В Верховной раде обвинили Эрдогана в двойной игре

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает неплохие отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а это значит, что Турция не уважает Украину, считают в Верховной раде. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что мотивация турецкого лидера гораздо сложнее, а его действия в перспективе могут аукнуться как Киеву, так и Москве.

На чем строятся украинско-турецкие отношения

Депутат Верховной рады Олег Волошин обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот не приехал на «Крымскую платформу», но при этом собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, турецкий лидер обещал прибыть на саммит в Киеве, однако не сдержал свое слово и даже не объяснился.

«Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши (беспилотники) «Байрактары», пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо не будем», — сказал Волошин в четверг в эфире телеканала «112 Украина».

Сотрудничество Анкары и Киева в последние годы становится все более интенсивным и не ограничивается инфраструктурными проектами и поставками БЛА, которые упомянул депутат Рады. Страны осуществляют более 30 совместных проектов в области вооружений и авиации.

Между Украиной и Турцией действует несколько рамочных военных соглашений, в том числе о сотрудничестве в Черном море; Эрдоган неоднократно выступал с поддержкой инициативы Киева по получению членства в НАТО, а также стабильно поддерживает украинскую позицию по Крыму, отказываясь признавать полуостров частью Россию. И хотя лично президент Турции на саммите «Крымская платформа» действительно не присутствовал, Анкару на мероприятии представлял министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что Анкара не ставит целью поддержку Киева.

Фактор Москвы

«Эрдоган пытается найти выгоду для своей страны в, в общем-то, не выгодной ни России, ни Украине ситуации. Он считает, что коль скоро так сложились отношения двух стран, кто-то должен быть выгодоприобретателем. Безусловно, основным выгодоприобретателем являются США, которые таким образом создают проблемы в отношениях между Россией и ЕС. Но Эрдоган тоже хочет найти свой небольшой профит», — пояснил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, «профит» Эрдогана связан с небольшими уступками со стороны каждой из стран.

«Он хочет, чтобы Украина продолжала закупать его примитивные беспилотники. Или Россия где-нибудь что-нибудь уступит, чтобы Турция резко не выступала на стороне Украины по поводу Крыма — например, какой-нибудь кусочек в Сирии, населенный туркоманами. То есть, он пытается что-то выгадать от этого противостояния», — считает Жарихин.

В свою очередь, руководитель киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев напомнил, что Эрдоган — приверженец идей туранского мира и нео-османизма, которые предусматривают возрождение влияния Турции в тюркоязычных странах и на территориях бывшей Османской империи.

«Эта идея не нова, но сейчас она состоит не в том, чтобы слепить какой-то блок, речь идет об активном освоении и использовании геокультурных стратегий. Туранский мир — это формирование «Большой Турции», которая будет присутствовать в государствах и регионах, используя и культивируя при этом тему культурной близости, общего культурного пространства. И это позволяет государствам, которые осваивают геокультурные стратегии, формировать новые полюса если не вселенского масштаб, то как минимум регионального», — рассуждает Ермолаев.

По его словам, частью этого проекта, несомненно, будет Причерноморье.

«Уже сейчас Эрдоган, опираясь и используя последствия последней карабахской войны, обеспечил новые союзнические отношения, в широком смысле, с Азербайджаном — альянс уже очевиден. Но у него есть большие амбиции обеспечить лидерство Турции в Черноморском регионе, о чем свидетельствует и наращивание флота, и освоение шельфа», — добавил эксперт.

Крымская карта

Андрей Ермолаев считает, что важным фактором в игре Эрдогана является вопрос самоопределения крымских татар, для которых Турция готовит Крым в качестве государственной территории.

«Есть неиспользованный еще аргумент, связанный с крымско-татарским фактором. Ведь не секрет, что количество турок, которые идентифицируют себя как связанные с Крымом или крымского происхождения, в самой Турции даже больше, чем на Украине. В 2015 году на прошедшем в Стамбуле Всемирном конгрессе крымских татар было сформулировано обещание: в случае восстановления территориальной целостности Украины превращение Крымской автономной республики в Крымско-Татарскую автономную республику», — напомнил Ермолаев.

«Поэтому, я не сомневаюсь в том, что Эрдоган ведет свою игру, ведет свою линию, и в этой игре нет преференций ни для Украины, ни для России», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас речь идет лишь об экономических проектах как с Россией, так и с Украиной, таких как закупка газа и продажа оружия. Но в перспективе разговор пойдет уже о политическом влиянии.

«Я думаю, еще придет время, когда турецкое руководство, возможно, лично Эрдоган, вспомнит о былом величии Турции, о родственных связях турок и крымских татар, о создании общего пространства — со всеми вытекающими политическими последствиями. Эрдоган играет и выстраивает особые отношения отдельно с Россией и отдельно с Украиной, и для него важен фактор Крыма и важен фактор крымских татар как элементов этой новой геокультурной стратегии.

Я думаю, что рано или поздно Эрдоган займет более жесткую позицию в отношении защиты прав крымско-татарского народа, прав на государственность и на территорию этой государственности. А уже в какой модальности — это может быть предметом больших и очень сложных торгов для всех сторон», — отметил эксперт.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что совпадение интересов Эрдогана и Киева — временное явление.

«Для него неприемлемо признать Крым российским. Это идеология его партии. Они считают, что должны вернуть величие Османской империи, и от этого зависит его избирательная ситуация. И в этом смысле это совпадает с тем, что нравится Киеву. Хотя есть карты Османской империи, где то место, где сейчас Харьков, тоже принадлежит Османской империи, не говоря уже про Крым и Причерноморье», — обратил внимание Погребинский.

Кроме того, как считает Погребинский, Эрдоган обладает психологией восточного человека, который любит торговаться.

«Для него любая ситуация, в которой можно поторговаться, например с Путиным, — это норма. И он будет торговаться. Поэтому для него вполне нормально выступить прямо накануне встречи с Путиным с наглой речью, потому что он считает себя великим, а Путин у него — просто партнер», — подчеркнул Погребинский.

При этом Владимир Жарихин уверен, что игра, которую ведет Эрдоган, может плохо кончиться. «Как в том анекдоте из серии «нарочно не придумаешь»: желая доглядеть драку до конца, был избит обеими сторонами», — подытожил он.