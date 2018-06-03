«Идите вы к дьяволу»: новое послание Дутерте

Известный своими скандальными высказываниями президент Филиппин Родриго Дутерте вновь отличился: послал к черту специального докладчика ООН Диего Гарсиа-Саяну. Эти

слова были высказаны Дутерте в связи с критикой со стороны Гарсиа-Саяну его решения отправить в отставку главную филиппинского судью Марию Лурдес Серено.

По словам Дутерте, Серено угрожает всей судебной системе островного государства. Что же до представителя ООН, заявил Дутерте, то пускай он «не вмешивается в дела его страны — так ему и передайте».

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Дутерте решил отправить в отставку главную судью из-за отказа Серено поддерживать несколько решений филиппинского президента.

Родриго Дутерте регулярно позволяет себе громкие и однозначные высказывания, вызывающие широкий резонанс. К примеру, 22 января 2018 года он обратился к военным и полицейским Филиппин «пристрелить его, не в шутку» в том случае, если он попробует отказаться покидать президентское кресло по истечении своего срока на посту главы государства.

Президент Филиппин подчеркнул, что защита конституции страны — священный долг полиции и армии.

16 сентября Дутерте спросил главу совета по правам человека страны Чито Гаскона о том, является ли он педофилом из-за внимания к убийству детей в рамках борьбы властей с наркобизнесом.

«Почему этот парень обращает такое внимание на вопрос о молодежи, особенно мальчиках? Вы педофил?» — спросил Дутерте, обращаясь к Гаскону. Президент страны также добавил, что «не уверен в том», кто же именно Гаскон — «гей или педофил». Дутерте также обвинил главу совета в работе на оппозицию.

Причиной конфликта был запрос Совета по правам человека предоставить ему в рамках бюджета на 2018 год финансирование в размере 1,72 млрд филиппинских песо ($33,5 млн), но власти предложили ограничиться суммой в 678 млн песо ($13,3 млн).

В итоге союзники Дутерте в палате представителей (нижней палате конгресса) решили выделить ведомству символические 1 тыс. песо ($20).

Пропрезидентские силы так саркастически решили ответить на регулярные расследования убийств граждан в рамках проводимой властями войной с наркотиками. В результате одной из антинаркотических операций в августе были убиты два ребенка.

За некоторое время до этого Родриго Дутерте еще раз «послал в ад» своего политического оппонента — в этот раз к дьяволу отправился Европейский союз, отказавшийся принимать объяснения Манилы своей резкой и бескомпромиссной политики в отношении наркотиков и наркоторговцев.

Отметим, что в сентябре прошлого года Дутерте приказал полиции проводить антинаркотические операции в присутствии представителей средств массовой информации.

«Это то, что я сказал полиции. Не делайте рейдов без средств массовой информации. Если это камера, если есть репортер, следите за тем, чтобы они были там от начала до конца», — сказал Дутерте. При этом президент разрешил полицейским убивать оказывающих сопротивление аресту «идиотов» на месте.

Кроме того, Дутерте убежден, что Евросоюз пытается вмешиваться во внутренние дела Филиппин и горит желанием исключить ее из состава ООН. Ко всему вышеперечисленному, Дутерте пригрозил выслать представителей Евросоюза из Филиппин в течение суток. Перед этим он

назвал Соединенные Штаты Америки «дерьмовенькой страной» и отказался посещать США с визитом — ни в течение своего президентского срока, ни после его окончания.

В 2016 году президент Филиппин в одной из своих речей резко выступил против тогдашнего президента США Барака Обамы. «Ты можешь отправляться к черту», — заявил Дутерте, выступая против критики властями США антинаркотической кампании, проводимой главой Филиппин, во время которой погибли сотни людей.

Ранее президент Филиппин уже называл Обаму «сукиным сыном». После этого Обама пригрозил отменить встречу с Дутерте, назвав его «колоритным персонажем». В ответ Дутерте выразил сожаление по поводу оскорбления главы США. Позднее президенты встретились в неформальной обстановке на региональном саммите в Лаосе.

29 апреля 2018 года Дутерте заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является его кумиром и примером для подражания.

«Он мой кумир. Его всегда изображали плохим парнем, но, совершив один грандиозный поступок, он стал для всех героем», — сказал Дутерте, восхитившись результатами внешней политики КНДР на саммите на 38-й параллели в апреле.