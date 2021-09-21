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Политика

«Гениальный ход Дутерте»: зачем боксер Мэнни Пакьяо идет в президенты

Как Родриго Дутерте планирует сохранить власть на Филиппинах

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Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

Lucy Nicholson/Reuters
На Филиппинах появился фаворит президентской гонки — знаменитый боксер Мэнни Пакьяо, выдвинутый правящей партией. Как предполагают эксперты, это может быть хитрым ходом действующего главы страны Родриго Дутерте, который в такой схеме займет пост вице-президента и фактически сохранит власть.

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо стал кандидатом в президенты Филиппин. Его выдвинула одна из фракций правящей партии «Филиппинская демократическая партия — Сила народа». Отметим, что каждая фракция партии может выдвигать своего кандидата.

Выборы президента и вице-президента (за каждого из которых предусмотрено отдельное голосование) на Филиппинах пройдут 9 мая 2022 года. Согласно конституции страны, действующий 76-летний президент Родриго Дутерте больше не может баллотироваться на пост президента.

При этом еще в августе он объявил о желании претендовать на пост вице-президента страны, который не привязан к выбору президента, как это принято, например, в США. На должность главы государства тогда он предлагал кандидатуру своей дочери Сары, мэра города Давао, однако она отказалась баллотироваться. От фракции Дутерте в «Филиппинской демократической партии» в итоге на пост главы государства выдвигается другой его ставленник и помощник — Бонг Го.

Мэнни Пакьяо же только 22 августа провел свой последний бой, в котором уступил титул чемпиона мира по версии Всемирной ассоциации бокса (WBA) в полусреднем весе кубинцу Йорденису Угасу.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически оценивают политический капитал боксера. При этом формальный опыт у Пакьяо есть: с 2010 года он был сначала депутатом конгресса, а затем — сенатором.

Руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков считает, что выдвижение Пакьяо — «великолепная и гениальная двухходовка» Дутерте ради сохранения власти.

«Пакьяо популярен, но у него нет ни политической команды, ни советников, ни вообще ничего. Он почти все время уделял боксу, и даже его сенаторская должность была, скорее, ритуальной.

Она нужна была, скорее, для подчеркивания его роли и значения в филиппинском обществе. Так что, мне кажется, если выберут Пакьяо, в итоге власть сохранится у уже вице-президента Дутерте. Так он сможет не допустить традиционного для страны кризиса после смены власти. Сейчас есть риск, что его достижения будут перечеркнуты. Например, в этой стране после выдающегося президентства Фиделя Вальдеса Рамоса было провальное правление Джозефа Эстрады, который уничтожил все развитие в банковской сфере и в промышленности. Но Дутерте совсем не молод, вполне возможно, что Пакьяо к середине своего срока освоится, и тогда начнется по-настоящему его правление», — считает Мосяков.

По словам научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александра Королева, в экспертном сообществе есть разные мнения, зачем боксер идет в президенты, в том числе допуская и вариант создания видимости конкуренции на выборах.

Королев при этом согласен, что Дутерте ищет способ остаться у власти, обойдя конституционные ограничения. Это нужно ему в том числе для того, чтобы избежать преследования со стороны Международного уголовного суда, который в сентябре начал расследование в связи с возможным совершением преступлений против человечности в рамках объявленной Дутерте «войны с наркотиками» (речь идет о внесудебных расправах).

Шансы на то, что именно Пакьяо станет президентом, а вице-президентом — Дутерте, Мосяков считает весьма высокими, так как у этих политиков очень высокие рейтинги.

«Пакьяо — это вообще человек номер один в стране, он самый популярный в мире филиппинец, его уважают за то, что он сделал сам себя. А вот с дочкой Дутерте было бы куда сложнее провести подобную многоходовку. Это было бы укреплением семейного клана», — говорит Мосяков.

Королев также подчеркивает, что Пакьяо популярен в народе, в том числе из-за активного заигрывания с простыми людьми с помощью популистских лозунгов.

«Там все про борьбу с преступностью, наркотиками, пропаганду традиционных ценностей. Консервативной части Филиппин нравится, когда он критикует ЛГБТ-сообщество, называя его представителей «хуже животных». Плюс у него образ бойца, который неоднократно отправлял в нокаут своих именитых соперников. Вот население и поддерживает его, рассчитывает, что отправит в нокаут COVID-19 и преступность. Немаловажно, что он очень богатый человек, у него много связей с иностранными инвесторами. Так что, по сути, Пакьяо — ходячий бренд как внутри страны, так и за его пределами», — подытоживает эксперт.

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