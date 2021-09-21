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Политика

«Идиоты у власти»: на Украине ищут виновных в газовом кризисе

Экс-депутат Рады призвал Зеленского к ответу за высокие цены на газ на Украине

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Шарифулин Валерий/ТАСС
Владимиру Зеленскому для предотвращения газового кризиса в стране необходимо признать свои ошибки, считает бывший народный депутат Евгений Мураев. По его словам, отказ Киева от прямых поставок топлива из России по фиксированной цене стал результатом недальновидных действий украинского правительства. Экс-парламентарий предполагает, что страны, составляющие некую «антироссийскую коалицию», будут неконкурентоспособными на фоне государств Европы, заключивших с РФ прямые контракты.

Кто ответит за цены на газ

Газовый кризис в Европе с наступлением отопительного сезона продолжает развиваться. Цена за «голубое» топливо на торгах превышает $800 за тысячу кубов. Непосредственно на это повлиял низкий объем стратегических запасов в подземных хранилищах. В странах Евросоюза они заполнены сейчас лишь на 71%, подтверждали ранее в Еврокомиссии. Подобный дефицит наблюдается и на Украине.

По словам бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, резкий рост цен на топливо в стране вызван политической повесткой действующей власти, которая отказалась напрямую закупать газ у России и, по сути, сейчас платит даже больше, чем по существующим расценкам в Европе.

«А можно задать вопрос «Нафтогазу», Юрию Витренко, Владимиру Зеленскому, Дмитрию Шмыгалю. Чем они думали? У нас самые крупные хранилища по объему в Европе — как у Венгрии, Италии, Франции и Германии вместе взятых, мы проигрываем только США и России. Почему они наполовину пусты? Почему мы будем теперь покупать газ по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?» — заявил экс-нардеп в эфире телеканала «НАШ».

В украинских ПХГ не хватает где-то 10 млрд кубов до конца отопительного сезона, утверждает Мураев. Вместе с тем, по оценкам бывшего парламентария, Украина теперь переплатит за газ примерно $6 млрд. В конечном итоге пострадает каждый гражданин, поскольку в этой ситуации прогнозируется неминуемое повышение себестоимости товаров.

Этого можно было бы избежать, если бы Украина согласилась на предложение России подписать прямой контракт на покупку газа на уровне $175 за тысячу кубов.

«Но украинская власть, заигрывая с радикальными элементами, начала покупать тот же российский газ через виртуальный реверс. Умными людьми их назвать тяжело», — считает Мураев.

С учетом реверса Украина платит за газ не рыночную стоимость, а около $1000 за тысячу кубов. Для сравнения, Германия, Венгрия и другие страны, подписавшие с Россией гарантированные контракты, закупают топливо тоже не по рыночным ценам, а даже ниже. Ранее депутат Рады Анна Скороход также напоминала, что Белоруссия, например, покупает газ у России по индексированной цене — $128,5 за тысячу кубометров.

В сложившихся обстоятельствах государства, «составляющие некую антироссийскую коалицию, то есть больше всех поддерживающие стремление Украины биться головой в закрытую дверь», будут неконкурентоспособными.

«Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти», — высказался Мураев.

Вину за возможные последствия бывший нардеп возложил на правительство и руководство «Нафтогаза». Он считает, для исправления ситуации президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо признать свои ошибки.

«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Потому что если понимать перспективу, которую они заложили своими нерадивыми действиями на несколько лет и если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива», — констатировал он.

Планы Киева

Официальные лица Украины связывают газовый кризис в Европе с действиями Москвы. Глава правления «Нафтогаза» Витренко говорил, что повышение цены на газ инициировал «Газпром», который якобы «шантажирует» Европу с целью быстрой сертификации «Северного потока — 2».

«Соответственно, европейские потребители должны переплачивать. Таким образом «Газпром» показывает свою силу на рынке Европы и шантажирует ее», — заявил Витренко в эфире телеканала «Дом», также выразив непонимание, почему европейские политические силы никак не реагируют на это.

«Северный поток — 2» полностью достроили 10 сентября. «Газпром» планировал начать прямые поставки топлива через новую «трубу» в Германию уже в октябре, однако необходимо получить ряд одобрений и лицензий. Украина отказалась от прямых поставок из России в 2015-м, а в 2020-м перешла на систему виртуального реверса, приобретая у Европы тот же российский газ, но уже по европейским ценам, а также переплачивая за маршрут «туда-обратно».

Киев продолжает настаивать, что не оставит попыток бороться с запуском СП-2. В «Нафтогазе» предполагают, что для этого необходимы дополнительные санкции со стороны Соединенных Штатов, которые якобы должны заставить европейских покупателей отказаться от российского газа. Но у США другая позиция.

Старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн на прошлой неделе прямо заявил, что Украине стоит прекратить зацикливаться на противостоянии России и противоборстве запуску СП-2, так как это уже решенный вопрос. Вместо этого он предложил Киеву сконцентрироваться на развитии собственного энергетического сектора с учетом перехода Европы на «зеленую» повестку.

«Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о СП-2 и газе из России <...> Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен», — говорил дипломат в интервью журналу «Новое время».

Так или иначе, Украина не перестанет оказывать давление на своих европейских партнеров и требует у Вашингтона с Берлином перехода к конкретным действиям по предоставлению гарантий о продолжении транзита российского газа через Украину. Это подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы трясем наших партнеров и требуем, что [пришло] время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям», — заявил он на онлайн-брифинге.

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