в официальном списке 2,9 тыс. погибших и 14 пропавших без вести, однако кратно большие потери показывает сравнительное изучение спутниковых снимков кладбищ Азербайджана до и после начала войны. По всей видимости, большинство из них пришлось на первоначальный период и безуспешные попытки штурмовать подготовленную оборону в горных районах», – отмечается в исследовании ЦАСТ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Слабая игра под свист фанатов: Россия вымучила победу над Мальтой
Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Банальная формальность. В России отменят обязательный техосмотр
В правительстве поддержали идею ЕР сделать техосмотр добровольным
Сплошные боевики: кто возглавил Афганистан при талибах*
Талибан* объявил состав временного правительства Афганистана
Под Мурманском перевернулось судно: погиб один человек, трое пропали без вести
СМИ: Трамп примет участие в выборах 2024 года
Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с COVID-19
Японский кот набрал более 600 млн просмотров на Youtube и попал в Книгу рекордов Гиннеса
Новости и материалы
Карпин назвал победу сборной России над Мальтой слишком нервной
В Чечне проведут конкурс на лучшее изображение Кадыровых
Арестович назвал свои слова о переименовании Украины шуткой
Хорватия опередила Россию и вышла в лидеры группы в отборе ЧМ-2022
Крупнейшая партия Европарламента предложила создать единое военное подразделение Евросоюза
Ученые объяснили, почему зараженные кишечными паразитами люди легче переносят коронавирус
Власти Канады отказали фашисту в закрытом судебном процессе
Хабиб оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022
В Москву приедет спецпосланник США по Ирану
Верховный суд Мексики признал наказание за аборт неконституционным
Губерниев: ощущение, что наши футболисты не знают, как играть против Мальты
Девушка потребовала у властей €3 млн за то, что ее перепутали в роддоме
Сборная России обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ-22
Морковки-монстры из Кузбасса поразили соцсети
Бастрыкин намерен довести дело прикуривших от вечного огня подростков до суда
Захарова прокомментировала снос памятника дружбе Киева и Москвы
Историк из Венгрии напомнила Джонсону о колониальном прошлом Британии
Карпин: в сборной почти нет тренировок
Все новости
«Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова»
На заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар
«Это может произойти и с нашими родителями, и с нами»
Пациентов с деменцией потребовали перестать считать психиатрическими больными
«Часто пил и бил жену»
Что известно о предполагаемом убийце школьниц в Киселевске
Доигрались с рубильником: электричество на Украине подорожало на 70%
Эксперты оценили последствия роста цен на электроэнергию на Украине
«Пляски на костях»: потомки репрессированных потребовали отменить спектакль на мемориале
Режиссер спектакля на мемориале жертвам репрессий объяснила выбор места
«Лишение государственных наград Украины»
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против подполковника российской армии
Черный день «Локомотива»: 10 лет после авиакатастрофы под Ярославлем
«Больше, чем путешествие». В России запустили бесплатные поездки для молодежи
В России стартовала программа бесплатных путешествий для молодых туристов
Мир вышел на плато. Главное о коронавирусе за 7 сентября
ВОЗ объявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
Таунхаусы получат статус
Правительство внесло в Госдуму законопроект о таунхаусах
«Они здесь на правах рабов». Украинцы проводят протесты в Польше из-за гибели мигранта
СМИ сравнили убийство украинца в Польше с гибелью Джорджа Флойда
«Скандал с ЛГБТ не уляжется никогда»: будет ли успешным IPO «ВкусВилла»
WSJ: «ВкусВилл» разместит бумаги на бирже в США в ближайшие месяцы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях