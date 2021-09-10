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Политика

«Это будет самой большой ошибкой России»

Зеленский допустил вероятность войны России и Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии, 10 сентября 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии, 10 сентября 2021 года

Офис Президента Украины
Президент Украины допустил гипотетическую возможность вероятной полномасштабной войны с Россией. В Москве уже ответили — Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы «предаваться апокалиптическим ожиданиям».

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES Brainstorming в Киеве допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.

«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего форума.

Также Зеленский предположил, по какой причине отношение украинского народа к русскому изменилось.

«Проблема в том, что информационная политика России — она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про «русский мир», а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет», — считает украинский президент.

Позднее слова Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле с сожалением относятся к подобному развитию событий и версиям отношений России и Украины и не хотели бы «предаваться апокалиптическим ожиданиям».

Также во время форума президент Украины затронул вероятность возможной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в Нормандском формате», — добавил Зеленский.

Он отметил, что Киев работает над встречей в таком формате, однако ее проведение зависит от России.

«Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ – ред.) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. Нормандская встреча, возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику», — сказал он.

Комментируя слова Зеленского о войне с Россией, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что подобные заявления говорят о беспомощности и недееспособности Зеленского на посту президента Украины. Его слова приводит ТАСС.

Также он отметил, что представление Украины в качестве жертвы агрессии России осталось единственным аргументом для привлечения внимания Запада.

«Нынешние власти ничего не сделали для того, чтобы обеспечить инвестиционную, научную или культурную привлекательность Украины. Украина деградирует. Констатирую это с большим сожалением, но факт остается фактом», — добавил вице-спикер Совфеда.

Украина и НАТО

Помимо российско-украинского вопроса, Владимир Зеленский высказался и относительно возможного вступления его страны в ЕС и НАТО.

«Мы можем полагаться на США, потому что у нас сегодня, мне кажется, отношения на другом уровне. Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО. Однако мы готовы к НАТО. По уровню нашей армии, уровню наших специалистов. Мы говорим о том, что мы нужны НАТО. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, а ЕС без Украины будет понемногу ослабляться», — отметил он.

Ранее Зеленский заявлял, что президент США Джо Байден поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.

«Я слышал, что президент [США Джо Байден] лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать», — рассказал Зеленский.

В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО — это то, что потенциально для нас опасно и тревожно», — сказал он, отметив, что подобный сценарий будет воспринят, как «приближение военной инфраструктуры НАТО» к границам России.

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