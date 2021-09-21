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Политика

«Перестаньте отращивать бороды, чтобы быть похожими на Бориса Вишневского»

«Зеленая альтернатива» и «Яблоко» отказались объединяться с партией «Зеленые»

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Картина Васи Ложкина на учредительном съезде политической партии «Зеленая альтернатива»

Картина Васи Ложкина на учредительном съезде политической партии «Зеленая альтернатива»

Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Предложение партии «Зеленые» об объединении близких по взглядам сил не встретило поддержки. В «Зеленой альтернативе» сказали «Газете.Ru», что союз невозможен из-за поколенческого конфликта, а в «Яблоке» вообще отказались считать эти две партии по-настоящему «зелеными».

«С учетом резко «позеленевшей» повестки «Яблока» мы предлагаем им и «Зеленой альтернативе» войти в состав «Зеленых» и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе», — заявил во вторник, 21 сентября сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов.

Это предложение не встретило энтузиазма со стороны коллег-политиков. Зампред «Яблока» Иван Большаков в разговоре с «Газетой.Ru» дал понять, что его партия считает невозможным какое-либо сотрудничество с эко-проектами. В первую очередь с «Зелеными», которые в ходе минувшей избирательной кампании неоднократно вставляли «яблочникам» палки в колеса.

«Есть два условия [для объединения]. Эти партии станут действительно «зелеными», только когда перестанут поддерживать атомную энергетику и ввоз в Россию иностранных ядерных отходов.

Когда они перестанут снимать Льва Шлосберга с выборов, менять фамилию и искусственно отращивать бороды, чтобы быть похожими на Бориса Вишневского. Вот тогда можно будет обсудить объединение или сотрудничество на базе «Яблока» как наиболее сильной и по-настоящему «зеленой» партии», — сказал он.

Председатель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов также заявил, что опыт «Зеленых» в применении политтехнологий отбрасывает на партию тень, что делает сотрудничество маловероятным.

«В силу того, что у них очень богатая история — более 30 лет — у них есть очень негативный бэкграунд. Если приехать в некоторые районы Подмосковья, там и морду могут набить за одно только упоминание названия «Зеленые». Эту партию должна ждать еще и чистка рядов. Много негатива коллеги на себя приняли», — пояснил политик «Газете.Ru».

По его словам, несмотря на «некоторую долю адекватности суждения о том, что эко-партия в России должна быть одна, его однопартийцы идею объединения с «Зелеными» «встречают в штыки».

«Я боюсь, что это повлечет за собой конфликт поколений. У наших партийцев средний возраст — 30-32 года. У «Зеленых» — за 50. Это люди, которые иногда про субботники, а мы про устойчивое развитие. Мы про разные вещи, и аудитория у нас разная. Я считаю объединение абсолютно нецелесообразным. Партии «Зеленые» стоит сильно помолодеть для того, чтобы мы разговаривали с ними на одном языке», — заключил он.

Кому есть дело до зеленых

По оценке социолога Дениса Волкова, среди волнующих россиян проблем экология занимает пятое-шестое место, уступая лишь таким вопросам, как рост цен, низкие зарплаты, коррупция и экономический кризис. В зависимости от региона конкретная экологическая повестка может варьироваться от загрязнения почвы или водоемов до вырубки лесов, вывоза мусора из Москвы и складирования его в других городах.

«Экологические проблемы действительно серьезно беспокоят граждан. Это видно даже по протестной активности в регионах», — отмечает он.

Наиболее крупные связанные с экологией акции протеста последних лет проходили в Архангельской области из-за строительства мусорного полигона в Шиесе, в отдельных районах Москвы из-за вырубки лесопарков, в Башкирии из-за попытки уничтожить геологический памятник — гору Куштау и в других регионах.

При этом, как следует из доклада «Экологическая повестка: за 10 месяцев до выборов в Госдуму», подготовленного совместно ВЦИОМ, центром «Особое мнение» и Экспертным институтом социальных исследований, каждый третий россиянин готов принять активное участие в протестных акциях, связанных с вопросами экологии. При этом почти половина россиян (48%) называют охрану окружающей среды одной из главных задач государства, еще 39% — крайне важной, но не приоритетной.

Тем не менее на минувших выборах в Государственную Думу две ориентированные на экологическую повестку партии набрали менее миллиона голосов: «Зеленых» поддержали 0,91% избирателей (512 тыс. человек), «Зеленую альтернативу» — 0,64% (357 тыс. человек).

И даже если посчитать «Яблоко», набравшее 1,34% (753 тыс. голосов), исключительно «экологической» партией, суммарный уровень поддержки трех партий в два раза ниже минимального порога для прохождения в Госдуму (5%).

Денис Волков объясняет эти цифры слабой избирательной кампанией движений. «Все-таки зеленые партии — это не только про экологические проблемы, но еще и про политиков, про организации — насколько они заметны, активны и так далее. Результат напрямую зависит от этого.

Потенциал у экологической повестки есть. Но существующие партии явно не отрабатывают тему в полной мере», — резюмирует социолог.

Однако эксперт комитета Гражданских инициатив, политолог Александр Кынев указывает, что оценивать популярность «зеленых» идей и эффективность продвигающих их политиков по результатам думских выборов некорректно. По его словам, «экология — просто не тема федерального уровня».

«На региональном уровне у экологической повестки есть перспективы. Доказательство тому то, что партия «Зеленые» прошла в заксобрание Красноярского края. На выборах в Государственную думу все-таки доминируют соображения более высокого уровня. Избиратели понимают, о каком уровне полномочий и на каких выборах идет речь. Поэтому на региональных выборах за эко-партии голосуют, а на федеральных — нет», — рассуждает эксперт.

По его словам, для решения большинства актуальных экологических проблем на местах достаточно полномочий региональных заксобраний: «Как показывает опыт, активность именно на региональном уровне может привести к пересмотру или закрытию тех проектов, против которых выступают граждане».

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