В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию

Президент РФ Владимир Путин во время дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ, 17 сентября 2021 года

ЦИК сообщил о ряде нарушений правил агитации на выборах в России, в том числе со стороны СМИ. По заверению главы комиссии Эллы Памфиловой, Центризбирком «этого так не оставит». Есть и факты возможного принуждения к голосованию. Вчера в России прошел первый день выборов из трех — «Газета.Ru» рассказывает об его итогах.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК замечает некоторые нарушения правил агитации в дни выборов. Ее слова передает ТАСС.

«Что касается дней голосования: никто дней тишины не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена. <…> Выборы пройдут, этого мы так не оставим», — отметила она.

По словам Памфиловой, 17 сентября ряд нарушений допустили «представители разных сторон, в том числе некоторых СМИ». Кроме того, сообщила она, Центризбирком получил 137 обращений из 45 субъектов РФ с жалобами на возможное принуждение к голосованию.

«В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата», — сказала Памфилова. Она добавила, что все указанные обращения направлены в правоохранительные органы и властям регионов.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Первый день голосования оставил после себя ряд статистических данных. Явка составила 16,85% по всей России – без учета досрочного и электронного голосования. В Чечне и Туве она достигла порядка 40%, в Татарстане и Кузбассе – более 30%.

В семи регионах РФ проходит эксперимент с электронным голосованием (ЭГ). Им воспользовались более 60% зарегистрировавшихся на процедуру (всего, сообщает ЦИК, граждан-дистанционщиков в России набралось более 2,6 млн).

В Москве 17 сентября голосовали удаленно 58% решившихся на эксперимент избирателей.

Досрочно в РФ и за границей проголосовали 260 тыс. россиян. То есть, передает ТАСС, всего свои голоса отдали уже 19,6 млн граждан. Среди них – президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин. Они также проголосовали дистанционно, из рабочих кабинетов.

Свой выбор сделали также патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Голосовали лидер иностранного государства – имеющий второй паспорт РФ президент Осетии Анатолий Бибилов — и сказочный персонаж, Дед Мороз.

Сопровождали выборы и курьезы – на избирательный участок в Москве кто-то принес живого енота. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице и активно продвигающий Электронное Голосование, уже предложил сделать животное символом московских наблюдателей.

«Не было символа, а тут дивный символ», — считает он.

Нарушений в первый день выборов замечено почти не было, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. «Совсем уж мелочи», — уточнил общественник.

Представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше заявил журналистам, что никаких нарушений на выборах в Госдуму пока зафиксировано не было.

«Вплоть до настоящего момента нет, мы не зафиксировали нарушений», — сказал он.

Сопровождали окутанный атмосферой праздника первый день выборов и другие явления — на ресурсы дистанционного голосования, сайты ЦИК, «Единой России» и портал Независимого общественного мониторинга были совершены кибератаки. ТАСС пишет, что осуществлялись они из-за рубежа, в частности – из США. По факту атак глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Кроме того, за первый день голосования было зафиксировано около 7 тыс. ложных сообщений о выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при Общественной палаты РФ (ОП) по контролю за голосованием Александр Малькевич, его слова приводит ТАСС.

«Авторы таких сообщений берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. К примеру, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай «избирательной карусели», — сказал Малькевич.

По его словам, при помощи видеонаблюдения и работы журналистов подобные сообщения «купировались на взлете».