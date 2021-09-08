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Политика

Россия приняла приглашение талибов* на инаугурацию

Инаугурация талибов* назначена на 11 сентября — в двадцатую годовщину терактов в США

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РИА «Новости»
В среду стало известно, что захватившие власть в Афганистане талибы* назначили собственную инаугурацию на 11 сентября. Ровно 20 лет назад в этот день в США произошли крупнейшие в мировой истории теракты. Их спланировали лидеры «Аль-Каиды*» (запрещена в России). Они тогда находились именно в Афганистане, который — как и теперь — был под контролем «Талибана». Подробнее о том, что из себя представляет «инаугурация» боевиков запрещенного движения — в материале «Газеты.Ru».

Церемония инаугурации нового правительства Афганистана состоится в эту субботу, 11 сентября. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещено в России).

7 сентября талибы объявили состав кабмина. Они проинформировали, что исполняющим обязанности премьер-министра страны станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

«Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», — рассказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Новым главой МИД будет Амир Хан Мотаки, министром обороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, министром культуры и информации будет Забихулла Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.

Россия получила приглашение…

Россия приглашена талибами на церемонию оглашения нового правительства Афганистана, сообщили в МИД РФ. «Приглашение получили», — подтвердил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии ведомства Замир Кабулов. Отвечая на вопрос, планируют ли российские официальные лица принять участие в церемонии, он отметил:

«у нас там посол, и ехать никому не надо».

Как передает телеканал Al-Jazeera, лидеры «Талибана» также направили приглашения властям Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара. Кроме того, заместитель главы кабмина мулла Абдул Гани Барадар направился в Катар, чтобы пригласить делегации некоторых других стран.

…и приняла его

На церемонии в Кабуле Россия будет представлена, вероятно, на уровне послов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она отметила, что сама не поедет в Афганистан.

Вопреки ожиданиям экспертов, новое руководство Афганистана почти целиком состоит из боевиков «Талибана». Другие политические силы, включая представителей светской власти, ополченцев и женщин в нем не представлены.

В Кремле ранее указали, что говорить о снятии с движения «Талибан» статуса запрещенной в России террористической организации пока преждевременно.

Интересно, что сама по себе процедура инаугурации в большинстве стран мира предполагает принесение присяги, в том числе — на конституции, действующей в том или ином государстве. Последняя редакция этого документа в Афганистане датирована 2004 годом и, согласно нему, в исламской республике — президентская форма правления. Глава государства избирается на всеобщих, прямых и тайных выборах сроком на пять лет, следует из текста конституции. Талибы, напомним, без боя вошли в Кабул 15 августа и захватили все ключевые объекты, взяв страну под свой фактический контроль.

Теракты 11 сентября

Отметим, что именно в день предстоящей инаугурации 20 лет назад в США произошли крупнейшие в мировой истории теракты.

11 сентября 2001 года террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили на них два небоскреба в Нью-Йорке. Еще один самолет врезался в западный фасад Пентагона - огромного здания министерства обороны США рядом с Вашингтоном.

Находившиеся на борту четвертого лайнера пассажиры оказали сопротивление захватчикам, и он упал в поле в штате Пенсильвания. Предполагается, что этот самолет должен был таранить здание Капитолия.

Погибли три тысячи человек. Этот теракт стал одним из самых трагических и знаковых событий современности не только для американцев, но и для всего мира.

Теракты спланировали, находясь в Афганистане, лидеры сетевой организации исламских экстремистов «Аль-Каида (организация запрещена в России)» – как и теперь, тогда республика была под контролем талибов. Придя к власти 20 лет спустя, они назначили инаугурацию своего правительства именно на эту дату.

«Кровавые ублюдки, что тут можно комментировать? Если после такого шага талибы по-прежнему рассчитывают на какое бы то ни было международное признание, то совершенно напрасно», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Григорий Александров.

Меньше чем через месяц после терактов 11 сентября США с союзниками по инициативе президента Джорджа Буша-младшего начали вторжение в Афганистан. Первоначальными целями были уничтожение «Аль-Каиды» и поимка Усамы бен Ладена. Его нашли и убили только в 2011 году в Пакистане.

Добавим, что действующий президент США Джо Байден заявлял, что американские войска должны покинуть Афганистан именно до 11 сентября, тем самым положив конец затянувшейся на 20 лет операции. Миссия в итоге завершилась 31 августа.

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