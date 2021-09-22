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Политика

«И как можно быстрее». США просят у России больше тепла для Европы

Представитель Госдепа призвал Россию увеличить транзит газа через Украину

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
Власти США выразили обеспокоенность газовым кризисом в Европе. В Госдепе считают, что на это повлияло снижение транзитных объемов российского газа, и требуют от Москвы увеличить поставки именно через территорию Украины. Если этого не произойдет, то Соединенные Штаты не исключают, что зимой в некоторых частях Европы имеющихся ресурсов не хватит даже для обеспечения отоплением населения. В Международном энергетическом агентстве также уверены, что Россия в состоянии делать больше для предотвращения дефицита топлива в европейских хранилищах.

Призыв Госдепа

Российские поставки газа на Украину «необъяснимо низкие» и подрывают энергетическую безопасность в период кризиса во всей Европе, считает старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. С таким заявлением дипломат выступил на фоне новостей о том, что «Газпром» отказался бронировать для Киева дополнительные мощности транзита топлива на октябрь.

«При таком низком уровне запасов в газохранилищах, если зима окажется холоднее обычного, боюсь, в некоторых частях Европы газа не будет хватать даже для отопления, не то что для выработки электроэнергии», — сказал Хохштейн в интервью Bloomberg Television.

В подземных хранилищах Украины, как в других странах Евросоюза, наблюдается дефицит стратегических запасов в преддверии наступления отопительного сезона. Сейчас ПХГ в Европе заполнены менее чем на 72%, это самый низкий показатель для этого времени года за последнее десятилетие.

Хохштейн высказал предположение, что действия России в период газового кризиса — политическое решение, связанное со стремлением как можно быстрее ввести в эксплуатацию новый трубопровод «Северный поток — 2». Вашингтон считает, что несмотря на это, Москва обязана обеспечить Киев большими объемами транзита.

«Реальность такова, что через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы <...> Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через территорию Украины», — пояснил Хохштейн.

С аналогичным мнением выступает Международное энергетическое агентство. МЭА констатирует, что Россия выполняет свои контрактные обязательства перед европейскими странами, но при этом имеет ресурсы нарастить транзитные обороты, тем самым помочь увеличить до необходимого уровня газовые запасы в хранилищах Евросоюза.

«Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа в Европе <...> Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок»,

— говорится в официальном заявлении агентства.

Отметим, европейские и американские политики на протяжении многих лет выступают за снижение энергозависимости стран ЕС от российского газа. С такой же позицией выступает Европарламент, призвавший страны в своей последней резолюции вводить санкции против России, включая область энергетики. Как сегодняшние требования к РФ увеличить поставки газа в Европу соотносятся с усилиями США воспрепятствовать продажам российского газа странам Европы представитель Госдепа не уточнил.

«Газпром» и «Северный поток — 2»

20 сентября «Оператор ГТС Украины» на аукционе выступил с предложением к «Газпрому» по дополнительным транзитным мощностям на октябрь: 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку». По итогам аукциона условия остались невостребованными.

В сентябре, напомним, российская корпорация также отказалась резко наращивать интенсивность потока газа через территорию Украину. Тогда «Газпром» забронировал 0,65 млн куб. м в сутки, то есть лишь 4,3% от предложенных дополнительных мощностей. Суммарно в нынешнем месяце транзит составит только 19,5 млн куб. м.

Тем временем в Европе нет предпосылок, что страны собственными усилиями смогут заполнить свои ПХГ. Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса также акцентировал внимание, что отставание закачки газа в европейские хранилища «очень большие» (примерно 22,9 млрд куб. м), и в осенне-зимний Евросоюз почти наверняка зайдет с дефицитом запасов газа.

В совокупности всех факторов, основной из которых — недостаточная заполняемость ПХГ, цена на «голубое» топливо в Европе в течение этого месяца несколько раз обновляла исторический максимум и сейчас держится на уровне $876 за тысячу куб. м. Низкие объемы запасов газа в свою очередь связаны с переходом Евросоюза на «зеленую» повестку в энергетике, которая пока себя не оправдывает, а также с погодными условиями. Как следствие, это привело к скачку расценок на газ на европейском рынке. Некоторые страны же, включая Украину и США, утверждают, что повышение цен на рынке якобы инициировал «Газпром». Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напрямую заявлял, что «Москва шантажирует Европу», чтобы быстрее лицензировать «Северный поток — 2», который был достроен 10 сентября, его запуск запланирован на ближайшие месяцы.

План Украины

Киев ранее подтвердил намерение бороться с запуском СП-2 даже уже после того, как газопровод был построен. Со стороны «Нафтогаза» звучало предложение, чтобы Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против оператора трубопровода. Госдеп же призывал Украину прекратить преувеличивать значение «Северного потока — 2», однако в ответ на это Украина потребовала у ФРГ и США начать предпринимать конкретные действия по предоставлению гарантий о сохранении транзита российского газа.

Вместе с этим президент Владимир Зеленский утвердил создание специальной рабочей группы (туда вошли дипломаты, члены правительства, энергетики), которой поручено заниматься «нейтрализацией рисков от реализации СП-2».

Что конкретно будет входить в обязанности членов комиссии и какой будет ее цель, не уточняется.

В рамках своего очередного визита в США для участия в Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский также провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Пресс-служба офиса украинского президента после этого сообщила, что Киев готов к проведению в ближайшее время официальных консультаций по СП-2 и «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». О подробностях этих мероприятий дополнительно не сообщается.

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