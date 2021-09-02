«Далеки от согласования»: на каких условиях готовы встретиться Путин и Зеленский

В Москве опровергли заявления Киева о готовящемся «на самом высоком уровне» саммите с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам представителя главы России Дмитрия Пескова, стороны пока далеки от согласования возможной повестки таких переговоров.

Возможная встреча

Администрация президента России и офис президента Украины не готовят встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, рассказал 2 августа пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие переговоры должны быть хорошо подготовлены, однако на сегодняшний день существуют проблемы с определением круга вопросов для обсуждения.

По мнению Пескова, если Путин с Зеленским и встретятся, то вряд ли это произойдет в 2021 году.

«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента стороны пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — констатировал представитель Кремля.

Комментарий Пескова стал ответом на вчерашнее заявление первого вице-премьера Украины Алексея Любченко, который сообщил, что подготовка встречи российского и украинского президентов проходит «на самом высоком уровне». Он не стал уточнять, в какие даты возможно проведение переговоров, но дал понять, что, вероятно, Киев не согласится на саммит в Москве. В качестве альтернативы Левченко предложил Крым. В то же время Песков предположил, что Зеленского, вероятно, будет интересовать обсуждение Крыма, но российский президент не собирается затрагивать этот вопрос в любом случае, поскольку «там нет субстанции для обсуждения».

РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в Москве писало, что от украинской стороны не поступало предложений о двустороннем саммите, консультациях и других встречах.

«Пока мы видим, что на практике Киев только продолжает разрушать связи с Россией», — добавил собеседник агентства.

Что говорили Путин и Зеленский

Разговоры о встрече президентов активизировались на Украине с новой силой после того, как Зеленский заявил 19 августа, что прямые переговоры с Путиным необходимы для «освобождения более сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму».

«Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», — говорил Зеленский.

Российский президент пока не комментировал высказывание украинского коллеги. Однако в июне, выступая на Прямой линии, он усомнился, что целесообразность встречи с Зеленским существует, обосновав это тем, что руководство Украиной было передано внешним силой и «все вопросы решаются в Вашингтоне и Берлине».

В мае Зеленский также говорил о контактах с российской стороной об организации возможной встрече глав государств, но назвал их лишь «гипотетическим наброском». Тогда Песков, комментируя слова президента Украины, сообщил, что от России переговоры курирует замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак, однако процесс «идет непросто». 20 августа Козак сообщил журналистам, что никаких проектов по встрече не внесено, договоренности также отсутствуют — а заявления Киева он назвал «имитацией политической активности».

Исходя из последних заявлений Зеленского и Путина, оба президента, так или иначе, к встрече готовы, но на своих условиях. Российский президент пояснял, что вступать в переговоры он будет лишь в том случае, если Украина намеревается отстаивать свои национальные интересы, а не «обслуживать чужие». Со слов Зеленского, Киев заинтересован во встрече, если Россию интересует разрешение украинско-российских отношений.

Париж-2019

В статусе глав государств Путин и Зеленский встречались всего один раз — на саммите «нормандской четверки» в Елисейском дворце в Париже, до этого президенты лишь несколько раз общались по телефону.

По итогам переговоров президенты России и Украины договорились об обмене всеми заключенными, но и тут были разногласия: Зеленский говорил о формуле «всех на всех», Путин же подчеркивал, что речь идет об «установленных» лицах. Также обсуждалось разведение военных сил Украины и ДНР и ЛНР по всей линии разграничения, но соглашения достигнуто не было. Никаких конкретных решений также не получилось утвердить по вопросам соблюдения Украиной Минских соглашений,.

Тем не менее Зеленский после поездки в Париж заявлял, что между ним и Путиным «ничья», и обещал, что разногласия не помешают дальнейшему диалогу. В переговорах в «нормандском формате» в 2021 году украинский президент участия не принимал.