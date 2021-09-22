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Политика

«В Медисон-сквер-гарден обстрелы слышно не так громко»

Зеленский призвал ООН проводить заседания в горячих точках

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Global Look Press
Владимир Зеленский выступил в ООН с критической речью в отношении самой организации и России, призвав страны к реформированию структуры и тотальной поддержке «Крымской платформы». В своей речи президент Украины также посетовал на не добросовестное распределение вакцин от коронавируса в мире, обвинил Москву в незаконном удержании 450 украинцев и даже процитировал Владимира Путина.

Выступление президента Украины перед Генассамблеей ООН проходило в полупустом зале, в основном из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса — каждая страна была представлена максимум четырьмя делегатами включая основного спикера.

В своей речи Владимир Зеленский отметил необходимость реанимации и реформирования ООН. В частности, он предложил проводить заседания ООН в горячих точках, чтобы сделать работу организации более эффективной. В качестве примера места для работы организации он привел Донбасс.

«В 2019 году я говорил, что война унесла 13 тыс. жизней и заставила полмиллиона человек покинуть свои дома. Теперь мы уже говорим о 15 тыс. погибших — это цена свободы и независимости. Возможно, в Медисон-сквер-гарден эти обстрелы слышно не так громко», — сказал Зеленский.

Президент Украины также считает одним из провалов ООН распределение вакцин от коронавируса, которое Зеленский назвал несправедливым.

«Мы все люди, мы все на одном корабле. Но спасательные шлюпки получают только пассажиры первого класса», — посетовал украинский президент.

Часть своего выступления Зеленский посвятил критике России и продвижению инициативы Киева под названием «Крымская платформа», которую он охарактеризовал как путь к деоккупации Крыма.

«Участие 46 наций и организаций в форуме по деоккупации Крыма — вот важный шаг. Я призываю все государства ООН присоединиться к «Крымской платформе», чтобы показать, что вы против оккупации и изменения границ в мире», — заявил Зеленский.

Россию же президент Украины обвинил в незаконном удержании около 450 украинских граждан на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму. По версии Зеленского, страны ООН должны приложить усилия к их освобождению и помешать дальнейшему превращению полуострова в «военную базу». Президент Украины также считает, что Россия незаконно использовала украинских граждан на оккупированных территориях в ходе выборов в Госдуму.

В своей речи Зеленский сделал еще несколько выпадов в сторону Москвы. К примеру, вспомнил об уходе российской делегации из-за антироссийской резолюции в ПА ОБСЕ. А также процитировал слова президента России Владимира Путина о необходимости защиты прав человека, напомнив о задержании зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Наримана Джелялова, обвиненного в причастности к взрыву газопровода в Крыму.

Выступление Зеленского на заседании 76-й Генассамблеи ООН — лишь часть программы визита президента Украины на сессию организации. В Киеве уже заявили о планах провести в рамках этой поездки переговоры с главами Великобритании, Польши, Молдавии и Грузии.

Зачем Зеленский поехал в ООН

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении о том, какие цели преследует Зеленский в рамках своего визита на Генассамблею ООН. Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что в целом все украинские президенты приезжают на сессию организации по двум причинам.

«Во-первых, надо заявлять о нашей позиции по глобальной повестке, напоминать о наших интересах и проблемах. Во-вторых, ради встречи с теми или иными партнерами, руководителями стран и международных организаций, с которыми можно обсудить актуальные для Украины вопросы. Переговорная повестка в этом году очень насыщенная и значимая для Украины. Поэтому Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, воспользовался этой возможностью», — сказал эксперт.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что главной тактической задачей для Зеленского являются как раз встречи на полях, в особенности с главами других государств.

«Тут важны встречи с лидерами Польши, Великобритании. Цель таких переговоров заключается в дальнейшем выстраивании антироссийских альянсов в военном и экономическом плане. Кроме того, это попытка в очередной раз привлечь внимание к «Крымской платформе», на этот раз с трибуны ООН и трансформировать его в дополнительную поддержку Украины со стороны Запада и других стран», — пояснил эксперт.

По словам Бортника, «Крымская платформа» до сих пор не смогла достучаться до всех представителей условного прозападного блока, поскольку инициативу поддержали чуть больше 40 государств из 70-80 стран, ориентированных на Запад.

«Поэтому в Киеве надеются на то, что другие страны присоединятся к платформе. Кроме того, Зеленский приехал в Нью-Йорк, чтобы активно поднимать и педалировать вопросы войны в Донбассе, запуска «Северного потока — 2» и принадлежности Крыма», — сказал эксперт.

Что делал Зеленский в США

Утром 22 сентября визит Зеленского в Нью-Йорк оказался под угрозой досрочного завершения, о чем заявил сам президент после покушения на своего первого помощника Сергея Шефира в Киеве. Автомобиль чиновника обстреляли из автоматического оружия утром 22 сентября, ранив водителя, но не задев самого помощника главы государства. Первоначально Зеленский собирался вылететь в Киев сразу после выступления в ООН, однако впоследствии опроверг эту информацию, заявив, что не может так поступить, потому что он все же в первую очередь президент, а уже потом друг Шефира.

За время нахождения в Нью-Йорке Зеленский уже успел встретиться с рядом высокопоставленных политиков.

На этих встречах по большей части он поднимал традиционные темы для Украины — война в Донбассе, агрессия России, неприятие «Северного потока — 2», стремление Киева в ЕС и НАТО, а также вопросы инвестиций и поддержки Украины.

В день открытия 76-й сессии ГА ООН, 21 сентября, президент Украины провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отметив поддержку ЕС в вопросах непризнания Крыма как части России.

Зеленский обсуждал с главой ЕК в основном вопросы подготовки будущего саммита ЕС — Украина, интеграции и экономического взаимодействия украинской стороны с Евросоюзом. Мероприятие должно пойти в середине октября в Киеве.

Перед своим вступлением на сессии Генассамблеи, 22 сентября, Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе встречи украинский лидер сделал упор на готовность Украины к вступлению в НАТО и просил дальнейшего увеличения присутствия флота альянса в Черном море и количества совместных учений.

Важной встречей для Зеленского стали переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили тему Крыма, подтвердив отказ от признания присоединения полуострова к России, а также ускорение создания зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Также они затронули вопрос о поставках сжиженного газа с Ближнего Востока на Украину.

Президент Украины также провел беседу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом. На переговорах обсуждались вопросы поддержки «Крымской платформы» со стороны ООН, тема транспортных и IT-услуг Украины и возможное участие Киева в программах ООН по поставкам продовольствия.

Отдельно стоит отметить встречи Зеленского с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами. Согласно сайту президента Украины, речь идет о переговорах с представителями правозащитной организации American Jewish Committee, которая объединяет представителей еврейской диаспоры по всему миру. Также украинский лидер встретился с руководством компании Microsoft, подняв вопрос о введении электронного голосования на Украине, и провел переговоры с украинской диаспорой, в частности, обсудив двойное гражданство — эту инициативу он обещал реализовать на Украине, но не в ближайшее время, из-за проживания украинцев в «недружественных государствах».

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