В Совфеде оценили шансы на налаживание отношений с ЕС на фоне ссоры с США

Брюссель не исключает пересмотра партнерских отношений с Вашингтоном. Недовольство Европы спровоцировал военный альянс США, Британии и Австралии, лишивший Францию крупного военного контракта. Может ли Россия извлечь выгоду из этого конфликта, «Газета.Ru» разбиралась с помощью сенаторов и экспертов.

Срыв контракта на поставку подлодок между Францией и Австралией создает общий фон ухудшения трансатлантических связей, и ЕС может пересмотреть партнерские отношений с США, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Об этом пишет Financial Times.

Справка Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках договоренностей Канберра получит от Вашингтона и Лондона как минимум восемь атомных подводных лодок, а также сможет оснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Это решение привело к разрыву контракта между Францией и Австралией на поставку подводных лодок французского производства, что в Париже назвали «ударом в спину». При этом сам AUKUS, по сути... Читать дальше

«Мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство», — цитирует издание Бретона.

При этом еврокомиссар уточнил, что Париж пытается надавить на Брюссель с целью продавить решение о переносе заседания Совета ЕС-США, назначенного на конец сентября.

Выиграет ли что-то Россия

На противоречиях между США и ЕС вполне может сыграть Россия, полагает член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин.

«Россия в любом случае выигрывает от того, что где-то кто-то спорит. Мы как третейские судьи, то есть к нам все равно придут. Но мы не за конфликт, а выступаем за конструктив. Россия каждый раз призывает страны ЕС к нормальному конструктивному диалогу, с уважением наших интересов. Однако они как будто специально не слышат — то ли действительно глухие, то ли не смогли найти какой-то личной выгоды для взаимодействия», — сказал сенатор «Газете.Ru».

Впрочем, такие ожидания разделяют далеко не все. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев вообще не склонен связывать эти сюжеты — разлад между Францией и США и потенциальную выгоду России. «Нет никаких сомнений, что в Евросоюзе достаточно долгое время будет очень большой вес у сил, которые будут противодействовать сближению ЕС и России. Пока политику Евросоюза во многом определяют молодые европейцы, новобранцы, которые еще не избавились и не вышли из состояния конфронтации времен «холодной войны», —

они переносят на Россию все свои претензии и страхи, связанные с СССР»,

— сказал «Газете.Ru» сенатор.

Более того, попытка извлечь какую-то выгоду из столкновения между союзниками многих наших противников в принципе не лежит в основе российской политики, продолжает эту мысль первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы готовы сотрудничать с любой страной Евросоюза, да и с США или Великобританией. Но тут должна быть добрая воля с обеих сторон, а не только с нашей», — подчеркнул он.

В целом же ситуация, сложившаяся вокруг контрактов Франции и Австралии, демонстрирует, что понятие трансатлантического партнерства довольно эфемерно и каждый участник подобного объединения пытается извлечь прежде всего собственную выгоду, считает Джабаров.

Европа не знает, как развиваться без США...

Несмотря на то что конфликт приобрел достаточно острые формы — все же отзыв послов является достаточно серьезной дипломатической мерой – до разрыва отношений между Францией и США, конечно, не дойдет, говорит «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Отношения с США для Европы, в том числе для Франции, важны. В том числе в контексте введения общемировой налоговой реформы и урегулирования цифровых монополий. В том числе этот фактор подтолкнет стороны к попытке добиться какого-то баланса», — добавляет эксперт.

С другой стороны, и условий для сближения России и стран Евросоюза на фоне споров между Брюсселем и Вашингтоном нет, считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«В ЕС в целом боятся Россию, да и вряд ли изменение характера отношений Европы и США будет долгосрочным, так как в Брюсселе нет понимания, как развиваться самостоятельно.

Конфликт c США пугает Европу тем, что она начинает чувствовать себя беззащитной перед Москвой. Поэтому никаких предпосылок для стратегического поворота ЕС в сторону сотрудничества с Москвой нет», — рассуждает Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».

Более того, движущей силой конфликта выступает не ЕС, а Франция, поскольку «ее обидели, а не весь Евросоюз», продолжает эксперт. «Вероятно, через какое-то время они угомонятся, так как сделать тут они ничего не смогут», — констатировал собеседник издания.

…и у России нет стимулов к военному сотрудничеству

Что касается рассуждений о том, может ли Москва наладить военное сотрудничество с Парижем, заняв роль Канберры, то оборонка России «должна предлагать конкурентный товар, который будет интересовать абсолютно любой рынок», а не только Францию, считает Деньгин.

Кроме того, в России еще достаточно свежи воспоминания о сорванном контракте между Москвой и Парижем на поставку двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства «Мистраль».

«Нас просто кинули с приобретением этих кораблей, да еще и деньги зависли. А теперь то же самое американцы показали французам», — напомнил Деньгин.

С ним согласился первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Что касается загрузки промышленности Франции, то мы можем это сделать, но Париж ненадежный партнер.

Французы понесли огромные убытки в угоду американцам, поэтому прежде чем заключать с ними какие-либо контракты, надо очень хорошо подумать. Я думаю, что сейчас у России нет никакого желания идти на такое сближение, в особенности в сфере обороны», — заключил сенатор.