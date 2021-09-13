Афганцы — о том, как изменилась их жизнь при власти талибов*

Афганистан продолжает привыкать к жизни по строгим канонам ислама. Накануне министр образования страны рассказал, что из программ вузов будут исключены курсы, противоречащие исламу, а женщины смогут учиться только в хиджабах и отдельно от мужчин. «Газета.Ru» поговорила с афганцами о том, что пока еще разрешено, и сохраняется ли в новых условиях вера в будущее.

Министр образования Афганистана Абдулу Баки Хаккани рассказал о новых правилах обучения в высших заведениях Афганистана.

Согласно нормам, устанавленным «Талибаном» (организация, запрещенная в России), женщины смогут продолжить свое образование при соблюдении дресс-кода, включающего хиджаб. Преподавателями у них будут преимущественно представительницы того же пола, а в случае необходимости привлечения мужчин их будет разделять занавес.

Впрочем, даже такие правила можно считать небольшим шагом вперед по сравнению с прошлым периодом правления талибов в 1996-2001 годах, когда женщины были лишены права на образование полностью.

В целом же новые власти Афганистана хотят создать некую «разумную программу обучения, которая бы соответствовала принципам ислама», но при этом позволяла им конкурировать в мире. Известно, что из-за первого пункта будут запрещены все курсы, противоречащие, в понимании талибов, религиозным нормам.

При этом одновременно была опровергнута информация, что талибы введут полный запрет на занятие спортом для женщин. По крайней мере, председатель совета по крикету — одному из самых популярных видов спорта Афганистана — Азизулла Фазли дал надежду, что спортсменкам все-таки дадут разрешение на участие соревнованиях.

«Газета.Ru» поговорила с жителями Афганистана, чтобы узнать, насколько поменялись в стране нравы за месяц с момента смены власти в стране.

Афганец Фрайдун, работавший раньше в международной структуре, рассказал, что изменения видны невооруженным глазом.

«Теперь все ходят в традиционной афганской одежде. Женщинам нельзя ходить на работу, по телевизору больше нет развлекательных программ, запрещено слушать музыку. Знаю, что на одной свадьбе она играла, так талибы туда явились и очень сильно избили жениха.

Алкоголь, строго говоря, был запрещен и раньше, но не секрет, что его все-таки потребляли. Сейчас же никто не рискует пить. Кинотеатров в стране почти и так не было, есть только в Кабуле несколько, но и они не работают сейчас», — отметил он.

В сфере образования работают лишь частные вузы, но зато уже с раздельным обучением для женщин и мужчин. По словам опрошенных «Газетой.Ru» афганцев, в стране никто просто не думает об отдыхе и развлечениях из-за обнищания населения.

Афганские магазины открыты, но при этом цены на продукты после прихода к власти талибов резко взлетели.

Для мужчин сохранилась возможность заниматься спортом в спортивных залах, но, как отметил в разговоре Сайед, все его знакомые перестали туда ходить. Сам же он на днях переехал из Кабула в провинцию Тахар.

«А вот банки или закрыты, или не выдают много денег. Например, моя сестра сегодня пошла туда и смогла получить только $100», — рассказал Фрайдун. Он добавил, что большинство привычных заведений закрыты, так как многие боятся мести и не верят в заверения талибов.

«А в целом.. Вот вы спрашиваете про отдых. Но какой может быть отдых, если вам нельзя даже слушать музыку?! И в целом не до этого, многие просто не понимают, как будут жить дальше. Почти никто морально не готов идти куда-то развлекаться, тут мысли о другом, например о потере работы. Все напуганы, сидят дома, большинство учреждений не работают.

У нас все думают, как им дальше выживать и находить деньги на пропитание. Одно слово — бедность. А хуже всего жителям мятежной провинции Панджшер, где нет даже связи и интернета. Многие продолжают искать пути нелегальной эмиграции — это все еще возможно через Пакистан или Иран. Таджикистан же очень серьезно охраняет свои границы, туда не попасть», — закончил рассказ Сайед.

17-летний хазареец Али из Герата отметил, что местные телеканалы больше не транслируют «бесстыжие клипы», зарубежные фильмы и сериалы.

«А отдохнуть можно разве что в парках и других зеленых зонах, детские площадки никуда не делись. Но у меня нет хобби, я просто всегда сижу дома и стараюсь полезно провести время, например, изучая английский или русский. Музыка действительно запрещена, но у людей она ведь все равно на телефонах и компьютерах, они загружают из интернета, слушают.

Но хочу сказать главное — все еще непонятно, что будет дальше. Многие люди считают, что все в Афганистане контролируется Пакистаном. И у меня на душе неспокойно. Я не могу думать как обычно, объективно анализировать ситуацию прямо сейчас. Да, моя семья не почувствовала на себе плохого обращения, ведь мы обычные люди, что с нас взять. Но все равно очень тревожно», — поделился Али.