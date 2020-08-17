«Не хотим, как в Белоруссии»: интервью с председателем «Яблока»

О реформе партии

«Газета.Ru»: «Яблоко» объявило о прекращении набора новых членов и, более того, о предстоящем исключении из партии всех, кто параллельно участвует в других политических проектах. Что происходит?

Реклама

Николай Рыбаков: Вообще во всем мире перед партийными структурами стоит большой вызов. Развиваются современные технологии, между людьми выстраиваются новые модели отношений. И роль политических партий тоже кардинально меняется. Мы поставили перед собой задачу понять, как партия «Яблоко» будет работать в этом новом мире.

Это не только российская проблема. Весь мир переживает кризис политических систем. Если на него не отвечать, он приводит на политические высоты крайне странных людей, таких как Дональд Трамп, Борис Джонсон и другие.

На первый план выходят националисты и популисты. Этот очень опасная тенденция, поэтому мы не можем себе позволить сидеть и делать вид, что вообще ничего не происходит.

С помощью реформы мы рассчитываем обеспечить более высокий уровень вовлечения членов партии в процесс принятия решений, повысить степень их ответственности за свою работу внутри и вне партии, за их публичную позицию. Я думаю, что важно сохранить «Яблоко» в том виде, в каком партия была в период своего создания: много занимающихся содержательной интеллектуальной политической работой членов партии с одной стороны и большое количество сторонников, не обремененных обязательствами членов партии с другой.

Мы не прекращаем прием в сторонники партии. Сейчас пока неизвестно, какая будет процедура членства, но всех, кто хочет к нам присоединяться, регистрируют как сторонников. А после ноябрьского съезда люди уже смогут для себя решить, в какой форме они будут участвовать в жизни партии.

— Тем не менее, что будет с членами партии, которые участвуют в других политпроектах? Например, депутат Мосгордумы Дарья Беседина — она под угрозой исключения из партии. Или это не так?

— Любая нормальная, серьезная политическая партия не допускает, чтобы ее члены параллельно участвовали в нескольких политических проектах. И такое решение было принято в «Яблоке» еще в 2008 году. Ничего нового сейчас совершенно не происходит. Если вы член партии, вы не можете участвовать в других политических организациях, которые конкурируют с «Яблоком» на выборах. Потому что иначе это такое раздвоение личности, что, в общем, нельзя называть позитивной чертой для политика. Дальше каждый сам для себя принимает решение, в какой организации ему лучше состоять.

close Николай Рыбаков Николай Рыбаков Пресс-служба партии «Яблоко»

У нас нет каких-то переживаний по этому поводу. Когда такое решение было принято в первый раз, шуму было очень много вокруг этого. Это всегда так.

Но «Яблоко» тогда покинули примерно 25 человек. При этом надо признать, что никто из них после этого не построил яркой политической карьеры.

Что касается Дарьи, все будет зависеть от ее выбора. Но в любом случае ничто ей не мешает продолжить работать в составе нашей фракции в Московской городской Думе.

— Бытует мнение, что меры, которые принимает партия, направлены на противодействие попыткам Максима Каца возглавить «Яблоко». Его слова только подтверждают эту гипотезу — несмотря на лишение его членства он называет себя «реальным лидером «Яблока». В чем суть конфликта между партией и так называемой «группой Каца»?

— Редко, к счастью, но бывают люди, которые считают себя наполеонами, царицами Савскими и так далее. Такое бывает. Это я объяснить не могу — нужно обращаться к совершенно другим специалистам.

Идеологически «Яблоко» — социал-либеральная партия. Мы выступаем за свободу, за права человека, за европейские пути развития для России, за то, чтобы страна была современной, справедливой. Но при этом невозможно существование даже такой партии, когда нет взаимного уважения и взаимного товарищества между ее членами. Потому что партия — это живой организм. Мы с большим удовольствием принимаем новых людей, которые понимают ценности товарищества и взаимного уважения. С теми, кто наши ценности не разделяет, мы вынуждены прощаться. Это тоже не уникальная ситуация «Яблока».

Я был одним из самых активных сторонников приглашения новых людей в партию, в том числе и самого Максима. Но когда в протянутую руку тебе регулярно плюют, это выглядит странно.

Я думаю, что он и его сторонники смогут найти себе политическую организацию, в которой неприемлемые для нас и свойственные для них правила поведения будут считаться нормой. Вот, собственно говоря, и все. Но такая партия, как «Яблоко», она не может строиться на основе интриг, склок. Это совершенно невозможно.

И, честно говоря, этот вопрос больше не стоит на повестке дня. У нас сейчас совершенно другие заботы. То, что нас пытаются утянуть сейчас в обсуждения, что там у нас, кто мы тебе... Максим, ну, пожалуйста… Это пройденная совершенно уже для «Яблока» страница жизни, пройденные этапы. Мы идем дальше.

— Критики «Яблока» говорят, что старые функционеры партии держатся за внутрипартийную власть и не дают развиваться «свежей крови», молодым, ярким политикам. Из вашей партии в свое время ушли Алексей Навальный, Илья Яшин, теперь вот Максим Кац. Как будто ярким политикам «Яблоко» не дает развиваться в рамках партии. Насколько это справедливо?

— Это совершенно несправедливо. Я думаю, что любой человек, который знает «Яблоко», это понимает. Действительно, на протяжении своей истории мы исключали из своих рядов совершенно разных людей. Или они уходили. Это естественный для политической организации процесс.

Но есть такое правило, проверенное уже почти тридцатилетней историей: просто так из «Яблока» никого не исключают. И это всегда непросто, потому что в том числе таким образом мы признаем свою ошибку, когда принимали такого человека.

Говорить, что старые кадры цепляются за что-то, — это совершенно неправильно. У нас идет процесс передачи власти в «Яблоке» третьему поколению, к которому я принадлежу, и уже даже начинается к четвертому, к которому, например, принадлежат ребята в регионах. Зампреду партии Ивану Большакову — 35, члену политкомитета Александру Гнездилову — 34, лидеру фракции в Мосгордуме Максиму Круглову — 33. Они все выросли в партии и теперь входят в состав руководства. И таких, как мы, — много.

О выборах в Госдуму

— Съезд «Яблока» пройдет в ноябре. После этого вам потребуется какое-то время на имплементацию партийной реформы в жизнь. Это не помешает подготовке к выборам в Госдуму?

— Первое, что надо понимать, что выборы в Государственную Думу могут произойти просто в любой момент. Абсолютно в любой момент. Поэтому мы к ним начали готовиться еще год назад. Мы составляем списки кандидатов. И по списку партии, и по одномандатным округам. И мы готовы в любой момент начать выборы, начать избирательную кампанию. Те изменения, которые предполагаются, они касаются прежде всего внутренней партийной жизни.

Мы пока еще не определились с кандидатами. Но хочу сказать, что мы рады всем новым людям, кто хочет участвовать в выборах вместе с «Яблоком». Есть определенные правила такого участия. Есть политический меморандум «Яблока», он достаточно короткий и понятный. И люди, которые разделяют его, могут приходить и заявлять о своих намерениях уже сейчас. Не надо ничего ждать. Прошлый список «Яблока» на выборах в Государственную Думу наполовину представлял не членов партии, он был коалиционным. И федеральная десятка, и одномандатные округа, и региональные списки. Поэтому мы открыты и для молодых людей, и для опытных политиков, разделяющих наши ценности.

— «Яблоко» по своей природе — левая партия, и сейчас в мире левые идеи на высоте. Крайне популярны фем-движение, зеленое движение и т.д. Над всеми этими вопросами партия работает уже долгие годы. Почему со стороны не видна поддержка вашей партии со стороны молодежи? Почему ту же фем-повестку перехватывают либертарианцы, а не «Яблоко»?

— Этот вопрос точно говорит о том, что вы москвич. Потому что когда вы приезжаете в регионы, ни про какую Либертарианскую партию слышать никто не слышал. Ни о каких проектах движений, о которых вы сказали, тоже никто не слышал.

Куда бы я ни приезжал, какой бы регион не посещал — почти все экологи либо члены «Яблока», либо работают вместе с «Яблоком». Много молодежи у нас в регионах. На днях я вернулся из Костромы — и все экологические активисты идут по списку «Яблока» в областной парламент и в городскую думу.

Действительно, я признаю, мы не очень умеем шуметь в Facebook. Этому нам предстоит научиться. Это вообще классическая проблема тех людей, которые много делают и мало об этом рассказывают. Эту проблему я признаю, это правда, и над этим мы будем работать.

Но нельзя допустить, чтобы мы превратились в «партию шума», которая у всех на виду, но ничего не делает. Для нас это совершенно невозможно.

Мы сейчас находимся в такой ситуации — и для страны это весьма тяжелая ситуация — когда в России всего одна оппозиционная партия. Нет ни коммунистов оппозиционных, ни социал-демократов оппозиционных — есть одна-единственная либеральная оппозиционная политическая партия. Это «Яблоко».

close Николай Рыбаков с одним из основателей партии Сергеем Иваненко Николай Рыбаков с одним из основателей партии Сергеем Иваненко Пресс-служба партии «Яблоко»

И, к счастью, в России нет ни одного избирательного участка, где у «Яблока» бы не было сторонников. Их просто ноль. Когда я езжу по стране и встречаюсь с людьми, в регионах, в селах, везде есть люди — больше или меньше — которые поддерживают партию «Яблоко».

— Сейчас уже точно известно, что выборы будут проходить в трехдневном режиме. Как партия планирует бороться за представительство в таких условиях?

— Во-первых, это немного измененный формат досрочного голосования, он уже существовал. Мы знаем, что это один из самых удобных способов фальсификации — досрочное голосование. Умеем ли мы с этим бороться? Да, умеем. Можно ли это сделать «Яблоку» без граждан? Нет, нельзя.

Вопрос исключительно в том, что победить мы можем только при активном участии граждан. Других способов нет.

Если люди пойдут активно на выборы — конечно, технологически лучше всего, если они сделают это в воскресенье, а не в дни досрочного голосования, когда нет никакого контроля за бюллетенями — значит, мы выиграем. Если же люди не пойдут — не выиграем.

Посмотрите на выборы в Мосгордуму — какой был сильный накал, что происходило на улицах. Но явка была всего 21,7%. 80% граждан не пришли на выборы. Если такое же повторится на выборах в Госдуму, это будет тяжелая картина. Но даже при такой явке все кандидаты, выдвинутые от «Яблока», выиграли в своих округах. Многих, как вы помните, не допустили.

До выборов в Госдуму нельзя не допустить. Поэтому вопрос будет заключаться в том, сколько людей пойдут голосовать на выборах. Политика не может быть сделана только политиками. Политиками совместно с гражданами. По-другому никак.

О Белоруссии и предложениях правительству

— Сейчас мы все следим за событиями в Белоруссии. Там штабы трех кандидатов, не во всем совпадающих идеологически, если судить по их заявлениям, объединились, шла агитация к участию в выборах, что привело к той явке, тем очередям на участках, которые мы видели. На примере Белоруссии мы видим, что сотрудничество с политическими оппонентами и отказ от организованного бойкота приводят вот к таким политическим сдвигам. «Яблоко» смотрит на Белоруссию? Учитывает этот опыт?

— «Яблоко» смотрит на Белоруссию. Но я считаю, что события в этой стране не должны повториться в России. Мы не хотим, как в Белоруссии. Да, у нас должны происходить изменения, но мы сейчас должны сделать все, от нас зависящее, чтобы изменения в России произошли не таким способом. Я не хочу, чтобы граждан моей страны пытали, били дубинками, избивали детей, женщин и стариков. Я этого совершенно не хочу для своей страны.

Мы объединяемся с другими политиками, и, как я говорил, на выборах 2016 года у нас был список кандидатов, не во всем совпадающих с «Яблоком». Но в основном мы совпадаем. Потому что нет смысла объединиться «всем со всеми», чтобы одного политика сменить на другого, который так же не отвечает твоим представлениям о добре и зле, твоим представлениям о том, как же должна развиваться страна — это абсолютно невозможно.

Я знаю, что есть такая тенденция — и она очень опасная — она называется «голосуй за любую партию, кроме Единой России». Это очень плохо, это очень неправильно.

Один раз мы уже наступали на эти грабли — это был 2011 год, выборы в Государственную думу. Это привело к тому, что, действительно, «Единая Россия» потеряла большинство, многие люди поверили в то, что надо голосовать за другую партию. И голосовали — за «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ…

Но после все эти партии приняли самые жуткие законы в современной истории. Это закон Димы Яковлева, закон об иностранных агентах, поправки в Уголовный кодекс — все это было сделано в результате «голосования за любую другую партию, кроме «Единой России». Это обман людей, этим заниматься не надо.

Нужно объединяться политикам схожих позиций, схожего представления о будущем. И это мы делаем — посмотрите на наши региональные списки на выборах. Это списки, не полностью состоящие из членов партии, там достаточно много людей из дружественных общественных организаций, которым мы даем возможность пойти на выборы с нами. Но это не «а давайте все вместе весело поучаствуем в выборах» — такой подход и опасен, и бесполезен.

Сейчас нам важно сделать вещи, которые должны привести к мирному реформированию политической системы в России без кровопролития. Это действительно сложно, учитывая российскую историю. Но шанс на это есть.

Один из первых шагов — это сейчас, на сентябрьских выборах, голосовать за кандидатов от «Яблока» или, если вы видите какую-то другую, реально оппозиционную партию — проголосуйте за них. Но не обманывайтесь: я, например, другой оппозиционной партии не знаю. Но если вы вдруг считаете, что какая-нибудь там партия «Рога и копыта» — это реальная оппозиция — ну, проголосуйте за «Рога и копыта». Потом вы расстроитесь и будете кусать локти, что вас обманули. Но если вы все-таки серьезно хотите показать, что вы за оппозицию — проголосуйте за «Яблоко». Сейчас, на местных выборах 13 сентября.

Нужно проводить реформу — политическую, региональную. Нужно отменять муниципальный фильтр на выборах губернаторов, нужно возвращать прямые выборы мэров городов. Нужно внедрять пропорциональную систему на выборах в местные законодательные органы власти.

— Вернемся к Белоруссии. Какими партия «Яблоко» видит отношения Москвы и Минска в будущем? Как вы относитесь к идее Союзного государства?

— Союзное государство, прежде всего, находится в аэропорту «Шереметьево». Потому что когда вы прилетаете в «Шереметьево», вы видите проход для иностранцев, и вы видите проход для граждан Союзного государства: граждан Российской Федерации и граждан Республики Беларусь. Больше вы нигде видеть Союзное государство в реальности не можете.

Вообще программа «500 дней» Явлинского, которая так и не была принята, была нацелена на создание экономического союза между бывшими республиками Советского Союза.

Получилось это или нет в отношениях между Россией и Белоруссией? Безусловно, нет.

Потому что политика здесь пытается управлять экономикой. Поэтому при нынешнем руководстве — и российском, и белорусском — эффективного экономического сотрудничества, конечно, не будет.

Что еще можно сказать про Союзное государство? Если бы у нас было реальное желание партнерства с Белоруссией — не постоянные идеи о каком-то новом присоединении или чем-то подобном — тогда, я думаю, что это были бы более открытые, искренние, деловые отношения. Сейчас каждый приходит на переговоры с камнем за пазухой — и второй участник переговоров это понимает. Так настоящие переговоры не ведутся.

— Напоследок хочу спросить, какой план развития страны партия «Яблоко» готова предложить гражданам России сейчас, в августе 2020 года?

— У нас есть стратегическое направление, это работа по нашему проекту — «Конституция свободных людей».

Среднестратегическое — это пакет мер по восстановлению экономики. И нашу позицию, наши требования мы направили правительству. Мы знаем и получали их ответы, что наши предложения изучаются. Они связаны и с прямой поддержкой граждан и бизнеса, и с изменением системы государственных муниципальных заказов. Пока то, что делает правительство, и та программа «Спасения экономики», которую предлагает правительство, представляет собой не реальную комплексную программу поддержки экономики, а набор мер под названием «кто быстрее добежал до кабинета министра». Вот кто быстрее со своими заявками добежал — тот туда и попал.

close Николай Рыбаков Николай Рыбаков Пресс-служба партии «Яблоко»

Кроме того, меня, как человека, много лет занимающегося экологическими проблемами, очень беспокоит тот факт, что в программе «Спасение экономики» снижаются экологические требования, снижаются требования к проведению экологической экспертизы, экологических слушаний. Это совершенно недопустимо, и «Яблоко» выступает против этой практики.

Эти требования мы также направили правительству, и сейчас — мы еще никому об этом не говорили — мы готовим иск в Верховный суд с требованием отменить закон о вырубке леса на Байкале.

Совершенно краткосрочное требование «Яблока» — резкое увеличение расходов на здравоохранение. Печально, что правительство сейчас идет сейчас ровно по противоположному пути. Нам нужны инвестиции в области здравоохранения государства. И срочное прекращение практики укрупнения, сокращения медицинских учреждений, сокращения рабочих мест и персонала медучреждений.

Мы призываем правительство уделять самое пристальное внимание к этому вопросу. Потому что если мы сейчас этого не сделаем, то ожидаемая вторая волна COVID-19 или потом другие вирусы будут приводить к еще более серьезным последствиям для экономики. И с учетом того, каким образом развивается в целом в мире ситуация — практически 80% всех новых заболеваний, не изученных учеными, приходят из новых осваиваемых человеком территорий Земли — такие новые заболевания будут появляться и дальше. Было уже много «звоночков»: сначала был птичий грипп, потом был свиной грипп, потом Эбола, и вот сейчас мы дошли до самого большого испытания для мира — COVID-19.

И это не прекратится — вопрос в том, сможет ли наша страна бороться с этим? Но сейчас вместо этого правительство предлагает сократить расходы на здравоохранение. С чем мы любыми возможными способами будем бороться.