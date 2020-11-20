«Ловушка безопасности»: Япония и Австралия сближаются против Китая

Соглашение об усилении сотрудничества в сфере обороны, достигнутое на этой неделе между Австралией и Японией вызывает тревогу в Китае. Государственная китайская газета Global Times пишет, что договор «усиливает атмосферу конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и направлен против Пекина.

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17 ноября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон начал свой визит в Японию. На совместной пресс-конференции японский премьер Есихидэ Суга и Скотт Моррисон объявили, что

стороны сделали значительный шаг вперед и достигли принципиального и эпохального по своему значению соглашения в области обороны.

Соглашение еще должно пройти через парламенты обеих стран. Если оно вступит в силу, то освободит стороны от административных процедур, необходимых для отправки войск для прохождения учений на территории друг друга. Договор также позволит упростить процесс перемещения оружия и транспортных средств между двумя странами.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ходе ответного визита японского премьера в Австралию в следующем году. Сам Суга, комментируя достижение договоренностей, указал: «Австралия и Япония как либеральные рыночные демократии имеют много общего, и у нас общие стратегические интересы».

Япония и Австралия постепенно сближаются. Когда Суга был избран на пост премьер-министра в сентябре, первым мировым лидером, кому он позвонил, стал именно Скотт Моррисон. Австралийский лидер, в свою очередь, выбрал Японию в качестве первой страны, куда он совершил визит после затяжного карантина.

Соглашение об усилении сотрудничества с сфере обороны также сигнализирует о переходе японо-австралийских отношений на новый этап.

У Японии есть Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности с США. Ее план подписать еще одно соглашение об обороне с Австралией свидетельствует о четком понимании значения Австралии в Индо-Тихоокеанской стратегии. Япония считает, что Австралия может сыграть большую роль в сдерживании Китая в Восточном и Южно-Китайском морях и даже во всем Тихом океане, пишет Global Times.

«Квази-альянс между Японией и Австралией принесет некоторые изменения. Во-первых, это дает возможность США и Японии участвовать в многостороннем сотрудничестве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Япония и Австралия могут вести оборонное сотрудничество в многосторонних рамках. <…> Это может вызвать неопределенность в регионе и, таким образом, усилить напряженность в области геополитической безопасности», — пишет издание.

Чтобы достичь соглашения Японии и Австралии потребовалось шесть лет. Главным камнем преткновения стал тот факт, что в Японии до сих пор существует смертная казнь. Канберра же хотела получить гарантии того, что ее военные не будут приговорены к высшей мере наказания в случае совершения ими преступления, за которое предусмотрена смертная казнь.

Летом стороны смогли договориться и по этому вопросу. Так, если военнослужащий Австралии будет признан виновным в серьезном преступлении, то мера наказания будет рассматриваться «в каждом конкретном случае». Не ясно, как именно будет действовать этот механизм.

МИД Японии и японские СМИ не раскрывают деталей, однако тот факт, что стороны все же пришли к компромиссу, говорит об их серьезных намерениях в достижении военного соглашения. И это вызывает тревогу у Пекина, о чем свидетельствует информационная кампания, развернутая в китайских СМИ.

Аналитики полагают, что тревога Китая вполне обоснована. Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов обращает внимание на тот факт, что Австралия и Япония являются членами так называемой «четверки» — Четырехстороннего диалога по безопасности, реализуемого США, Японией, Индией и Австралией (QUAD). Пекин утверждал, что формат был создан в качестве потенциального «азиатского НАТО», цель которого — противостоять военной мощи Китая в регионе. Недавно те же заявления начали звучать уже из Вашингтона.

«Каждый раз, когда заключается подобное соглашение, хотя никто не указывает, против кого оно направлено, понятно что это, что называется на языке международной политики — ловушка безопасности. Понятно, что усиление Китая волнует его соседей, они пытаются найти какую-то возможность обезопасить себя от предполагаемой угрозы, но ловушка безопасности работает тогда, когда сама эта возвышающаяся страна, чувствуя, что ее соседи предпринимает угрожающие действия в ее адрес, точно также начинает готовится к отражению угрозы. В данном случае речь идет о Китае», — отмечает эксперт.

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов также обращает внимание, что Австралия и Япония остаются военными союзниками США, в то время как Китай выступает за то, чтобы в регионе не было никаких военных договоров.

«США, скорее всего, подбивают Австралию и Японию и дальше, возможно Новую Зеландию, на создание системы многосторонних и двусторонних договоров по военному вопросу. И, конечно, формально это нацелено против Китая, потому что если мы посмотрим, какие другие есть возможные соперники в этом регионе, максимум мы увидим только Северную Корею, которая никогда не угрожала, как минимум, Австралии. Поэтому, конечно, Китай является для них потенциальным соперником», — отмечает эксперт.

Премьер-министр Австралии, впрочем, стремился предотвратить реакцию КНР. Он заявил, что достижение договоренностей с Японией демонстрирует «значительную эволюцию» взаимоотношений между сторонами, однако «причин для того, чтобы вызывать какие-либо опасения в регионе» — нет. «Во всяком случае, я думаю, что это добавляет стабильности в регионе, и это хорошо», — сказал он.

Моррисон подчеркнул, что обе стороны считают, что «экономический успех Китая идет на пользу Австралии и Японии». Он добавил, что Канберра и Токио не рассматривают Пекин в качестве стратегического конкурента — перспектива, которая отличается от взглядов их ключевого союзника в области безопасности, Соединенных Штатов.

Заявление об экономическом успехе Пекина, прозвучавшее из уст австралийского премьера также достаточно примечательно, и не удивительно, что он постарался сгладить все острые углы. 15 ноября страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их торговые партнеры заключили соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), которое образует крупнейшую в мире зону свободной торговли. Участниками соглашения, в том числе, являются Япония, Австралия и Китай.

«Понятно, что крупнейшая экономика ВРЭП — это Китай. Хотя этот импульс пришел с южной части Азии, сейчас ожидается, что именно в северо-восточной Азии между тремя экономическими лидерами региона — Южной Кореей, Японией и Китаем — очень ускорится интеграционный процесс в сфере экономики и торговли. И любопытнейшая черта нашего времени состоит в том, что странам Азии нужна экономическая интеграция, а, с другой стороны, они пытаются подстраховаться от военно-политических рисков, создавать какие-то структуры, заключать соглашения, которые, как им кажется, помогли бы им сбалансировать военно-политическую угрозу со стороны Китая», — отмечает Александр Ломанов.

Алексей Маслов также подчеркивает, что в странам Азиатско-Тихоокеанского региона приходится гармоничным образом сочетать разные подходы к Китаю.

«ВРЭП может стимулировать вообще мировую торговлю в дальнейшем и на это очень рассчитывают и Австралия и Япония, для которых COVID нанес очень большой удар по экономике. Но при этом они же и понимают, что это победа, прежде всего, Китая, потому что именно Китай был главным стимулом для создания организации. Как следствие задача заключается в том, чтобы подавая руку с одной стороны, отнимать с другой — то есть сдерживать Китай от расширения влияния», — резюмирует эксперт.