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Политика

Европа заступилась за Францию в споре с США. Воспользуется ли этим Россия

В Совфеде оценили шансы на налаживание отношений с ЕС на фоне ссоры с США

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Брюссель не исключает пересмотра партнерских отношений с Вашингтоном. Недовольство Европы спровоцировал военный альянс США, Британии и Австралии, лишивший Францию крупного военного контракта. Может ли Россия извлечь выгоду из этого конфликта, «Газета.Ru» разбиралась с помощью сенаторов и экспертов.

Срыв контракта на поставку подлодок между Францией и Австралией создает общий фон ухудшения трансатлантических связей, и ЕС может пересмотреть партнерские отношений с США, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Об этом пишет Financial Times.

Справка
Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках договоренностей Канберра получит от Вашингтона и Лондона как минимум восемь атомных подводных лодок, а также сможет оснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Это решение привело к разрыву контракта между Францией и Австралией на поставку подводных лодок французского производства, что в Париже назвали «ударом в спину». При этом сам AUKUS, по сути...
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Справка


Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках договоренностей Канберра получит от Вашингтона и Лондона как минимум восемь атомных подводных лодок, а также сможет оснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Это решение привело к разрыву контракта между Францией и Австралией на поставку подводных лодок французского производства, что в Париже назвали «ударом в спину». При этом сам AUKUS, по сути, представляет собой альянс против Китая, на что негативно отреагировал Пекин


«Мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство», — цитирует издание Бретона.

При этом еврокомиссар уточнил, что Париж пытается надавить на Брюссель с целью продавить решение о переносе заседания Совета ЕС-США, назначенного на конец сентября.

Выиграет ли что-то Россия

На противоречиях между США и ЕС вполне может сыграть Россия, полагает член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин.

«Россия в любом случае выигрывает от того, что где-то кто-то спорит. Мы как третейские судьи, то есть к нам все равно придут. Но мы не за конфликт, а выступаем за конструктив. Россия каждый раз призывает страны ЕС к нормальному конструктивному диалогу, с уважением наших интересов. Однако они как будто специально не слышат — то ли действительно глухие, то ли не смогли найти какой-то личной выгоды для взаимодействия», — сказал сенатор «Газете.Ru».

Впрочем, такие ожидания разделяют далеко не все. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев вообще не склонен связывать эти сюжеты — разлад между Францией и США и потенциальную выгоду России. «Нет никаких сомнений, что в Евросоюзе достаточно долгое время будет очень большой вес у сил, которые будут противодействовать сближению ЕС и России. Пока политику Евросоюза во многом определяют молодые европейцы, новобранцы, которые еще не избавились и не вышли из состояния конфронтации времен «холодной войны», —

они переносят на Россию все свои претензии и страхи, связанные с СССР»,

— сказал «Газете.Ru» сенатор.

Более того, попытка извлечь какую-то выгоду из столкновения между союзниками многих наших противников в принципе не лежит в основе российской политики, продолжает эту мысль первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы готовы сотрудничать с любой страной Евросоюза, да и с США или Великобританией. Но тут должна быть добрая воля с обеих сторон, а не только с нашей», — подчеркнул он.

В целом же ситуация, сложившаяся вокруг контрактов Франции и Австралии, демонстрирует, что понятие трансатлантического партнерства довольно эфемерно и каждый участник подобного объединения пытается извлечь прежде всего собственную выгоду, считает Джабаров.

Европа не знает, как развиваться без США...

Несмотря на то что конфликт приобрел достаточно острые формы — все же отзыв послов является достаточно серьезной дипломатической мерой – до разрыва отношений между Францией и США, конечно, не дойдет, говорит «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Отношения с США для Европы, в том числе для Франции, важны. В том числе в контексте введения общемировой налоговой реформы и урегулирования цифровых монополий. В том числе этот фактор подтолкнет стороны к попытке добиться какого-то баланса», — добавляет эксперт.

С другой стороны, и условий для сближения России и стран Евросоюза на фоне споров между Брюсселем и Вашингтоном нет, считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«В ЕС в целом боятся Россию, да и вряд ли изменение характера отношений Европы и США будет долгосрочным, так как в Брюсселе нет понимания, как развиваться самостоятельно.

Конфликт c США пугает Европу тем, что она начинает чувствовать себя беззащитной перед Москвой. Поэтому никаких предпосылок для стратегического поворота ЕС в сторону сотрудничества с Москвой нет», — рассуждает Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».

Более того, движущей силой конфликта выступает не ЕС, а Франция, поскольку «ее обидели, а не весь Евросоюз», продолжает эксперт. «Вероятно, через какое-то время они угомонятся, так как сделать тут они ничего не смогут», — констатировал собеседник издания.

…и у России нет стимулов к военному сотрудничеству

Что касается рассуждений о том, может ли Москва наладить военное сотрудничество с Парижем, заняв роль Канберры, то оборонка России «должна предлагать конкурентный товар, который будет интересовать абсолютно любой рынок», а не только Францию, считает Деньгин.

Кроме того, в России еще достаточно свежи воспоминания о сорванном контракте между Москвой и Парижем на поставку двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства «Мистраль».

«Нас просто кинули с приобретением этих кораблей, да еще и деньги зависли. А теперь то же самое американцы показали французам», — напомнил Деньгин.

С ним согласился первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Что касается загрузки промышленности Франции, то мы можем это сделать, но Париж ненадежный партнер.

Французы понесли огромные убытки в угоду американцам, поэтому прежде чем заключать с ними какие-либо контракты, надо очень хорошо подумать. Я думаю, что сейчас у России нет никакого желания идти на такое сближение, в особенности в сфере обороны», — заключил сенатор.

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