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Политика

«История еще одного Афганистана»: в Киеве признали крах экономики страны

Депутат Рады предрек неминуемый развал Украины после потери транзита в Венгрию

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Laszlo Balogh/Reuters
Депутаты Верховной рады раскритиковали украинскую власть за позицию по сделке «Газпрома» и Венгрии, лишающую Украину транзитных мощностей. Вопреки позиции официального Киева, в парламенте предполагают, что Украина не имеет права командовать венграми, указывая, с кем им подписывать контракты.

«Газпром» впервые в истории официально прекратил поставки газа в Венгрию через транзитные пути Украины. По новому контракту, подписанному российской и венгерской сторонами, РФ ежегодно обязуется отправлять Венгрии 4,5 млрд кубометров топлива по «Балканскому потоку», проходящему через Сербию и через Австрию.

Официальные лица Киева осудили Будапешт за эту сделку и продолжают настаивать, что Москва использует газ как «оружие», а также требуют у Германии и США ввести санкции против российской газовой компании. Венгрия в ответ назвала действия Украины, включая ультиматум и призывы к санкциям, возмутительными, подчеркивая, что Киев не имеет никакого отношения к тому, с кем и о чем Будапешт договаривается.

Однако, несмотря на позицию правительства Украины, в Верховной раде и политических кругах есть мнения, что именно Киев виноват в потере транзитных мощностей.

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что сделка России и Венгрии стала возможна благодаря бездумной и преступной экономической и политической позиции властей Украины.

«Начало конца украинской экономики, а впоследствии и развала страны <...> Теперь всех тех, кто способствовал этому, типа [экс-премьера Арсения] Яценюка тогда, а сегодня [президента Украины] Владимира Зеленского, можно будет спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы, приносящей в бюджет Украины ежегодно около $3 млрд», — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Кива, кроме прочего, предположил, что действия Украины в сложившейся ситуации стали «подыгрыванием» США. Он считает, что это было сделано в угоду американским партнерам, которые «проиграли России», желая продавать свой СПГ в Европе.

»[Украина] просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», — сказано в сообщении политика.

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко назвал «смешными» заявления властей Украины о том, что Венгрия обязана качать газ через украинские маршруты.

«Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки, с ним связанные. И какие выводы делает наркоман? Простой – соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет», — говорится в статье, опубликованной на gordonua.com.

Романенко констатировал, что у Украины впереди «болезненный этап ломки и отрезвления», но акцентировал внимание на том, что Киев сам себя лишил транзита.

«Ничего и никто так не навредили Украине, как наша коллективная глупость и неуемные фантазии, что нам все должны по праву нашего существования. Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву. Дабы просто выжить и выйти из режима газовой и иных форм наркомании», — написал он.

Украинско-венгерский газовый конфликт стал признаком полного непрофессионализма команды президента Зеленского, отметил депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин. Он считает, что претензии можно предъявлять разве что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану («Балканский поток» является второй ниткой «Турецкого потока»).

«Командовать Венгрии, с кем заключать коммерческие соглашения, мы не имеем никакого права. Боятся критиковать Анкару — нужно было набрать в рот вина и промолчать. А так прошлая власть любила утверждать, что «весь мир с нами». Эта [власть] имеет все основания сказать: «Весь мир против нас», — написал Волошин в Facebook.

Бывший глава администрации Закарпатья Геннадий Москаль добавил, что от украинской ГТС некоторое время назад отсоединились не только Венгрия, но и Болгария, Сербия и Румыния, что не вызвало никакой реакции у украинских властей, в отличие от ситуации с Будапештом.

Это приводит к тому, что Украина, вопреки желанию отказаться от российского топлива, фактически все равно покупает его у РФ.

«Каждое государство защищает свои внутренние интересы, кроме нашей. Мы не покупаем у России газ, мы покупаем в Словакии, а скоро Словакия будет закупать через «Турецкий поток», и снова мы будем покупать в России, а не в Словакии», — напомнил он в эфире телеканала «НАШ».

Экс-нардеп Анна Герман заявила, что людям на Украине уже сейчас не могут дать отопление, но это не заставило правительство сделать выводы, и оно продолжает ссориться с Венгрией. Она привела пример Германии, которая формально тоже имеет противоречия с РФ, но при этом действует прагматично.

«Мы решили, что мы такие гордые и такие независимые, что нам не нужен дешевый газ. Немцы менее гордые и менее независимы, они берут российский газ, заключают многосрочные контракты, обогащаются, а мы будем покупать российский газ у того, кто его уже купил », — объяснила она.

Украинские власти последний год молча наблюдали за подготовкой сделки между Россией и Венгрией, ничего не предпринимая, считает депутат Киевского городского совета, представитель партии «Европейская солидарность» Сергей Таран. Он выразил недоумение, почему за это время Киев так и не предложил Будапешту выгодные условия по продлению контракта, а только сейчас чиновники стали говорить о том, что могли дать лучшие контракты Венгрии.

«Украинская политика за последние два года перестала быть проактивной, мы всегда только реагируем на то, что происходит, мы никогда не играем вперед, не прогнозируем событий, а лишь реагируем на то, что уже произошло», — констатировал он.

Соединенные Штаты и Германия на высшем уровне пока никак не отреагировали на недовольство на Украине газовым контрактом между «Газпромом» и Венгрией. В Еврокомиссии также дали понять, что смогут запросить у Будапешта и оспорить контракт с РФ только в том случае, если возникнут подозрения, что он угрожает европейской энергобезопасности.

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