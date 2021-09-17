Климкин заявил, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетике

На Украине на фоне повышения цен на газ в Европе обострилась обстановка в энергетике. В этой связи президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации рисков от «Северного потока — 2». При этом действия украинских властей в период энергетического кризиса вызывают скепсис даже внутри страны.

Снижение рисков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании рабочей группы, целью которой будет «нейтрализация рисков», связанных со строительством магистральных трубопроводов в обход страны. В частности, речь идет о российском проекте «Северный поток — 2». В заявлении на официальном сайте главы государства говорится, что этот газопровод несет «прямые угрозы национальной безопасности [Украины] и безопасности всего региона».

Предполагается, что члены рабочей группы должны сформировать комплекс мер, направленных на предотвращение и минимизацию негативных последствий для государства, а также разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сферах безопасности и энергетики в целом.

Состав комиссии утвержден Зеленским — в нее вошли силовики, энергетики и дипломаты.

Группу возглавит руководитель Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, в нее также войдут глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, замглавы ОП, секретарь рабочей группы Андрей Сибига, замглавы ОП Юлия Свириденко, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, советник министра энергетики Елена Зеркаль и первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко.

Несмотря на то что «Северный поток — 2» уже достроен, Украина пообещала продолжать бороться с запуском трубопровода. Согласно заявлениям официальных лиц, государство рассматривает проект как «агрессию» и инструмент геополитического давления со стороны России.

Газовый вопрос

Ситуация в энергетической сфере на Украине остается тяжелой. Это связано с тем, что цена на газ в Европе достигла рекордного уровня и уже составляет $900 за тыс. кубометров. Рост цен обусловлен уменьшением запасов в хранилищах, и украинская сторона видит в этом вину России.

По словам руководителя «Нафтогаза» Витренко, российская компания «Газпром» якобы шантажирует Евросоюзом тем, что лишит их страны дополнительного объема поставок топлива, если «Северный поток — 2» не будет сертифицирован. Выход Киев видит в введении санкции США против оператора СП-2. Именно замораживание пакета санкций, который подготовил Дональд Трамп перед своим уходом с поста президента, администрацией Джо Байдена позволил достроить «Северный поток — 2».

Витренко также пожаловался, что в 2021 году объемы транзита через Украину со стороны «Газпрома» упали в полтора раза. У Киева в подземных хранилищах остается 19 млрд кубометров газа при минимальной отметке в 17 млрд, и Украина вынуждена закупать газ по повышенному тарифу.

В этой связи Народный депутат Верховной рады Анна Скороход ранее объясняла, что систему, по которой Украина покупает газ, можно назвать программой «лох плюс». По сути закупаемое страной топливо не перестает быть российским, поскольку Киеву поставляют газ, идущий по транспортному потоку из России в Европу. При этом Украина лишь доплачивает за этот переход «туда-обратно».

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение в эфире телеканала «1+1», что страна попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере. По его словам, нынешнему правительству необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о внесении Украины в некую «особую» категорию стран, которой должны помогать в случае возникновения кризиса в области энергетики, а также склоняться к сотрудничеству именно с Соединенными Штатами.

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно «Северного потока – 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», — считает Климкин.

Действия украинских властей в период роста цен на газ раскритиковал бывший депутат Рады Надежда Савченко. Она заявила, что Украина не сможет покупать газ по нынешним расценкам, в то время как президент Зеленский будет продолжать «бить кулачком», обещая не повышать цены на топливо. Однако это станет ответственностью региональных бюджетов.

«Это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это чувствуют», — сказала Савченко в эфире телеканала «Первый независимый».