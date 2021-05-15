«Благодарю за эту честь»: кто в Праге рад ухудшению отношений с Москвой

Прага считает включение Россией Чехии в список недружественных стран еще одним шагом на пути к подрыву не только двусторонних отношений, но и связей Москвы с Европейским союзом и его партнерами, заявили в чешском МИДе.

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Чехия и США официально были объявлены Россией недружественными странами 14 мая. В отношении них будут «применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента РФ от 23 апреля 2021 года», говорится в распоряжении.

Речь идет об ограничении, а при необходимости – и запрете, дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, а также представительствам государственных органов и госучреждений стран заключать с россиянами договора о найме на работу.

Постановление российского правительства, опубликованное в пятницу, гласит, что теперь на данные страны будут распространяться положения указа президента «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

В опубликованном кабмином РФ документе говорится, о том, что Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США — ни одного.

В МИД Чехии заявили, что такое решение полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, особенно в отношении обязательства обеспечивать надлежащее функционирование дипломатических представительств и принципа недискриминации между государствами.

«Нам очень жаль, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, эта мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между обычными гражданами, в сфере туризма или развития торговых отношений», — отметили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

Заместитель премьер-министра Чехии Ян Гамачек заявил, что такой шаг России подтверждает правильность обвинений со стороны Праги по деле о взрывах во Врбетице, передает портал Aktualne.

«Факт демонтажа резиденций ГРУ и СВР с нашей территории настолько затронул Россию, что они сочли необходимым включить нас в список вражеских стран вместе с США. Я горжусь тем, что был участником подготовки и реализации этого дела [по обвинению Москвы]», — заявил он.

По словам официального представителя президента Чехии Иржи Овчачека, глава государства Милош Земан прокомментирует этот вопрос в воскресном интервью телеканалу Frekvencia 1.

Постановление российского правительства, опубликованное в пятницу, гласит, что теперь на данные страны будут распространяться положения указа президента «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

На происходящее отреагировали и другие чешские политики.

«Я хочу поблагодарить правительство России за эту честь», — прокомментировала председатель партии ТОП 09 Маркета Пекарова Адамова.

Член чешской Пиратской партии Ян Липавский также поприветствовал такое решение Москвы, указав на «евроатлантическую солидарность» с позицией Чехии, сообщает Idnes.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также выразил полную поддержку Праге.

«Решение властей России ведет к дальнейшему обострению ситуации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС тщетны. Полная солидарность с Чешской Республикой. Мы призываем Россию полностью соблюдать Венскую конвенцию», — написал Мишель в Twitter.

Эскалация чешско-российских отношений началась после того, как 17 апреля Прага объявила, что якобы «агенты российской военной разведки ГРУ» подозреваются в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Впоследствии Чехия и Россия обоюдно выслали множество дипломатов, а чешское правительство исключило российскую компанию «Росатом» из тендера на расширение АЭС Дукованы.

Москва опровергла обвинения Праги, назвав их необоснованными, противоречивыми, безответственными и провокационными, указав на то, что доказательств причастности ко взрывам никаких нет.

При этом, как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, ограниченность перечня недружественных иностранных государств подчеркивает готовность Москвы к диалогу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, этот список может быть изменен.

«Это не мертвая бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», — сказал он.

Стоит отметить, что и в Чехии нет единого мнения относительно взрывов во Врбетице. Так, Милош Земан 25 апреля в ходе чрезвычайного обращения к народу заявил, что власти страны рассматривают две версии: неосторожное обращение с боеприпасами и причастность агентов иностранной разведки. Президент республики не исключил, что раскручиваемый скандал с инцидентом семилетней давности может быть игрой спецслужб.

Глава Минюста Мария Бенешова 29 апреля в интервью местному изданию Novinky.cz также сообщила, что есть несколько версий причин инцидента во Врбетице. По ее словам, их три, и все они уже обсуждались на заседании правительства. Правда затем премьер-министр Андрей Бабиш убедил Бенешеву, что власти Чехии рассматривают только одну версию — «деятельность российских агентов».