О чем Путин и Эрдоган говорили на трехчасовой встрече «один на один»

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей, 29 сентября 2021 года

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Перед началом диалога они обозначили некоторые вопросы, которые собирались обсудить, но по итогам встречи подробностей не раскрыли. О чем беседовали Эрдоган и Путин — в материале «Газеты.Ru».

Официальных заявлений по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Сочи не было, но основные пункты они обозначили перед еще перед началом. В частности, накануне встречи пресс-служба Кремля сообщила, что стороны намерены обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях, а также развитие ситуации в Закавказье.

Эрдоган, уже приехав в Сочи, предложил Путину обсудить сотрудничество в сфере ВПК. «Есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и в этом плане нет обратного пути», — отметил он.

Турецкий президент отметил важность совместных шагов двух стран по ситуации в Сирии. Он убежден, что мир в регионе зависит от отношений Москвы и Анкары.

Эрдоган также рассказал о посещении строительства в провинции Мерсин на юге Турции первой для этой страны атомной электростанции «Аккую», в сооружении которой участвует «Росатом». По его словам, в следующем году уже может быть открыт первый блок этой атомной электростанции.

Президент Турции также поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами.

Путин в ходе встречи заявил, что Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы, и отметил, что «переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом».

«На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией», — сказал президент.

Сотрудничество двух стран дает гарантию стабильности, отметил Путин. Он также поблагодарил Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока».

Эрдоган назвал встречу с Путиным продуктивной, а российский президент охарактеризовал ее как полезную и содержательную.

Переговоры, которые продолжались около трех часов, стали для Путина первым публичным очным мероприятием после недавнего добровольного ухода на изоляцию. Как рассказал президент России, в его окружении коронавирусом заразились 55 человек, а сам он целый день провел с инфицированным человеком, но не заразился. В этом контексте он рекомендовал турецкому коллеге ревакцинироваться «Спутником V». Эрдоган же ответил, что уже сделал повторную прививку.

Мнение экспертов

Перед Россией и Турцией сегодня стоят непростые задачи с учетом того, что Запад уже свернул свое присутствие в Афганистане и сворачивает в Сирии, где усиливается активность террористических группировок, отметил в комментарии «Газете.Ru» сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

«В таких условиях России и Турции нужно принимать совместные неотложные меры и подумать о том, как в дальнейшем на основе общего взаимодействия бороться с общей угрозой», — сказал он.

Он отметил, что сегодня отношения двух стран развиваются стабильно достаточно хорошими темпами как в торгово-экономической сфере, так и в сфере военно-технического сотрудничества.

«Чувствуется, что разговаривали, наиболее четко отмечая позитивные вещи. Заявленная повестка была довольно обширная. Три часа — это не так много для таких переговоров», — обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Он отметил, что одной из тем, вероятно, стал и «Турецкий поток», который, как видно по договору с Венгрией, уже готов поставлять газ и долгосрочные проекты уже запущены.

«Эти переговоры подтверждают динамичное развитие отношений, курс на увеличение взаимной торговли, продолжение строительства объектов, о которых шла речь. К тому же Эрдоган уже говорил о намерении закупить еще партию С-400. Вероятно, это тоже обсуждалось», — сказал эксперт.

Оба эксперта обратили внимание на сделанное незадолго до переговоров заявление Эрдогана о Крыме. Выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН, он отметил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины, «включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем».

«Не верится, что Эрдоган это заявление сделал специально в преддверии встречи с Путиным. Ухудшать отношения с Россией ему ни к чему. Разве что это могло быть сделано в качестве дополнительного козыря в ходе переговоров, но не более того», — пояснил Амур Гаджиев.

К тому же он напомнил, что в Турции очень большая диаспора крымских татар и Эрдоган может придерживаться такой позиции, чтобы расположить их к себе. Еще одна причина такого заявления, по мнению эксперта, — стремление показать свое отношение к Западу и расположить к себе американскую администрацию.

«Это следует рассматривать так, и именно так, как мне кажется, это рассматривается в Москве», — сказал Гаджиев.

Турецкие заявления нашли определенное осуждение в России, но в целом в стране не обсуждают вопрос Крыма, так как он давно решен, отметил Виктор Надеин-Раевский.

«Представляется, что переговоры были позитивны. Чем чаще общаются лидеры, тем увереннее происходит позитивное развитие отношений стран. Сейчас мы действительно можем говорить о позитивных результатах», — заключил он.