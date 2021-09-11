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Посол РФ заявил, что Россия была готова к приходу власти талибов* в Афганистане

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Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Россия строила контакты с талибами (организация запрещена в России) 7-8 лет и была готова к их приходу к власти. Об этом дипломат заявил в эфире YouTube-канала »Соловьев Live».

Он отметил, что, когда нынешняя власть в Афганистане не стала для России «чужаком». Поэтому сотрудники российской дипмиссии «не бежали из Кабула, в отличие от «западников».

«Что касается талибов, все рабочие вопросы мы пока решаем. Буду очень осторожен — пока решаем. То есть пока проблем не возникает», — заявил Жирнов.

По словам дипломата, пока что от талибов не поступало никаких запросов о помощи к России. При этом Жирнов считает, что пока не стоит делать «долгоиграющие выводы» о ситуации в Афганистане при новой власти.

Ранее Жирнов заявил, что Россия не планирует поставлять оружие новым властям Афганистана. Дипломат отметил, что об этом речи не идет.

Российская сторона ранее заявляла, что может направить Афганистану исключительно гуманитарную помощь.

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