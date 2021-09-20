Зеленский обсудит крымский вопрос на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз за месяц едет в США — на этот раз он намерен поднять на Генассамблее ООН крымский вопрос. По мнению экспертов, в текущей ситуации ему вряд ли удастся перевести внимание с Афганистана на проблему Донбасса.

Владимир Зеленский отправился в США спустя три недели после своего последнего визита в Вашингтон. На этот раз украинский президент примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в ходе брифинга. Он уточнил, что визит президента Украины в США начинается уже 20 сентября. Зеленский будет выступать на ГА с речью.

Как уточнил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в рамках ассамблеи Зеленский собирается обсудить ряд важных вопросов в сфере безопасности для консолидации международной поддержки в противодействии так называемой «российской агрессии».

Кулеба назвал главной темой переговоров Зеленского вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины.

«Во-первых, мы очень успешно запустили «Крымскую платформу». Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии», — сказал Кулеба, отметив, что Киев в этом вопросе хотел бы видеть большую вовлеченность ООН. По его словам, разговор с генсеком организации на эту тему будет непростым.

Украинский лидер планирует провести ряд двусторонних встреч с главами других государств и представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентами Польши и Молдавии Анджеем Дудой и Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встреча глав государств состоится вечером 21 сентября. Также Зеленский пообщается с инвесторами, представителями бизнеса и украинской диаспорой в Соединенных Штатах.

Вторая поездка за месяц

Зеленский в этом месяце уже ездил в США, где встречался с американским лидером Джо Байденом. Украинский президент охарактеризовал эту встречу как «мужской разговор в не слишком солнечной атмосфере».

«Для президента, который пытался добиться этого визита с момента своего избрания в 2019 году, это политическая победа», — писало The National Interest о Зеленском.

В материале «Би-би-си» отмечалось, что посещение Белого дома Зеленским было не просто светским визитом. Как полагают журналисты, украинский президент, как и многие другие лидеры иностранных государств, беспокоился о том, как вывод войск США из Афганистана повлияет на их международные обязательства, и о том, можно ли доверять США в вопросе защиты их друзей.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Зеленскому в настоящее время формируют «пустую повестку», чтобы оправдать его нахождение за пределами Украины.

«Он там [в США] себя чувствует комфортно. Его поездки — за государственный счет, никто к нему не пристает с дурацкими вопросами, например, о тарифах или когда война закончится. А на Украине он боится поездок по регионам, потому что граждане задают прямые вопросы», — объяснил он.

Гиперактивность Зеленского — его стремление участвовать в Генассамблее, создание «Крымской платформы», постоянные требования саммитов в нормандском формате — это имитация бурной деятельности и попытка отвлечь внимание от неисполнения Украиной минских соглашений,

сказал «Газете.Ru» заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Как он отметил, Киев не хочет выполнять их, поэтому создает большое количество инфоповодов, чтобы создать иллюзию деятельности и показать, что Россия на этом фоне якобы ничего не делает в данном направлении.

Получит ли Украина поддержку

Зеленскому вряд ли удастся заручиться поддержкой на Генассамблее, потому что Запад четко дал понять, что не заинтересован в обострении конфронтации с Россией, сказал Дмитрий Суслов.

«Они не бросят Украину, но в то же время не хотят эскалации отношений с Россией. США снижают свое внимание к мелочам и больше делают акцент на главном, а главное — это Китай, внутренние дела, климат и так далее. Поскольку они не хотели бы отвлекаться на Россию и связанные с ней конфликты, но в то же время не хотели бы и капитулировать, они предпочитают сохранять статус-кво», — пояснил эксперт.

Как отметил собеседник «Газеты.Ru»,

Запад не заинтересован в возникновении инцидентов, аналогичных тому, что было в Керченском проливе осенью 2018 года.

Сегодня на повестке дня — Афганистан и конфликт между стратегическими партнерами США и Францией. икто не будет заниматься Крымом на фоне этих обстоятельств, убежден Владимир Олейник.

«Тут расчет на то, что он поймает Байдена где-то у туалета, и то если Байден будет на Генассамблее. А если он там будет, то сделает так, чтобы ему вот эти ребята не надоедали. Байден сказал «все». Если они бежали из Афганистана, бросили Францию, то такая ситуация будет и с Украиной — поматросят и бросят. Уже не смешно», — заключил бывший украинский депутат.