Президент Украины допустил гипотетическую возможность вероятной полномасштабной войны с Россией. В Москве уже ответили — Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы «предаваться апокалиптическим ожиданиям».

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES Brainstorming в Киеве допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.

«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего форума.

Также Зеленский предположил, по какой причине отношение украинского народа к русскому изменилось.

«Проблема в том, что информационная политика России — она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про «русский мир», а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет», — считает украинский президент.

Позднее слова Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле с сожалением относятся к подобному развитию событий и версиям отношений России и Украины и не хотели бы «предаваться апокалиптическим ожиданиям».

Также во время форума президент Украины затронул вероятность возможной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в Нормандском формате», — добавил Зеленский.

Он отметил, что Киев работает над встречей в таком формате, однако ее проведение зависит от России.

«Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ – ред.) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. Нормандская встреча, возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику», — сказал он.

Комментируя слова Зеленского о войне с Россией, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что подобные заявления говорят о беспомощности и недееспособности Зеленского на посту президента Украины. Его слова приводит ТАСС.

Также он отметил, что представление Украины в качестве жертвы агрессии России осталось единственным аргументом для привлечения внимания Запада.

«Нынешние власти ничего не сделали для того, чтобы обеспечить инвестиционную, научную или культурную привлекательность Украины. Украина деградирует. Констатирую это с большим сожалением, но факт остается фактом», — добавил вице-спикер Совфеда.

Украина и НАТО

Помимо российско-украинского вопроса, Владимир Зеленский высказался и относительно возможного вступления его страны в ЕС и НАТО.

«Мы можем полагаться на США, потому что у нас сегодня, мне кажется, отношения на другом уровне. Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО. Однако мы готовы к НАТО. По уровню нашей армии, уровню наших специалистов. Мы говорим о том, что мы нужны НАТО. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, а ЕС без Украины будет понемногу ослабляться», — отметил он.

Ранее Зеленский заявлял, что президент США Джо Байден поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.

«Я слышал, что президент [США Джо Байден] лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать», — рассказал Зеленский.

В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО — это то, что потенциально для нас опасно и тревожно», — сказал он, отметив, что подобный сценарий будет воспринят, как «приближение военной инфраструктуры НАТО» к границам России.