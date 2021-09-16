Песков заявил, что суть принятого Европарламентом доклада вызывает сожаления

Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений стран Евросоюза с Россией. В рамках документа, в частности, принята резолюция о возможном непризнании предстоящих российских выборов и вынесено предложение расширить санкции против РФ. В Кремле подчеркнули, что принятие такого доклада вызывает лишь сожаление.

Доклад принят

Еврокомиссии и Совету Европейского союза рекомендовано ужесточить политику в отношении России. Это декларируется в утвержденном на пленарной сессии Европарламентом докладе, который представил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Документ получил одобрение 494 депутатов, против высказались 103 парламентария, еще 72 воздержались.

Доклад не является обязательным к исполнению, а носит рекомендательный характер.

Что предлагает Кубилюс

Автор, в частности, призывает власти ЕС и государства-члены предпринять против РФ следующие действия — так называемые «меры сдерживания»:

— ужесточить санкционную политику (в том числе против военного сектора, спецслужб и нефтегазовой отрасли);

— обдумать возможное усиление европейского оборонного потенциала;

— быть готовыми не признавать итоги предстоящих парламентских выборов в РФ (Кубилюс выражает сомнения, что они будут честными и справедливыми и проведены в соответствии с демократическими принципами);

— укреплять сотрудничество с США и другими партнерами;

— противодействовать угрозе безопасности, «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество»;

— выработать план по максимальному снижению зависимости от российских энергоресурсов и металлов (на фоне завершения строительства «Северного потока — 2»).

«В этом докладе говорится о том, какой бы мы хотели видеть новую стратегию ЕС по отношению к России. Там используется очень сильная лексика. <...> Россия президента Владимира Путина остается самым большим вызовом для европейской безопасности», — объяснял докладчик накануне, когда проходило голосование.

Говоря о жесткой риторике, это действительно присутствуют в докладе. Кубилюс, например, вспомнил «попытки или успешные убийства» членов оппозиции и журналистов и заявил, что Россия ведет кампанию «искоренению гражданского общества и независимой прессы». Упоминается и о поддержке российским президентом «жестоких репрессий» в Белоруссии.

В документе, помимо прочего, говорится о необходимости разграничивать российский народ, «стремящийся к универсальным ценностям свободы и демократии», и власть. Правительство в этом контексте называется «застойной авторитарной клептократией, возглавляемой пожизненным президентом в окружении олигархов».

По мнению Европарламента, Россия, чью политику охарактеризовали «агрессивной и ревизионистской» совместно с Китаем предпринимает усилия по ослаблению мировой демократии и дестабилизации европейского политического характера.

Одной из целей доклада называется противостояние двум странам.

«ЕС должен установить союз с США и другими партнерами, разделяющими те же ценности. <...> ЕС должен предусмотреть санкции, меры против незаконных финансовых потоков, а также и поддержку правозащитников», — говорится в заявлении.

На прошедшей сессии также присутствовал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Ранее он выразил мнение, что доклад «точно отражает отношения с Россией». До этого политик обвинил РФ в попытках «посеять среди нас [европейского сообщества] раздор», но подчеркнул, что экономические санкции, которые Евросоюз накладывает на Москву, хоть и эффективны, но также негативно сказываются на европейском рынке.

Реакция России

У Москвы призывы Европарламента пересмотреть отношения с РФ вызывают сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая перед журналистами. Он также подчеркнул, что документ носит исключительно рекомендательный характер.

«К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», — констатировал представитель Кремля.

Глава российского МИД Сергей Лавров же, комментируя накануне заявления Борреля, дал понять, что Россия будет готова общаться и сотрудничать только с теми странами Евросоюза, кто к этому готов. До этого дипломат также отвечал Боррелю по поводу его беспокойств, что Россия и Китай могут оказаться главными спонсорами Афганистана, — Лавров назвал это «печальной» ситуацией и выразил сожаление, что страны ЕС вынуждены поддерживать подобную философию Борреля.

По мнению руководителя министерства иностранных дел РФ, по сути, логика Брюсселя заключается в том, что «никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз». Как считает Лавров, это может говорить о навязывании ЕС своих интересов другим странам.