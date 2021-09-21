Экс-депутат Рады призвал Зеленского к ответу за высокие цены на газ на Украине

Кто ответит за цены на газ
Газовый кризис в Европе с наступлением отопительного сезона продолжает развиваться. Цена за «голубое» топливо на торгах превышает $800 за тысячу кубов. Непосредственно на это повлиял низкий объем стратегических запасов в подземных хранилищах. В странах Евросоюза они заполнены сейчас лишь на 71%, подтверждали ранее в Еврокомиссии. Подобный дефицит наблюдается и на Украине.
По словам бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, резкий рост цен на топливо в стране вызван политической повесткой действующей власти, которая отказалась напрямую закупать газ у России и, по сути, сейчас платит даже больше, чем по существующим расценкам в Европе.
«А можно задать вопрос «Нафтогазу», Юрию Витренко, Владимиру Зеленскому, Дмитрию Шмыгалю. Чем они думали? У нас самые крупные хранилища по объему в Европе — как у Венгрии, Италии, Франции и Германии вместе взятых, мы проигрываем только США и России. Почему они наполовину пусты? Почему мы будем теперь покупать газ по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?» — заявил экс-нардеп в эфире телеканала «НАШ».
В украинских ПХГ не хватает где-то 10 млрд кубов до конца отопительного сезона, утверждает Мураев. Вместе с тем, по оценкам бывшего парламентария, Украина теперь переплатит за газ примерно $6 млрд. В конечном итоге пострадает каждый гражданин, поскольку в этой ситуации прогнозируется неминуемое повышение себестоимости товаров.
Этого можно было бы избежать, если бы Украина согласилась на предложение России подписать прямой контракт на покупку газа на уровне $175 за тысячу кубов.
«Но украинская власть, заигрывая с радикальными элементами, начала покупать тот же российский газ через виртуальный реверс. Умными людьми их назвать тяжело», — считает Мураев.
С учетом реверса Украина платит за газ не рыночную стоимость, а около $1000 за тысячу кубов. Для сравнения, Германия, Венгрия и другие страны, подписавшие с Россией гарантированные контракты, закупают топливо тоже не по рыночным ценам, а даже ниже. Ранее депутат Рады Анна Скороход также напоминала, что Белоруссия, например, покупает газ у России по индексированной цене — $128,5 за тысячу кубометров.
В сложившихся обстоятельствах государства, «составляющие некую антироссийскую коалицию, то есть больше всех поддерживающие стремление Украины биться головой в закрытую дверь», будут неконкурентоспособными.
«Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти», — высказался Мураев.
Вину за возможные последствия бывший нардеп возложил на правительство и руководство «Нафтогаза». Он считает, для исправления ситуации президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо признать свои ошибки.
«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Потому что если понимать перспективу, которую они заложили своими нерадивыми действиями на несколько лет и если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива», — констатировал он.
Планы Киева
Официальные лица Украины связывают газовый кризис в Европе с действиями Москвы. Глава правления «Нафтогаза» Витренко говорил, что повышение цены на газ инициировал «Газпром», который якобы «шантажирует» Европу с целью быстрой сертификации «Северного потока — 2».
«Соответственно, европейские потребители должны переплачивать. Таким образом «Газпром» показывает свою силу на рынке Европы и шантажирует ее», — заявил Витренко в эфире телеканала «Дом», также выразив непонимание, почему европейские политические силы никак не реагируют на это.
«Северный поток — 2» полностью достроили 10 сентября. «Газпром» планировал начать прямые поставки топлива через новую «трубу» в Германию уже в октябре, однако необходимо получить ряд одобрений и лицензий. Украина отказалась от прямых поставок из России в 2015-м, а в 2020-м перешла на систему виртуального реверса, приобретая у Европы тот же российский газ, но уже по европейским ценам, а также переплачивая за маршрут «туда-обратно».
Киев продолжает настаивать, что не оставит попыток бороться с запуском СП-2. В «Нафтогазе» предполагают, что для этого необходимы дополнительные санкции со стороны Соединенных Штатов, которые якобы должны заставить европейских покупателей отказаться от российского газа. Но у США другая позиция.
Старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн на прошлой неделе прямо заявил, что Украине стоит прекратить зацикливаться на противостоянии России и противоборстве запуску СП-2, так как это уже решенный вопрос. Вместо этого он предложил Киеву сконцентрироваться на развитии собственного энергетического сектора с учетом перехода Европы на «зеленую» повестку.
«Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о СП-2 и газе из России <...> Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен», — говорил дипломат в интервью журналу «Новое время».
Так или иначе, Украина не перестанет оказывать давление на своих европейских партнеров и требует у Вашингтона с Берлином перехода к конкретным действиям по предоставлению гарантий о продолжении транзита российского газа через Украину. Это подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы трясем наших партнеров и требуем, что [пришло] время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям», — заявил он на онлайн-брифинге.