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Политика

«США борются за выживание»: зачем Байден позвонил Си Цзиньпину

Противостояние США и Китая перешло в стадию «управляемой конкуренции»

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Carolyn Kaster/AP
Джо Байден и Си Цзиньпин первый раз за семь месяцев провели телефонный разговор, констатировав опасность перехода конкуренции Китая и США в стадию конфликта. Кризис в отношениях двух стран продолжается уже не первый год и, по версии СМИ, Белый дом попытался проверить, сможет ли привести к позитивным изменениям диалог двух лидеров.

Президент США Джо Байден впервые за семь месяцев позвонил своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, обсудив с председателем КНР вопросы конкуренции между двумя государствами — эта тема стала главной, но главы государств успели затронуть и ряд других моментов.

«Два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, где наши интересы совпадают, а также области, где наши интересы, ценности и взгляды расходятся. Они договорились открыто и прямолинейно обсуждать обе группы вопросов <…> Два лидера обсудили ответственность обеих стран за то, чтобы конкуренция [между ними] не перерастала в конфликт», — говорится в сообщении Белого дома.

Си Цзиньпин же по итогам беседы заявил, что конфликт между Пекином и Вашингтоном может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир. А их сотрудничество, по его словам, сможет принести международному сообществу выгоду.

«На протяжении определенного времени проводимая США в отношении Китая политика привела к серьезным трудностям в китайско-американских связях. Это не соответствует базовым интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира», — заявил Си Цзиньпин.

Что происходит между США и Китаем

Отношения США и КНР находятся в глубоком кризисе уже не первый год. Проблемы начались во время президентства Дональда Трампа, который начал так называемую «холодную войну» XXI века с Пекином. При нем риторика США в отношении КНР стала по-настоящему жесткой, в адрес Китая посыпались обвинения в создании коронавируса, а также санкции и таможенные пошлины. Все попытки урегулирования противоречий на данный момент ни к чему не привели.

По информации Bloomberg, разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся по инициативе США и должен был стать проверкой того, может ли контакт между лидерами повлиять на продвижение отношений двух стран. Источники агентства утверждают, что стороны не стремились прийти к каким-либо конкретным решениям в рамках беседы, сосредоточившись именно на обсуждении конкуренции между двумя государствами.

Как заявил «Газете.Ru» врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, в последние несколько месяцев отношения Китая и США лишь продолжают ухудшаться, так как у Вашингтона нет никаких конкретных предложений для Пекина.

«Белый дом выступает со стандартным набором требований и обвинений в адрес КНР, что не способствует улучшению ситуации. К примеру, активно обсуждается нарушение прав человека в Синьцзяне, продолжаются споры о несвободном характере китайской экономики для американцев, а спецслужбы США пытаются назвать Китай первоисточником распространения коронавируса», — пояснил эксперт.

В то же время главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что отношения двух стран фактически были заморожены на протяжении длительного времени, оба государства ожидали, кто первый пойдет на контакт.

«Видимо, первыми нервы сдали у американцев, поэтому они инициировали телефонный звонок Байдена и Си Цзиньпина. Складывается впечатление, что у Вашингтона наконец-то дошли руки до китайского направления. Смысл звонка простой — сдвинуть с мертвой точки американо-китайские отношения. При этом у американцев до сих пор нет стратегии, что делать с Китаем, что было видно при Трампе и бросается в глаза при Байдене. И, возможно, в США понимают, что уже надо что-то делать и нельзя оставлять ситуацию в таком состоянии», — добавил эксперт.

Чем отличается политика Байдена

Приход Байдена к власти с самого начала воспринимался как шанс на восстановление отношений США и Китая, но в итоге жесткий антикитайский курс Вашингтона был продолжен. Вместе с попытками привлечь союзников к сдерживанию Пекина, торговой войной и санкционным давлением, в том числе по вопросу нарушения прав человека.

Справка
Антикитайская кампания США стартовала в 2018 году, когда Вашингтон ввел пошлины на китайские товары. Эти меры подняли цену на продукцию КНР на американском рынке и снизили спрос на них. Затем последовали запреты на импорт, новые ограничительные тарифы, санкции, споры о краже интеллектуальной собственности и обвинения китайских компаний в слежке за американцами в пользу властей КНР. К 2019 году таможенные тарифы на китайский импорт достигли отметки в  млрд.
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Справка


Антикитайская кампания США стартовала в 2018 году, когда Вашингтон ввел пошлины на китайские товары. Эти меры подняли цену на продукцию КНР на американском рынке и снизили спрос на них. Затем последовали запреты на импорт, новые ограничительные тарифы, санкции, споры о краже интеллектуальной собственности и обвинения китайских компаний в слежке за американцами в пользу властей КНР. К 2019 году таможенные тарифы на китайский импорт достигли отметки в  млрд.




Китай отвечал на большинство мер США зеркально, высказывая разочарование действиями США и обвиняя Вашингтон в использовании дискриминационной политики. Однако экономика была лишь частью давления Белого дома на Пекин. Вместе с торговой войной Трамп придерживался достаточно жесткой риторики по коронавирусу, поддерживая теории о том, что Китай стоит за созданием вируса и его распространением.




Под предлогом пандемии президент США начал собирать антикитайскую коалицию, требуя от Пекина компенсаций за коронавирус и выступая за реформирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее «работы на Китай». При этом все это сопровождалось жесткой критикой нарушения прав человека в Китае, поддержкой протестных движений в Гонконге и активной работой с Тайванем.


По версии Владимира Васильев из Института США и Канады РАН, последний разговор президента США с Си Цзиньпином указал на важное отличие подхода Байдена от Трампа. По его словам, речь идет об упоминании выражения «управляемая конкуренция» в заявлении администрации США.

«По сути, это главная новация администрации Байдена, которая может затронуть систему международных отношений. Правда, что «управляемая конкуренция» будет означать на самом деле, пока не совсем понятно. Возможно, речь идет о том, что к концу определенного периода США будут подводить итоги по количеству лишних и необходимых ударов или недружественных действий в рамках конкуренции с КНР», — пояснил эксперт.

С точки зрения Васильева, основные отличая в подходе к КНР между Трампом и Байденом заключаются в том, что первый делал упор на конфронтацию и уделял особое внимание идеологии Китая, демонизируя коммунистическую власть, а второй концентрируется на политике сотрудничества и соперничества, не допуская открытого противостояния.

«При Трампе вводились санкции, китайцы на это как-то отвечали, но в целом сам процесс носил хаотический характер. «Управляемая конкуренция» Байдена же предполагает отход от некой игры без правил и является предложением начать эти правила вводить. Вероятно, чтобы конфликт между странами не перерос в разрушительные противоречия», — добавил эксперт.

В то же время Алексей Маслов из Института Дальнего Востока РАН уверен, что подход к двусторонним отношениям за последние месяцы изменил не только Вашингтон, но и Пекин.

«Байден не пытается решить все это быстро. Но и Китай свой подход к США изменил, теперь на переговорах заявляется один и тот же тезис, что нарушение взаимодействия между Вашингтоном и Пекином повлияет на весь мир, за что они несут ответственность. Кроме того, КНР за последние полгода начала активно отвечать США, в частности обвинив Вашингтон в распространении коронавируса», — отметил эксперт.

Есть ли шанс на налаживание отношений

По версии Владимира Васильева из Института США и Канады, ситуация будет зависеть от того, что Вашингтон вкладывает в понятие «управляемая конкуренция» с Пекином.

«Нельзя исключать, что это заявление может носить сугубо декларативный характер. Политические, экономические и военные разрывы между США и Китаем стремительно сокращаются, что совершенно недопустимо для Вашингтона. И на самом деле американцы не очень готовы к добросовестной конкуренции», — сказал эксперт.

В свою очередь Алексей Масок из Института Дальнего Востока считает, что на данный момент сторонам важно договориться хотя бы о прекращении пикировок в адрес друг друга. Однако, по его мнению, восстановления отношений вряд ли можно ожидать в ближайшее время.

«США борются за свое выживание, но предлагают для этого не методы конкуренции, чтобы обходить Китай на уровне технологий или удобства управления финансами, а идут по пути торпедирования Пекина. Изменения отношений стоит ждать с появлением нового поколения американских политиков, которые предложат более конструктивную позицию по отношению к КНР», — резюмировал эксперт.

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