«Найдет для возрождения место, где нет порядка»

Уничтожение «Аль-Каиды * », устроившей теракт 11 сентября 2001 года, было главной целью американской военной операции в Афганистане. Однако после 20 лет войны и стремительного вывода войск из Кабула Пентагон всерьез заговорил о возрождении террористической организации. Эксперты считают, что талибы * не допустят активности «Аль-Каиды» на территории Афганистана — у них разные идеологии, и цена ущерба от их действий слишком высока.

О том, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) может вернуться в Афганистан, 9 сентября заявил министр обороны США Ллойд Остин, посетивший с рабочим визитом Кувейт. При этом он отметил, что США готовы это предотвратить.

«Мы все наблюдаем за тем, что происходит, и есть ли у «Аль-Каиды» возможность снова появиться в Афганистане. Эта организация всегда будет пытаться найти место для роста и возрождения, будь то Сомали или любое другое место, где нет порядка», — передает слова Остина NRP.

При этом министр заявил, что США предупредили «Талибан (организация запрещена в России)» о том, что воссоздание «Аль-Каиды» недопустимо, и рассчитывают, что талибы сами с этим справятся. В противном случае США могут нанести по боевикам удары с территории баз в Персидском заливе.

США вторглись в Афганистан в 2001 году после того, как талибы отказались выдать лидеров «Аль-Каиды», устроивших атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон и скрывавшихся на территории этой страны.

В февральском соглашении 2020 года с администрацией экс-президента США Дональда Трампа лидеры «Талибана» обязались не поддерживать «Аль-Каиду» или другие экстремистские группировки, которые могут угрожать Соединенным Штатам. Но официальные лица США считают, что «Талибан» поддерживает связи с «Аль-Каидой», и многие страны, включая государства Персидского залива, обеспокоены тем, что возвращение талибов к власти может привести к возрождению «Аль-Каиды».

«Аль-Каида» уже не та

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что опасность возрождения «Аль-Каиды» преувеличена, поскольку эта организация существенно изменилась.

«Они как-то рассеялись. У них нет харизматика типа бен Ладена, который бы отдавал такие приказы», — считает Малашенко.

По его словам, в Афганистане боевикам «Аль-Каиды» нечего делать.

«Чем они будут заниматься? Бороться с талибами? Талибы их просто придушат. Если они будут проникать в республики Центральной Азии, чего так боятся наши эксперты, их переловят», — пояснил эксперт.

По его словам, «Аль-Каида» сейчас рассыпана по всему миру и большой угрозы не представляет.

«Может быть, она где-то может что-то сделать, допустим, в Западной Африке или в Нигерии, даже в Мозамбике. Но серьезной угрозы она не представляет», — считает Малашенко.

В то же время экс-начальник ЦОС ФСБ, генерал-майор Александр Михайлов считает, что, несмотря на ослабление, «Аль-Каида» не стала менее агрессивной.

«То, что она ослаблена, существенной роли не играет. У них цели и задачи остались теми же», — отметил Михайлов.

Он добавил, что с «Аль-Каидой» по-прежнему очень сложно бороться, но главным методом борьбы назвал пресечение финансирования.

«Пока есть деньги, она будет существовать. Поэтому основная задача любых контртеррористических мер связана с подрывом экономических основ террористической организации. А финансирование, судя по всему, идет активно», — добавил генерал.

По его словам, ликвидировав источники финансирования, можно победить и саму организацию.

«Я, честно говоря, удивляюсь, что США, которые всю жизнь покупали всяких вождей племен для решения своих задач, не включили против «Аль-Каиды» экономический рычаг. Но, видимо, они решили, что хватит деньги платить за это дело и поумерили свой пыл. Но все равно они сейчас озадачены. В США сейчас очень серьезная проблема, потому что они натащили такое количество афганских беженцев, и неизвестно, сколько людей и с какими целями там оказались», — добавил Михайлов.

«Талибан» позвонит

В свою очередь Алексей Малашенко отметил, что «Талибан» крайне не заинтересован в активизации исламистов на территории Афганистана: «Талибам «Аль-Каида» не нужна, тем более если Афганистан, особенно самих талибов, будут обвинять в том, что они их поддерживают».

При этом Малашенко объяснил, чем «Аль-Каида» принципиально отличается от «Талибана» и даже ИГ (организация запрещена в России).

«Талибы хотят построить исламское общество в пределах одной страны — Афганистана. И в целом афганский народ их поддерживает. ИГ стремится сделать исламским государством весь мир, это уже настоящие экстремисты, которые готовы на любые действия. А «Аль-Каида» ничего не хочет строить, она хочет просто отомстить и наказать всех — хоть талибов, которые отступили от истинного ислама, хоть Америку», — пояснил эксперт.

Возвращение Аль-Каиды

Александр Михайлов из ФСБ считает, что «Аль-Каида» рано или поздно вернется в Афганистан, но отметил, что 20 лет, которые США провели в этой стране, не прошли впустую.

«Они, конечно, отодвинули угрозу от США и вторжением в Афганистан, и, частичным уничтожением «Аль-Каиды». Но важно оставить очаг напряженности в Афганистане. Это так называемый управляемый хаос, они мастера в этой области. Степень влияния американцев на внешние процессы всегда связана с очагами напряженности в том или ином районе», — пояснил эксперт.

По его словам, способствовать активизации боевиков «Аль-Каиды» будут разногласия внутри «Талибана».

«Наверняка в ближайшее время начнутся внутренние дрязги и разборки среди полевых командиров, потому что каждый из них будет претендовать на свой кусок власти, славы или денег. Уровень нестабильности — это основной критерий для влияния террористических организаций», — отметил Михайлов.