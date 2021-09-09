«Для Европы это непривычно и унизительно»

В Евросоюзе после смены власти в Афганистане вернулись к обсуждению необходимости большей автономии от США. В Брюсселе говорят о защите собственных интересов и даже допускают появление собственных военных сил ЕС. Череда провалов показала Европе, что она для Вашингтона — на втором плане, считают эксперты.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что хаотичная эвакуация западных сил в Афганистане продемонстрировала необходимость автономии Евросоюза. По его словам, ЕС не смог предоставить необходимую помощь для эвакуации своих граждан и афганцев без поддержки США.

«Афганский кризис только укрепляет идею о европейской стратегической автономии, которая направлена на усиление нашей способности оказывать влияние в соответствии с нашими интересами и ценностями, а также делать упор на нашу способность действовать <…>

США — большой союзник Евросоюза, но на геополитическом уровне в последние несколько лет мы заметили различия, когда дело касается интересов или способов достижения целей. Это не ограничивается Афганистаном, но также касается других международных вопросов, особенно Сирии или Ирана», — отметил Мишель.

Слова главы Евросовета о необходимости большей независимости Евросоюза прозвучали на фоне признания Западом поражения в Афганистане, о чем открыто говорят в ЕС, НАТО и даже в США. Хотя американский президент Джо Байден и назвал операцию успешной, но вывод западных сил с афганской территории обернулся захватом власти в стране радикальным движением «Талибан (организация запрещена в России)» (признано террористическим и запрещено в России), а сама эвакуация была подпорчена серией терактов и смертельной давкой в аэропорту Кабула.

Что злит Европу

В Брюсселе уже не первый год призывают к большей самостоятельности ЕС и даже не исключают создания собственной армии. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году констатировал «смерть мозга» НАТО из-за турецкой операции в Сирии, которую Анкара согласовала только с Вашингтоном, без взаимодействия со своими союзниками по альянсу в ЕС.

К слову, Шарль Мишель, говоря о европейской автономии, также указывал на отсутствие консультаций между Вашингтоном и Европой по вопросу о взаимодействии с талибами, да и по самому выводу войск с территории Афганистана.

Афганский кризис и сирийская кампания не единственные примеры разочарования ЕС в США. В частности, ряд европейских государств отказывались поддерживать вторжение американских войск в Ирак, или были против интервенции в Ливию. Однако их сопротивление не остановило запуск международных операций, в которые были втянуты войска европейских стран.

Разочарование Европы усиливает то, что Байден, обещая восстановить отношения с Евросоюзом, не стал отказываться от пошлин на европейские товары, снимать спорное требование об увеличении расходов на оборону в рамках НАТО или прекращать попытки заставить Брюссель противостоять Китаю и России вместе с США.

Более того, Вашингтон до сих пор не наладил отношения с Ираном, чего требовал ЕС, и продолжил политику поддержки Израиля в противовес европейскому подходу к палестинскому урегулированию.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что больше всего Европу расстраивает то, что она перестала быть важной частью американской внешней политики.

По словам эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Наумова, ЕС в глобальном плане отходит на второй план для США.

«США заняты противостоянием Китаю, и отчасти России. Европа потеряла свою центральную роль, которая была во время противостояния США и СССР. Белый дом больше заинтересован в Азиатско-тихоокеанском регионе, где идет противодействие КНР, чем в ЕС. А для Европы непривычно и унизительно быть игроком второго плана», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, в ЕС кризис в трансатлантических отношениях связывали с Трампом, но приход Байдена показал, что внешняя политика США не зависит от того, кто находится в Белом доме — республиканец или демократ.

«Именно при Байдене США поставили Европу в затруднительное и унизительное положение, приняв решение об уходе из Афганистана, вообще не проконсультировавшись с Брюсселем. Более того, Вашингтон создал для Евросоюза угрозу нового наплыва беженцев, что им тоже не нравится», — отметил Суслов.

Политолог-американист Малек Дудаков же констатировал провал попытки Байдена наладить отношения с Европой. По его мнению, афганский кризис показал неспособность США защитить своих союзников и готовность их оставить на произвол судьбы.

«Конечно, никто не хочет оказаться в такой ситуации, поэтому Евросоюз раздумывает над созданием собственной армии, у него появляется больше мотивации перевооружаться, усиливать свои армии и заниматься самостоятельной внешней политикой без оглядки на Америку, которая показала себя ненадежным партнером, способным в любой момент выйти из игры», — подчеркнул эксперт.

Станет ли ЕС независимым от США

Что касается большей автономности Евросоюза, а также попыток создания собственных вооруженных сил, то это негативно воспринимают как в НАТО, так и внутри самого объединения. В частности, в альянсе уверены, что появление какой-либо армии ЕС лишь разобщит Европу.

Эксперты же уверены, что реализация подобных идей в целом маловероятна в ближнесрочной перспективе.

Так, Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ отметил, что Европа все же сильно зависит от США не только политически и экономически, но и в сфере безопасности.

«Европейцы не желают идти на серьезные расходы, и внутри ЕС есть разногласия, как именно стоит обеспечивать свою безопасность — если в Западной Европе готовы создавать отдельные от НАТО вооруженные силы, то в Прибалтике, Польше и Румынии, которые на 100% зависят от США, это решение гарантированно заблокируют», — сказал эксперт.

Правда, по мнению Суслова, в целом тренд на большую независимость ЕС от США будет усиливаться, и если дойдет до реализации этих решений на практике, то можно ждать появления дееспособных общих сил и формирования собственной позиции на мировой арене.

При этом Алексей Наумов из РСМД считает, что перспектива большей автономии Европы от США зависит от объективных факторов: в частности, нужно понять, нужна ли на самом деле эта автономия Евросоюзу.

«Европейские налогоплательщики, может быть, захотят снова быть центром мира, но вряд ли пожелают тратить на это много денег. Но если ЕС сможет свою политическую самостоятельность конвертировать в какой-то доход, к примеру, с помощью более активного взаимодействия с Китаем, тогда можно будет говорить о какой-то независимости», — резюмировал эксперт.