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Политика

«Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»

Преподаватель русского языка из Кабула просит Россию помочь ей

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Tamana Sarwary/AP
Преподаватель русского языка, этническая афганка Шарифа просит Россию помочь ей выбраться из Афганистана. Она убеждена — если американцы спасают тех, кто сотрудничал с ними, то и афганцы, работавшие в структурах, связанных с российским посольством, могут рассчитывать на поддержку со стороны Москвы. Она уже обращалась и в МИД РФ, и в российское посольство в Кабуле, но ответа не получила. «Газета.Ru» публикует монолог девушки.

Меня зовут Шарифа (имя изменено. — «Газета.Ru»), я афганка. Родилась в Кабуле в 1989 году. Когда мне было пять лет, мы бежали от войны в Узбекистан, где я и пошла в школу. А потом, когда мне было восемь лет, моя семья переехала в Таджикистан.

Там я училась в русской школе №1, а в 2008 году поступила в медицинский университет. И там тоже шесть лет я училась на русском языке. Потом пошла в интернатуру по специальности «ультразвуковые исследования».

На тот момент нам казалось, что в Афганистане все более или менее наладилось, и потому мы вернулись в эту страну в 2015 году. Я начала работать в кабульской городской больнице. Но в целом здесь мне оказалось очень трудно, потому что я не знаю иранские языки, умею только читать, но не писать.

В 2015 году я вышла замуж. Он тоже врач, пластический хирург, и работает в городской больнице. Я пять лет уже работаю врачом-анестезиологом, и это идет в счет аспирантуры.

После прихода талибов (организация запрещена в России) изменилось буквально все, все закрылось. На улице одни мужчины, все куда-то бегут, ужасная паника. Конечно, в такой ситуации боишься за своих детей, и я не знаю, что будет дальше... Я уже неделю не хожу на работу, я очень сильно боюсь. Мне оставалось всего три месяца до окончания аспирантуры. Но вчера я позвонила в больницу, и там сказали, что женщины больше не должны продолжать работать.

У меня два маленьких ребенка четырех и пяти лет, и поэтому я решила переехать из центра Кабула к своей маме, это недалеко от кабульского аэропорта. Все едут туда, потому что уверены, что жить теперь в Афганистане будет невозможно. Хотя российское посольство утверждает в соцсетях обратное. Но мы видим своими глазами другое!

Пример. Наш сосед работал в Минобороны, и вчера к нему пришли талибы и отняли у него машину! Просто потому, что он работал на государство, значит, и она государственная. Они подрались. В итоге талибы сказали, что если ключи от машины он не отдаст, то они его расстреляют на месте. Это все те же талибы, просто они стараются скрывать это. И страшно, что тебя любой может предать, дав наводку.

Раньше я жила в трех остановках от посольства России. И в день прихода талибов в Кабул я сразу позвонила именно туда.

Я написала и в российский МИД. Я объясняла, что у меня все документы на русском языке, которые я спрятала под ванну на всякий случай. Ведь все соседи говорят, что лучше не говорить, что я русскоговорящая, так как это опасно. Но в посольстве меня пытались убедить, что все нормально, ведь они сами не собираются эвакуироваться. И раз нет российского паспорта, то их моя судьба не касается. Было очень обидно...

Понятно, что дипломаты в случае чего могут быстро покинуть страну, а я… Американцы моего соседа, который работал дворником в американском посольстве, эвакуировали из-за угрозы жизни. А что будет с русскоговорящими? О нас никто не подумал...

В аэропорту Кабула есть солдаты, которые говорят, что если бы у меня была хотя бы какая-то бумага на руках от посольства, например, о готовности оказать помощь, то нас бы выпустили из страны. Но там нам просто отвечают, что все будет нормально.

Сейчас здесь очень опасно. Что нам делать?! На улицу выходить очень страшно. У меня дома нет паранджи, потому что я ее никогда не носила. Что будет, мы не знаем. Wi-fi, наверное, скоро отключат, потому что народ все сразу публикует. Я сейчас смотрю в окно, и там вообще нет женщин! Из дома выходят только те, кто едет в аэропорт.

Самолеты из Кабула вылетают ночами — американцы, и даже афганская Ariana Afghan Airlines вывозит кого-то. Из 4 млн жителей Кабула полтора, наверное, в аэропорту, и они там живут! Талибы пропускают желающих попасть туда по любой бумаге, даже не понимая, что это.

В воскресенье (15 августа) ночью вылетел один самолет с американскими военными, которые взяли 640 человек без паспорта и визы и высадили их в Катаре. Но не знаю, что будет там с ними дальше.

У меня в Таджикистане живет брат, я пробовала и у этой страны просить помощи, но она закрыла границы и не занимается сейчас визами.

На канале Tolo News новости о талибах действительно накануне вела женщина. Но это лишь одна журналистка! А все остальные публикуют фото в Instagram уже из Катара и США. Знаете, наверное, все знали, что талибы рано или поздно придут, и были готовы. Кроме меня.

В Кабуле до июня работала компания «Хила», в ней были русскоговорящие афганцы. И она работала с российским посольством. Я там тоже работала год, преподавала русский язык афганским студентам, которые потом хотели через эту компанию поехать в Россию на учебу. И сейчас я узнала, что почти все работники этой компании уехали в Россию...

Каждый год в российском посольстве мы 6 июня отмечали День русского языка, выступали там. А однажды мы ездили в Уфу на пять дней как представители молодежи Афганистана.

Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас.

*Организация запрещена в России.

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