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Политика

«Бороться со злонамеренным влиянием Кремля»

Зачем США новая программа поддержки демократии в Европе

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Максим Блинов/РИА «Новости»
В США разрабатывают программу поддержки демократии в странах Центральной и Восточной Европы. Эти государства нередко сталкиваются с критикой Вашингтона и Брюсселя как «не самые демократические», и для Запада важно сохранять влияние в них. На 2022 финансовый год на поддержание либеральных сил в мире США собираются выделить до $2,8 млрд.

Защита демократии

В агентстве США по международному развитию (USAID) разрабатывают новую программу, направленную на поддержку демократии на региональном уровне в странах Центральной и Восточной Европы, а именно — в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении и Хорватии. Это следует из запроса на информацию для заинтересованных сторон, опубликованного американским агентством. Фрагменты документа приводит RT.

USAID назвало одной из целей этой программы усиление потенциала различных неправительственных образований, структур гражданского общества и СМИ. Таким образом оно намерено содействовать демократическим свободам и реформам. Эта программа — продолжение усилий агентства по определению курса на обеспечение большей приверженности общим евроатлантическим целям.

Особое внимание в документе уделяется борьбе с «пагубным иностранным влиянием» в регионе, поскольку «злонамеренные субъекты» подают пример лидерам других стран, «сеют раздор с помощью дезинформации» и участвуют в коррупционной деятельности.

Новая программа призвана укрепить способность государств противостоять влиянию на их политические системы. К тому же планируется расширить инструментарий для «противодействия дезинформации».

В задачи программы входят интеграция деятельности по вопросам коррупции внутри страны и коррупции, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также борьба со «злонамеренным влиянием Кремля» по этим направлениям.

USAID запросило у администрации президента США выделить в 2022 финансовом году $2,8 млрд на проекты, направленные на поддержку демократии за рубежом.

Согласно документу на сайте ведомства, на эти деньги агентство, среди прочего, собирается помогать независимым СМИ, бороться с дезинформацией и реагировать на попытки помешать развитию демократии.

Для чего нужна программа

Все страны Центральной или Восточной Европы часто критикуются со стороны коллективного Запада как не самые демократические, особенно — Венгрия и Польша, где у власти находится консервативное правительство, обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков. Он напомнил, что у этих стран с Брюсселем «постоянная вялотекущая баталия» по разным культурным вопросам, например, по абортам или судебным реформам.

«Конечно, это постоянно вызывает недовольство брюссельского и вашингтонского истеблишмента, потому что эти страны не вписываются в либеральный миропорядок. Поэтому Вашингтон и Брюссель будут использовать инструменты мягкой силы для поддержки оппозиционных либеральных сил, чтобы добиться мирной смены режима в Польше и Венгрии и поддерживать проатлантические, проевропейские силы в других странах», — отметил эксперт.

Стратегия USAID может иметь важное внешнеполитическое значение в плане усиления американского влияния в этих странах, считает председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов.

Он напомнил, что речь идет о странах, где преобладали протрампистские настроения, и нынешнее американское руководство стремится преодолеть этот тренд.

Можно считать, что Запад сегодня исходит из того, что теряет стратегическую инициативу и уже не может защитить эти страны, из-за чего встает вопрос макроцивилизационного выбора, сказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

Он назвал программу USAID «попыткой окопаться».

«После Афганистана правящие круги США, как минимум демократы, получили представление, что они находятся в историческом отступлении. Этот процесс, по всей видимости, может занять длительный период времени», — отметил эксперт.

«Влияние Кремля»

Несмотря на то что агентство отдельно выделило в качестве задач программы борьбу с «российским влиянием», собеседники «Газеты.Ru» считают, что близость этих стран к России могла стать лишь одним из факторов, но не определяющим.

«Близость этих стран к России может играть какую-то роль, но на уровне общественных организаций. Именно в публичном поле у этих стран отношение к России не такое негативное, как у властей. Это не столько давление на власти этих стран, сколько попытка лоббирования в общественной среде антикремлевских настроений», — сказал Сергей Артемов.

Как отметил Малек Дудаков, сегодня часто говорят, что Россия увеличивает свое влияние в Восточной Европе. По его словам, это видно по отношениям страны и с Хорватией, и с венгерским правительством, но в то же время есть негативный пример коммуникации с Польшей.

«Да, играет свою роль, что эти страны находятся близко к России, но это просто один из факторов», — сказал он.

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