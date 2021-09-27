Что изменилось за год с начала второй карабахской войны

Спустя год после начала так называемой второй карабахской войны баланс сил в регионе существенно изменился — в частности, здесь усилились позиции Турции. Год назад ситуацию удалось стабилизировать в том числе введением в регион российских миротворцев, но сама проблема Нагорного Карабаха так и остается актуальной. И хотя эксперты считают возобновление конфликта маловероятным, исключать такой развитие событий полностью не стали.

Как встретили годовщину войны

День начала второй карабахской войны — 27 сентября 2020 года — в Азербайджане и Армении встретили по-разному: в Баку празднуют победу, в Ереване — говорят о погибших и призывают к возвращению пленных. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации прямо заявил, что его страна взяла верх в этом конфликте.

«Вторая карабахская война — наша славная история. Эта победа навечно останется в истории. Вооруженные силы Азербайджана, уничтожив в течение 44 дней вражескую армию, восстановили территориальную целостность нашей страны. <…> Мы восстановили справедливость, международное право. Мы восстановили наше национальное достоинство. В Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах». Этот вопрос решен», — объявил Алиев.

Отдельно президент Азербайджана выразил благодарность Турции, которая открыто поддержала Баку во время конфликта, официально предоставив помощь в виде военных инструкторов и различных консультаций для азербайджанской стороны.

Правда, различные западные СМИ не раз указывали на отправку сирийских боевиков в Нагорных Карабах при помощи Анкары, а также на прямую военную поддержку Азербайджана со стороны турецкой армии.

Справка Вооруженный конфликт Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном, также известный как вторая карабахская война, вспыхнул 27 сентября 2020 года. Боевые действия продолжались шесть недель — 44 дня, — по официальным данным, стороны потеряли более 3 тыс. солдат, а жертвы среди мирных жителей исчисляются сотнями человек. Читать дальше

В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян в своем обращении к народу отметил, что страна потеряла тысячи своих граждан в результате конфликта. По его словам, многие пропали без вести, а некоторые до сих пор находятся в плену у Азербайджана.

«Сегодня <...> мы должны приложить усилия во имя возвращения пленных, во имя выздоровления раненых, во имя обнаружения пропавших без вести. Мы должны суметь с высоко поднятой головой и распрямив спину, выйти из создавшейся ситуации и, хоть медленными шагами, но двигаться вперед», — написал Саркисян в своем Telegram-канале.

Что случилось с регионом

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся в том, что карабахский конфликт привел к серьезным изменениям во всем регионе.

«Во-первых, Россия теперь гораздо в большей степени вовлечена в карабахскую проблему. Там российские миротворцы, от которых зависит безопасность населения Нагорного Карабаха. Во-вторых, Турция продемонстрировала свою готовность применять военную силу для решения внешнеполитических задач, и также показала, что ей за это ничего не будет — это довольно сильный опыт для Анкары.

При этом дипломатические успехи Турции по сравнению с тем, на что она рассчитывала, не слишком велики. Потому что статус посредника в карабахском конфликте, равного России, она так и не получила», — говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

В свою очередь заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что вторая карабахская война привела к изменению баланса сил в регионе.

«Усилилась позиция Турции, что видно по созданию совместного центра с Россией на территории Нагорного Карабаха, увеличению турецкого присутствия в Нахичеванской автономной республике (входит в состав Азербайджана), а также принятию шушинской и бакинской декларации. Кроме того, Азербайджан не стал ограничиваться возвращением тех территорий, которые были спорными, а стал оказывать силовое давление уже непосредственно на территории Армении. В-третьих, позиции Еревана на Южном Кавказе значительно ослабли», — отметил эксперт.

Cпустя год с начала конфликта также вырос интерес других игроков к карабахскому вопросу.

В частности, в годовщину внешнеполитическая служба Евросоюза выпустила заявление, в котором заверила в готовности Брюсселя помочь стимулировать контакты Баку и Еревана. Николай Силаев из МГИМО относится к заявлению ЕС со скепсисом, поскольку в регионе представлена только Франция.

«Контакты между сторонами уже есть в рамках трехсторонней комиссии Москвы, Еревана и Баку, в том числе на высоком уровне. И как ЕС собирается содействовать контактам сторон, не совсем понятно. Как такого Евросоюза в регионе нет, здесь есть Франция как один из председателей Минской группы ОБСЕ», — указал эксперт.

Справка Карабахский вопрос — главный камень преткновения в отношения Азербайджана, Армении и НКР. Ереван и Баку с конца 1980-х годов прошлого века спорят о территориальной принадлежности непризнанной республики, населенной этническими армянами. На закате СССР Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении объявила о своем выходе из состава Азербайджанской ССР, а в 1991 году решила создать самопровозглашенную «Нагорно-Карабахскую республику». Читать дальше

Что происходит с Баку и Ереваном

В Армении результаты шестинедельной войны 2020 года однозначно воспринимаются как поражение, что спровоцировало серьезный политический кризис внутри страны. Проблемы в республике наблюдаются до сих пор, несмотря на то, что страна уже прошла досрочные парламентские выборы, итоги которых подтвердили мандат на власть правящей партии «Мой шаг» во главе с премьером Николой Пашиняном.

Внутреннее напряжение выражается в протестах оппозиции, которая в преддверии годовщины начала боевых действий провела факельное шествие в центре Еревана. Масло в огонь подливает народное недовольство из-за проблем с возвращением военнопленных, и, по информации Еревана, попытки азербайджанской армии проникнуть на армянскую территорию. Власти страны также сталкиваются с притоком беженцев из НКР, а также проблемой восстановления инфраструктуры в непризнанной республике.

При этом отношения Еревана с Баку находятся в достаточно напряженном состоянии, от мирного договора и налаживания взаимодействия Армения отказывается. Диалог же по решению тех же проблем с военнопленными идет за счет посредника в лице России, в частности, в рамках трехсторонней комиссии.

Однако эксперты сходятся в том, что итоги конфликта стали проблемой и для Азербайджана, несмотря на его победу.

Так, Николай Силаев из МГИМО считает, что выигрыш Баку не выглядит окончательным внутри государства.

«Азербайджан празднует победу, но внутри страны она не видится окончательной. Это толкает Баку к менее сбалансированной политике — с одной стороны, он пытается давить на Россию и Армению, с друго — пользуется помощью Турции, но пытается не оказаться в чрезмерной от нее зависимости», — указал эксперт.

С этим согласен и Владимир Евсеев из Института стран СНГ. По его мнению, потери, которые понес Баку, не привели к существенному выигрышу для населения страны, став проблемой властей.

«Эта победа создала серьезную проблему для той пропаганды, которая осуществлялась в Азербайджане в течении последних 20 лет. Власти уверяли народ, что как только спорные территории будут освобождены, они сразу будут заселены. Но этот процесс идет очень медленно, в основном речь идет о военном присутствии, а не заселении территорий.

Кроме того, появился новый арабский фактор, по имеющимся данным, в Нагорном Карабахе находится до 2 тыс. сирийских боевиков, которые ждут приезда своих семей на эту территорию.

В итоге пропаганда азербайджанских властей теряет свою основу, да и освоение территорий вместе с содержанием войск требует значительных финансовых средств, а Азербайджан находится далеко не на пике своего экономического развития», — подчеркнул эксперт.

Ждать ли нового конфликта

Впрочем, возможное разочарование части азербайджанского общества в завершении конфликта неполным возвращением территорий пока не говорит о том, что Баку собирается довести дело до конца. Как говорил Ильхам Алиев, карабахский конфликт остался в прошлом и в составе страны больше нет «административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах».

С точки зрения экспертов, война, возможно, действительно закончена, но карабахский вопрос остается открытым. По словам Николая Силаева из МГИМО, вряд ли стоит ждать возобновления боевых действий, пока в регионе находятся миротворцы из России.

«Возобновление военных действий не кажется вероятным, потому что есть российские миротворцы. Всем хорошо известно, что бывает с теми, кто нападает на российских миротворцев. Поэтому, вероятно, вопрос Нагорного Карабаха будут пытаться урегулировать в дипломатическом ключе», — указал эксперт.

По версии Владимира Евсеева из Института стран СНГ, российские миротворцы останутся в регионе, пока там присутствует армянское население — они гарантируют то, что эти люди не будут депортированы из Нагорного Карабаха.

«Конечно, исключать возобновления военного конфликта не стоит, так как проблема Нагорного Карабаха до сих пор не решена. Сейчас это провоцирует азербайджанская сторона. Если ситуация будет как-то меняться, и армянская армия сможет восстановиться, то попытки возобновления конфликта уже могут пойти со стороны Еревана», — резюмировал эксперт.